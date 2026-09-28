El conmovedor recuerdo de Facundo Arana a Romina Yan en el aniversario de su muerte: “Dejó una huella de cariño enorme”

A 16 años de la muerte de la actriz, Arana destacó su alegría, su sensibilidad y la huella que dejó entre quienes compartieron con ella los escenarios y la televisión (X)

Guardar

Aunque pasaron 16 años desde la muerte de Romina Yan, su recuerdo continúa presente entre sus familiares, sus seguidores y los compañeros que compartieron con ella distintas etapas de su carrera. La actriz, que conquistó a varias generaciones con sus trabajos en tiras infantiles como Chiquititas, dejó una marca que se mantiene vigente en la televisión y en la memoria de quienes la conocieron. Entre ellos se encuentra Facundo Arana, quien mantuvo un vínculo cercano con Romina dentro y fuera de los escenarios y, en diálogo exclusivo con Teleshow, volvió a poner en palabras la emoción que le provoca recordarla.

“Ro vive en el corazón de todas las personas que la conocieron…”, expresó Arana al comenzar la conversación con este medio. El actor habló desde el cariño y describió a su compañera. “Tuve el gusto enorme de conocerla dentro y fuera del trabajo. Un ser adorable, cariñosa, amorosa. Valiente y decidida. Una compañera de lujo. Decía lo que pensaba y siempre con el ánimo de hacer sentir bien a quien tuviera enfrente”, continuó sobre la actriz.

PUBLICIDAD

“Tenía una carcajada muy suya. Contagiosa. Todos quienes la conocimos tenemos la misma impresión. Un ser de luz”, sostuvo. Luego reparó en una reacción que, según señaló, se repite cada vez que alguien la menciona: “Y fíjense cómo dejó una huella de cariño enorme en el corazón de todos: cuando uno la recuerda, sonríe. Siempre, ¿se dieron cuenta?”.

Facundo Arana y Romina Yan con el elenco de Chiquititas en el Gran Rex (Instagram)

El actor explicó que ese efecto no se relacionaba únicamente con los personajes que interpretó ni con el éxito que alcanzó en televisión, sino con la persona que fue para quienes compartieron momentos con ella. “Los seres de luz se hacen un lugar en nuestro corazón sin ningún esfuerzo. Y eso es Ro”, sentenció Arana, con una frase que resumió el modo en que la memoria de Romina permanece entre sus seres queridos y sus colegas.

PUBLICIDAD

No era la primera vez que el actor hablaba públicamente sobre su relación con la actriz. El año pasado, un día después del aniversario de su muerte, Facundo visitó el estudio de Puro Show, por El Trece, y repasó junto a los conductores aquellos años de la década de 1990 en los que ambos formaron parte de Chiquititas. En la ficción, Arana interpretó a Alejo Méndez Ayala y Romina le dio vida a Belén Fraga, dos personajes que quedaron asociados a una de las tiras infantiles más recordadas de la televisión argentina.

Durante aquella entrevista, la mención de Romina llevó al actor a recordar uno de los momentos más emotivos que compartió con ella. Se trató de una participación en el ciclo Sábado Bus, cuando Arana le cantó especialmente a su compañera, que en ese momento estaba embarazada de su primer hijo. “Franco hoy es un artista de la gran siete, egresado en Londres, imagínate”, contó Arana. Después, recuperó parte de la letra que había compuesto para esa ocasión y la compartió con el público: “Le canté a ella con Franco en la panza: ‘Franco, un niño con alas. Franco, serás madrugada. Franco, calorcito tibio. Franco, pedacito de alma’”.

PUBLICIDAD

El año pasado, Facundo Arana recordó a su compañera de elenco con cariño (Puro Show – El Trece)

Al referirse a los años de trabajo en Chiquititas, Facundo destacó el esfuerzo que implicaba formar parte de una producción de esas características. “Fue espectacular. ¿Sabés qué pasa? Eran todos chicos, niños que iban a trabajar en un laburo que es muy demandante, y que además tenían un lugar adonde estudiaban para el día siguiente ir al colegio”, explicó.

“Todos los chicos de Argentina querían estar en Chiquititas”, señaló Arana para dimensionar el impacto que tenía la ficción en la televisión de la época. La producción se había convertido en un fenómeno que convocaba a grandes y chicos, y que había instalado a sus protagonistas en el centro de la escena. Romina, además de actuar, se había transformado en una figura cercana para el público infantil y juvenil que seguía sus historias desde la pantalla.

PUBLICIDAD

A 16 años de la muerte de Romina Yan, Facundo Arana volvió a recordarla desde el afecto y la admiración. Sus palabras recuperaron a la actriz, a la compañera y a la mujer que, según describió, conseguía que quienes la conocían sonrieran incluso al hablar de su ausencia. El tiempo pasó, pero para quienes compartieron su vida, sus escenarios y sus canciones, Romina continuó ocupando un lugar que no necesitó ser reclamado: permaneció en el corazón.