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iCloud+ ahora incluye Apple TV, Apple Arcade y emisoras de Apple Music: qué países acceden a este beneficio

Los suscriptores de iCloud+ en estos territorios recibirán acceso automático a los servicios adicionales son necesidad de realizar trámites

iCloud+ - Apple
Apple TV y Apple Arcade se integran a todos los planes de iCloud+, incluido el de 50 GB, en 102 países y territorios. (Apple)
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Apple anunció que iCloud+ incorporará Apple TV, Apple Arcade y un nuevo servicio de emisoras de Apple Music sin costo adicional para los suscriptores de más de 100 países. La medida alcanza incluso al plan más económico, de 50 GB, y la compañía prevé completar el despliegue a finales de septiembre de 2026.

Naciones hispanohablantes no están incluidas

Según los comunicados publicados por Apple el 14 y el 15 de septiembre, el paquete se activa en 102 países y territorios. De ese total, 40 corresponden a África, mientras que el resto se distribuye entre Oriente Medio, el sur y el centro de Asia, el Cáucaso, los Balcanes y las islas del Pacífico. La lista incluye mercados como India, Pakistán, Turquía, Ucrania, Arabia Saudita, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

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En América, el beneficio solo alcanza a Belice, Guyana, Surinam, Bermudas y 15 países y territorios del Caribe. Ninguno de los mercados incluidos tiene el español como lengua oficial. Quedan fuera Estados Unidos, Canadá y Australia, además del Reino Unido y todos los países de la Unión Europea. Apple no explicó en sus comunicados el criterio utilizado para seleccionar los mercados participantes.

Apple TV se expande a 59 países donde no estaba disponible y alcanza presencia en 170 mercados a nivel global. (Europa Press)
Apple TV se expande a 59 países donde no estaba disponible y alcanza presencia en 170 mercados a nivel global. (Europa Press)

Cómo funciona la migración para los usuarios de los países incluidos

En los mercados donde el paquete está disponible, Apple dejará de vender Apple TV y Apple Arcade como suscripciones individuales. Quien ya cuente con iCloud+ recibirá acceso automático a ambos servicios.

En cambio, quienes paguen Apple TV o Apple Arcade sin tener contratado iCloud+ recibirán una notificación y un correo electrónico: Apple cancelará la suscripción anterior, mantendrá el acceso sin interrupciones y conservará las partidas guardadas en los juegos de Arcade.

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La fecha exacta de activación puede variar según el país. Para verificar si el paquete ya está disponible, Apple indica que el usuario debe ingresar a Configuración, tocar el nombre de su cuenta, abrir la sección Suscripciones y seleccionar iCloud+. En España, la ruta equivalente se encuentra dentro de Ajustes.

Apple Arcade
Apple Arcade se suma sin costo adicional a todos los planes de iCloud+ y conserva el progreso de los juegos de quienes migran desde una suscripción individual. (Apple)

La función Compartir en Familia permite extender el plan de iCloud+ a un máximo de cinco integrantes adicionales, quienes reciben acceso automático a Apple TV y Apple Arcade junto con el almacenamiento. El servicio de Apple TV incluido no cubre canales de terceros ni el contenido que el usuario rente o compre dentro de la aplicación.

Con este cambio, Apple One deja de estar disponible para nuevos clientes en los países donde se activa el beneficio de iCloud+, aunque quienes ya cuenten con una suscripción vigente podrán conservarla. La decisión refleja que Apple prioriza ahora iCloud+ como paquete central de servicios en los mercados más pequeños.

Apple Music Select ofrece emisoras sin publicidad como incentivo hacia la suscripción completa

En algunos de los países del programa, iCloud+ suma además Apple Music Select, un conjunto de emisoras sin anuncios programadas por Apple Music, con música regional y canales como Top Songs, 80s y 90s dentro de la pestaña Inicio de la aplicación. Este servicio no equivale al catálogo completo de Apple Music ni está disponible en todos los mercados incluidos en el programa.

Apple Music Select suma emisoras sin publicidad como antesala a una suscripción completa con descuento. (Reuters)
Apple Music Select suma emisoras sin publicidad como antesala a una suscripción completa con descuento. (Reuters)

La compañía utiliza estas emisoras como incentivo para que los suscriptores de iCloud+ contraten Apple Music completo a una tarifa reducida. El anuncio de Apple para Mozambique fija ese precio en 2,79 dólares mensuales para el plan individual y 4,49 dólares para el plan familiar. Cuando se utiliza Compartir en Familia, el descuento en Apple Music solo se aplica a la persona que paga la suscripción de iCloud+.

Apple TV llega a un total de 170 países

Como parte de este anuncio, Apple TV se expande a 59 países donde antes no estaba disponible, con lo que el servicio de streaming alcanza presencia en 170 países en todo el mundo. En Mali, por ejemplo, los usuarios tendrán acceso a Apple TV por primera vez, según el comunicado difundido por la compañía para ese mercado.

Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios y Salud de Apple, declaró: “Nos entusiasma llevar Apple TV y Apple Arcade a los usuarios de iCloud+ de más de 100 países en una sola y práctica suscripción”.

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