Política

Incertidumbre y contradicciones al interior del Gobierno por la reforma electoral

Pese a la coincidencia en la necesidad por la eliminación de las PASO, los planes internos no están claros. Las posibilidades en estudio y las críticas de Milei

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei
La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei
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El instrumento es inmoral. Es una ventaja que tiene el oficialismo, la cual yo no estoy dispuesto a usar, porque es inmoral”, expresó el presidente Javier Milei respecto a la vigencia de las elecciones PASO. Detrás de la valoración aparece la necesidad del Gobierno de sancionar la reforma electoral para intentar avanzar con el objetivo de la reelección en 2027.

La mesa política completa está abocada a la tarea, pero los planes parecen ser confusos al interior del espacio. Aún sin los respaldos necesarios para la aprobación de la normativa que ingresó al Senado, en el oficialismo confluyen distintas posturas y posibilidades al respecto.

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Las advertencias de la Cámara Nacional Electoral (CNE) presionan a un sector que considera que el tema debe estar resuelto antes de fin de año. En ese grupo figuran el jefe de Gabinete, Diego Santilli y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, que trabajan en el vínculo con los gobernadores aliados en busca de los votos necesarios para sancionar la reforma.

En función de ese escenario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó la decisión de postergar las definiciones electorales hasta después del tratamiento de la reforma con la idea de ajustar criterios en función de los respaldos de los mandatarios provinciales. La idea madura en las filas libertarias desde mediados de julio y parece estar tomando forma.

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Un hombre de traje oscuro camina con un maletín frente a un vehículo gris y saluda con la mano levantada
El diputado Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete con funcionarios del Gobierno argentino

Con la Argentina Week en París como excusa formal, Santilli tendrá el complejo desafío de avanzar en el diálogo con los 13 gobernadores aliados para intentar sumar votos a la reforma electoral, pero también al Presupuesto 2027. “El tema tiene que resolverse este año”, planteó un integrante del reducido círculo designado por el mandatario. “Estamos esperando al Senado. Los acuerdos se hacen post reforma”, insisten en una de las tribus violetas.

Sin embargo, la postura no es la única. Otro miembro de la mesa, que volverá a reunirse este martes a las 13, no descarta aplazar la definición al año próximo debido a la presión electoral de los gobernadores. Entre las opciones, la que toma más fuerza es la suspensión de las primarias, ante el escenario complejo que enfrenta el ambicioso articulado. “Para mí se corre para el año que viene que es electoral. En materia electoral no sorprenden las diagonales”, precisó una fuente ante este medio.

Al respecto, un senador de la bancada violeta aseguró que se trata de una opción posible, como ocurrió en las legislativas de 2025, aunque alertó sobre la complejidad que supone la posibilidad.Lo veo viable, pero difícil”, afirmó.

“Lo ideal es este año, pero lo ideal es enemigo de lo posible. No sé si van a estar los votos. Hasta ahora, Santilli no lo definió”, sostuvo un integrante del Gabinete al respecto.

Karina Milei cenó con Patricia BUllrich y los senadores de LLA
Karina Milei cenó con Patricia Bullrich y los senadores de LLA

La discusión sobre los plazos expone la contradicción del Poder Ejecutivo, que debate internamente la mejor manera de avanzar con los cambios en el sistema de votación. Mientras tanto, en la Cámara Alta, los legisladores aseguran que, por la magnitud de la negociación, se trata de una discusión que debe encararse desde la Casa Rosada y que sobrepasa al bloque.

“La nada misma. No hay absolutamente ninguna directiva de nada. Veremos si la semana en París ayuda”, sintetizó un legislador ante la consulta de este medio. Hasta ahora, solo hubo intentos del Poder Ejecutivo para habilitar el tratamiento y, pese a que la Comisión de Asuntos Constitucionales ya abordó el tema por primera vez, el panorama todavía se presenta complejo.

Entre los dirigentes más experimentados, la senadora Patricia Bullrich sabe que se trata de una herramienta importante y que ni la oposición ni los aliados están dispuestos a resignarla sin garantías a cambio. Es por eso que deposita sus expectativas en la Jefatura de Gabinete, el área política por excelencia, a sabiendas de que supone una negociación con los gobernadores. “De ahí van a salir los votos”, expresó en más de una ocasión.

No obstante, Bullrich no es la única que advierte esa dinámica. “Si los gobernadores detectan que Milei tiene posibilidades de reelegir, van a acompañar. Si eso no pasa, no veo factible que voten a favor de la reforma”, coincidió una voz del ecosistema.

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