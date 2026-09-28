Tecno

El truco del mando de Apple TV que activa subtítulos de una película sin tocar la configuración

Existía una función que permitía resolver la incomprensión de un diálogo con solo pedirle a Siri que retrocediera la reproducción y activara los subtítulos automáticamente

Apple TV - mando Apple TV - películas - diálogos - tecnología - 27 de septiembre
Siri Remote reúne en un cuerpo compacto varias funciones pensadas para facilitar la navegación y el manejo del contenido multimedia. (Composición Infobae: Apple TV / Apple Inc./dpa)
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No entender un diálogo por ruido ambiente, una mezcla de sonido deficiente o una vocalización poco clara es habitual al ver series o películas. Cuando esto ocurre estando acompañados, lo normal es preguntar a quien tenemos al lado, pero en solitario la única opción era rebobinar manualmente. Existía un truco en Apple TV que permitía resolver esto con Siri, pero ha dejado de funcionar.

Cómo activar subtítulos automáticos en Apple TV al retroceder

El método consiste en pulsar la flecha izquierda del mando de Apple TV en el instante en que no se ha comprendido una frase. En los mandos antiguos, sin flechas físicas, la acción equivalente es tocar la esquina superior izquierda de la superficie táctil.

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Apple TV se divide en tres conceptos principales para ver series y películas: un servicio de suscripción, una aplicación y un dispositivo físico. REUTERS/Dado Ruvic
Apple TV se divide en tres conceptos principales para ver series y películas: un servicio de suscripción, una aplicación y un dispositivo físico. REUTERS/Dado Ruvic

Al hacerlo, la reproducción retrocede automáticamente unos segundos hasta el punto exacto donde se produjo el diálogo perdido.

Durante ese fragmento rebobinado, el sistema activa los subtítulos de forma automática, incluso si el usuario los tenía desactivados en la configuración general. Esto permite leer lo que no se llegó a escuchar sin necesidad de tocar ningún ajuste adicional.

Cuando la reproducción alcanza de nuevo el punto original desde el que se retrocedió, los subtítulos se desactivan solos, restaurando el estado previo de la reproducción sin intervención del espectador.

Su elemento principal es una superficie circular que combina botones direccionales con una zona táctil sensible al tacto. Foto: Apple Inc./dpa
Su elemento principal es una superficie circular que combina botones direccionales con una zona táctil sensible al tacto. Foto: Apple Inc./dpa

Compatibilidad con aplicaciones de streaming

Esta función no se limita al reproductor nativo de tvOS, presente en la app Apple TV. También está disponible en aplicaciones de terceros ampliamente utilizadas, como Netflix, HBO Max o Disney+, lo que la convierte en un recurso útil independientemente de la plataforma que se esté usando en el televisor.

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No obstante, la compatibilidad no es total en todos los casos. En algunas aplicaciones, el gesto de retroceder no activa los subtítulos de forma automática. Cuando esto sucede, conviene prestar más atención al oído durante la repetición del fragmento, o bien activar los subtítulos manualmente antes de retroceder y desactivarlos después de leer el diálogo.

Una alternativa al antiguo comando de Siri

Antes de este método, existía otra forma de resolver el mismo problema: mantener pulsado el botón de Siri en el mando y decir en voz alta “¿Qué ha dicho?”. El asistente respondía retrocediendo la reproducción y mostrando los subtítulos de manera automática, replicando así el mismo efecto que ahora se consigue con la flecha izquierda del mando.

Una característica clave de Apple TV es su profunda integración con el ecosistema de Apple, lo que te permite usar funciones como AirPlay. REUTERS/Dado Ruvic
Una característica clave de Apple TV es su profunda integración con el ecosistema de Apple, lo que te permite usar funciones como AirPlay. REUTERS/Dado Ruvic

Ese comando de voz ya no está operativo, según Applesfera, aunque el resultado final que ofrece el nuevo método es equivalente. La diferencia principal está en la comodidad de uso, ya que el atajo por voz resultaba más práctico, en especial para quienes todavía utilizan los Siri Remote de generaciones anteriores, con una superficie táctil menos precisa que las flechas físicas de los mandos actuales.

Principales funciones del mando de Apple TV

El mando de Apple TV, conocido como Siri Remote, reúne en un cuerpo compacto varias funciones pensadas para facilitar la navegación y el manejo del contenido multimedia.

Su elemento principal es una superficie circular que combina botones direccionales con una zona táctil sensible al tacto. Esta parte permite deslizar el dedo en distintas direcciones para moverse con rapidez entre catálogos y menús, además de presionar los extremos para avanzar o retroceder de forma progresiva.

Cuando la reproducción está en pausa, es posible girar el dedo alrededor del borde exterior para ubicar una escena específica, de manera similar a como funcionaba la rueda de navegación de los antiguos reproductores de música portátiles.

Primer plano de una mano humana que se extiende lentamente hacia un control remoto de TV negro sobre el reposabrazos de un sofá beige, con una televisión colorida en el fondo borroso.
No entender un diálogo por ruido ambiente, una mezcla de sonido deficiente o una vocalización poco clara es habitual al ver series o películas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mando también incorpora un botón lateral dedicado a activar el asistente de voz, que permite buscar títulos por categoría, consultar información sobre el clima o manejar dispositivos conectados del hogar sin necesidad de escribir.

A esto se suma otro botón independiente que lleva directamente a la pantalla principal o permite cambiar de perfil con rapidez, junto con los controles físicos habituales para regular el volumen del televisor o del sistema de audio, ya sea por infrarrojos o mediante la conexión HDMI-CEC.

En cuanto a su funcionamiento interno, el dispositivo cuenta con una batería recargable mediante USB-C o Lightning, con una autonomía de varios meses por carga. Los modelos más nuevos suman además una función de localización precisa, integrada con la aplicación para encontrar dispositivos del iPhone, que ayuda a ubicar el mando cuando se pierde entre los almohadones del sillón mediante señales sonoras y una indicación de proximidad en pantalla.

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