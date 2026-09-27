La familia de Gaspi recuperó la cuenta del influencer a tres meses de su muerte: el emotivo anuncio

La familia de Gaspar Prim Díaz recuperó el acceso a la cuenta oficial de Instagram del influencer

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La familia de Gaspar Prim Díaz, el creador de contenido conocido popularmente como Gaspi, publicó un mensaje en la cuenta oficial de Instagram del influencer luego de recuperar el acceso al perfil, a 3 meses después de su fallecimiento en un accidente aéreo en Río de Janeiro. El texto, firmado por su madre, Michelle Prim, y sus hermanos Francisco y Federico, agradeció el acompañamiento de la comunidad de seguidores y confirmó que serán ellos quienes administren de ahora en más la cuenta del joven.

“Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan”, comenzó el comunicado, publicado en formato de historia sobre la cuenta que el influencer había construido a lo largo de su carrera como creador de contenido, con casi tres millones de seguidores.

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Michelle Prim y sus hijos expresaron la intención de mantener la plataforma digital para honrar el humor del joven

En el mensaje, la familia explicó los motivos detrás de la decisión de recuperar y sostener el perfil del influencer. “Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó”, señalaron, en referencia al archivo de contenidos que Gaspi generó durante sus años de mayor popularidad en las redes sociales.

El texto remarcó además la intención de mantener el espacio fiel a la identidad que caracterizó al joven durante su trayectoria en el mundo digital. “Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era, con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos”, expresaron Michelle, Francisco y Federico, antes de cerrar el mensaje con un agradecimiento final. “Gracias por tanto cariño”, concluyeron.

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Gaspi murió el 14 de junio de 2026 en un accidente que involucró a dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. El siniestro dejó un saldo de seis fallecidos, entre ellos el creador de contenido argentino y el cantante estadounidense Oliver Tree. Según un informe preliminar difundido por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (CENIPA), ambas aeronaves utilizaban la misma ruta al momento del impacto, en un episodio que los investigadores calificaron como un “vuelo invisible”, debido a que una de las naves no fue detectada por los radares del sistema de control aéreo brasileño durante todo el trayecto.

Ibai Llanos recordó la figura del streamer argentino ante el público de La Velada del Año VI en Sevilla

El impacto de la muerte de Gaspi tuvo distintas expresiones públicas en los meses posteriores al accidente. En agosto, durante La Velada del Año VI organizada por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla, el streamer español detuvo el espectáculo para presentar a la familia del creador argentino ante el público presente. En esa oportunidad, Michelle tomó el micrófono con la bata de boxeo que su hijo había utilizado en una edición anterior del evento y pidió a los jóvenes presentes que se cuidaran entre ellos y valoraran el vínculo con sus familias.

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El padre del influencer, Ricardo Héctor Prim, también compartió públicamente su testimonio en una entrevista con el ciclo DDM (América TV), realizada a casi dos meses del fallecimiento. Allí reconstruyó distintos aspectos de la personalidad de su hijo, entre ellos su decisión de rechazar en reiteradas ocasiones ofertas económicas vinculadas a la promoción de apuestas online. “Tres veces le ofrecieron un departamento”, relató Prim, al remarcar que Gaspi se negó a ser “cómplice de la ludopatía de los chicos” pese al beneficio económico que esas propuestas representaban.

El recorrido de Gaspi como creador de contenido incluyó su participación en distintos proyectos vinculados al streaming y al humor, entre ellos su presencia en ediciones anteriores de La Velada del Año. Su fallecimiento generó una fuerte repercusión entre la comunidad de seguidores hispanohablantes, que continúa manteniendo activa la memoria del joven a través de sus producciones audiovisuales, ahora resguardadas por decisión expresa de su núcleo familiar.

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