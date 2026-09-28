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El particular mensaje de Mauro Icardi tras confirmar su infidelidad: “Papucho te amamos”

El futbolista compartió una serie de postales donde el mate es el protagonista de la escena, que despertó un sinfín de comentarios en las redes

Un hombre con gorra verde, suéter negro y tatuajes en el cuello sentado a una mesa al aire libre frente a un plato y una copa
El futbolista Mauro Icardi vovió a estar en el centro de la polémica tras sus posteos en Instagram
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Con las piernas cruzadas frente a una chimenea encendida, botas de cuero marrones, una manta de colores sobre un baúl antiguo y un mate en primer plano, Mauro Icardi compartió una foto cargada de referencias familiares. El detalle que concentró las miradas estuvo en la virola del recipiente: “Papucho te amamos”, una frase que, según mostró el futbolista, le habían dedicado sus hijas al momento de regalárselo.

La postal no tuvo explicación ni menciones directas. Icardi eligió el silencio como epígrafe y dejó que la imagen hablara por sí sola. En la escena también aparece un termo oscuro con sus iniciales, una bandeja con velas, una alfombra de tonos rojos y el fuego del hogar de fondo. El futbolista posó con una estética campera, en un momento que sus seguidores interpretaron como un mensaje dirigido a su entorno más cercano.

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Imcluso, horas después, Icardi volvió a compartir una imagen vinculada al ritual del mate, aunque esta vez cambió por completo el escenario. En lugar de la chimenea y el ambiente campero de la postal anterior, el futbolista mostró una mesa de madera en una sala de juegos, con una mesa de pool, una biblioteca con bebidas, cuadros, un televisor encendido y paredes verdes como fondo.

Una mano tatuada sostiene un mate grabado frente a una mesa con un termo y una chimenea encendida al fondo
El futbolista Mauro Icardi sostiene un mate personalizado junto a una chimenea encendida en su residencia.

En primer plano aparece un mate celeste con detalles plateados, acompañado por un termo verde con la letra “M”. A diferencia de la primera publicación, no se alcanza a distinguir ninguna inscripción vinculada a sus hijas. La foto tampoco incluyó texto, menciones ni referencias al posteo previo.

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Las publicaciones llegaron luego de otra historia que volvió a poner en primer plano a Eugenia la China Suárez, a cinco años del encuentro en París que derivó en el inicio público del Wandagate. Esta vez, Icardi no apeló a indirectas: recordó de manera explícita una fecha que marcó un quiebre en su vínculo con Wanda Nara.

Mauro Icardi compartió una particular escena con un mate

Durante las primeras horas del sábado, Icardi publicó una foto de la fachada de Le Royal Monceau, el hotel de París donde, el 26 de septiembre de 2021, se encontró con la actriz desatando el llamado Wandagate. La imagen estuvo acompañada por “París”, de Ingratax, una canción que contiene una frase que suele asociarse con una historia de amor en la capital francesa.

El futbolista sumó un mensaje que sorprendió por su tono y por la alusión directa a aquel episodio. “El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió junto a emojis de corazones y un reloj de arena.

Además, destacó la fecha “26.09.21” y etiquetó la cuenta de la China Suárez. Hasta ese momento, la actriz no había hecho una publicación en respuesta a la declaración de su pareja. Por otro lado, ninguno de los dos nunca había admitido el affaire de aquel día ni Mauro la infidelidad.

El futbolista publicó un video con una foto del hotel en Paris donde empezó el escándalo y una canción emblemática

La fecha remite al encuentro que se produjo mientras Wanda Nara se encontraba en Italia junto a su hermana, Zaira Nara, por la Semana de la Moda de Milán. El episodio permaneció fuera de la conversación pública durante algunas semanas, hasta que el 16 de octubre de 2021 la empresaria descubrió los chats entre Icardi y Suárez.

Ese día, Wanda publicó una frase que se instaló de inmediato en las redes sociales y dio nombre a uno de los escándalos más comentados del espectáculo argentino: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. El Wandagate abrió una etapa de separaciones, reconciliaciones, mensajes públicos y conflictos judiciales entre los protagonistas.

Pero mientras Icardi elegía volver sobre una de las fechas más sensibles de su historia sentimental, Wanda mostró una escena distante de la polémica. La conductora compartió parte de su sábado junto a su hija menor, Isabella Icardi, y su madre, Nora Colosimo, durante una actividad escolar.

Mientras Mauro Icardi blanqueaba su affaire en París con la China Suárez, la conductora de Masterchef Celebrity disfrutó de una jornada escolar con su hija menor

“Buen día, hoy temprano al cole”, escribió sobre una foto tomada dentro de un auto. En la imagen también incluyó la leyenda “Family Day”, en referencia a la jornada organizada por el colegio de Isabella.

Wanda no hizo menciones al mensaje que Icardi le dedicó a la China Suárez ni a la foto del hotel parisino. Su actividad en las redes se concentró en el plan familiar y en el acompañamiento a su hija.

La ausencia de una respuesta pública no impidió que los usuarios vincularan ambas publicaciones. Tras el recuerdo de París, la imagen del mate con la inscripción “Papucho te amamos” volvió a abrir interpretaciones sobre el vínculo del delantero con sus hijas y con la empresaria.

Mauro Icardi mate
Mauro Icardi en 2024, también mostrando en primer plano su mate

La foto compartida por Icardi acumuló comentarios de seguidores que analizaron cada detalle. Algunos señalaron que el futbolista recurrió a un objeto relacionado con sus hijas en medio de las publicaciones dedicadas a la China Suárez. Otros sostuvieron que se trató de una muestra de afecto hacia las niñas, sin necesidad de ampliar el significado de la escena.

“Wanda está a punto de estrenar MasterChef y cierto fantasma no hace más que tratar de llamar su atención”, escribió una usuaria. Otro comentario planteó: “¿Para quién será el mensaje de que lo aman?”.

Por ahora, Icardi mantuvo la foto sin aclaraciones. Entre el recuerdo de París y el mate personalizado, el futbolista volvió a dejar dos postales que reactivaron el interés sobre una historia que, cinco años después de su estallido, todavía genera repercusiones.

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