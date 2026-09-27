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YouTube alista funciones con GIF, espacios exclusivos y nuevas herramientas de monetización

Dentro de las comunidades, los usuarios podrán compartir publicaciones y abrir discusiones, en un formato que busca fortalecer el vínculo entre creadores y audiencias

Uno de los cambios más visibles llega a la sección de comentarios. REUTERS/Dado Ruvic
Uno de los cambios más visibles llega a la sección de comentarios. REUTERS/Dado Ruvic
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La plataforma de video presentó en el evento Made On YouTube una serie de cambios orientados a renovar la sección de comentarios y ampliar las vías de monetización para los creadores.

Entre los anuncios figuran respuestas con GIF, comentarios desde el televisor, comunidades exclusivas de pago y una nueva variante de la función Hype, que hasta ahora acumula más de 1.000 millones de usos en 75 millones de videos.

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Comentarios con GIF y comodidades desde el televisor

Uno de los cambios más visibles llega a la sección de comentarios, donde los usuarios podrán responder utilizando GIFs, algo que hasta ahora no era posible dentro de la plataforma.

La plataforma de video presentó en el evento Made On YouTube una serie de cambios orientados a renovar la sección de comentarios. REUTERS/Dado Ruvic
La plataforma de video presentó en el evento Made On YouTube una serie de cambios orientados a renovar la sección de comentarios. REUTERS/Dado Ruvic

A esta novedad se suma la posibilidad de comentar directamente desde el televisor, sin necesidad de recurrir al teléfono o la computadora. La medida busca facilitar la interacción para quienes consumen contenido en pantallas grandes.

YouTube también anunció nuevas herramientas de moderación para los creadores, con foco en las transmisiones en vivo, donde gestionar comentarios en tiempo real resulta más complejo. Esta función todavía se encuentra en fase de prueba.

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Comunidades exclusivas para miembros de pago

Otra de las apuestas de la compañía son las comunidades exclusivas destinadas a miembros de pago, un espacio pensado para que los fans interactúen de forma más directa con sus creadores favoritos.

Foto de archivo ilustrativa del logo de YouTube October 25, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/
Foto de archivo ilustrativa del logo de YouTube October 25, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/

Dentro de estas comunidades, los usuarios podrán compartir publicaciones y abrir discusiones, en un formato que busca fortalecer el vínculo entre creadores y audiencias.

YouTube espera que esta herramienta impulse el crecimiento de las comunidades de fans y, al mismo tiempo, abra nuevas alternativas de monetización para quienes producen contenido en la plataforma.

Hype with Jewels: nueva vía de monetización para creadores

La función Hype de YouTube, que permite a los fans recomendar videos de creadores emergentes, sumará una variante llamada Hype with Jewels.

Esta modalidad permitirá a los usuarios adquirir una moneda virtual para aumentar su capacidad de recomendación dentro de la plataforma, con el objetivo de ayudar a los creadores a expandir su audiencia.

FILE PHOTO: Silhouettes of laptop and mobile device users are seen next to a screen projection of the YouTube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic//File Photo
FILE PHOTO: Silhouettes of laptop and mobile device users are seen next to a screen projection of the YouTube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic//File Photo

Según los datos difundidos por YouTube durante el evento, los usuarios ya utilizaron Hype para impulsar más de 75 millones de videos únicos, en más de 1.000 millones de ocasiones.

Estas iniciativas se enmarcan en un contexto donde los ingresos publicitarios dejaron de ser la única vía de monetización disponible dentro de la plataforma.

Mensajería con chats grupales y videos cortos

YouTube también actualizará su función de mensajería directa, utilizada para compartir videos con amigos y familiares, con la incorporación de chats grupales.

Dentro de estas conversaciones, los usuarios podrán grabar videos breves y compartirlos con el grupo, ampliando las posibilidades de interacción más allá del envío individual de contenido.

Vista del logo de YouTube, en una fotografía de archivo. EFE/Sascha Steinbach
Vista del logo de YouTube, en una fotografía de archivo. EFE/Sascha Steinbach

Otras herramientas en desarrollo para creadores

Estas novedades se suman a otras funciones que la plataforma viene implementando, como el A/B testing para videos, el doblaje en vivo y la edición asistida por inteligencia artificial.

El conjunto de herramientas apunta a mejorar la experiencia tanto de creadores como de usuarios, en un escenario donde YouTube diversifica sus mecanismos de interacción y monetización dentro de la plataforma.

YouTube expande Ask YouTube: su IA ahora ayudará a decidir compras

YouTube confirmó una expansión de Ask YouTube, su función de búsqueda conversacional basada en inteligencia artificial, que sumará la capacidad de asistir a los usuarios en decisiones de compra.

FILE PHOTO: Children playground miniatures are seen in front of displayed YouTube logo in this illustration taken April 4, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: Children playground miniatures are seen in front of displayed YouTube logo in this illustration taken April 4, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa, propiedad de Alphabet (GOOGL), realizó el anuncio el miércoles durante el evento Made on YouTube, celebrado en Nueva York, donde presentó un conjunto de actualizaciones que combina inteligencia artificial, funciones de comercio electrónico y herramientas de personalización.

Ask YouTube surgió como un experimento de búsqueda conversacional antes de convertirse en un componente central de la plataforma.

La herramienta admite consultas en lenguaje natural, más extensas y específicas que las de una búsqueda convencional, y ofrece como respuesta una combinación de videos cortos y largos que pueden orientar al usuario en planes de viaje detallados, guías de aprendizaje o recomendaciones sobre temas puntuales.

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