Tecno

Las radios de Francia exigen a la Unión Europea garantizar la presencia del receptor tradicional en los coches nuevos

La exigencia central es asegurar el acceso directo y gratuito a la radio FM y DAB+ dentro de los vehículos, sin depender de una conexión a internet o de una aplicación externa

Radio analógica de un automóvil con perillas de volumen y sintonización, dial de frecuencias, rejillas de ventilación y controles de aire.
La desaparición del receptor de radio en ciertos modelos respondería a una lógica de reducción de costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las principales asociaciones de radiodifusión de Francia, que agrupan a emisoras públicas, privadas y asociativas, han enviado una petición conjunta a la Comisión Europea con un reclamo puntual: que la radio tradicional deje de desaparecer de los coches nuevos.

El sector pide que la instalación de un receptor FM y DAB+ sea obligatoria en todos los vehículos matriculados en la Unión Europea, en momento en que las instituciones comunitarias negocian una nueva ley de telecomunicaciones que podría definir el futuro de este medio dentro del automóvil.

PUBLICIDAD

Por qué los fabricantes están eliminando la radio de los coches nuevos

La desaparición del receptor de radio en ciertos modelos respondería a una lógica de reducción de costos. Cada componente que se retira de un vehículo representa un ahorro en fabricación, homologación e integración, un factor especialmente relevante en las versiones de entrada de gama, donde cada euro incide en el margen de ganancia.

Radio analógica de automóvil integrada en un tablero con acabado de madera, dos perillas giratorias, sintonizador manual y botones.
El panel frontal del salpicadero de un vehículo integra una radio analógica con sintonizador de aguja, perillas giratorias y acabados en madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma un cambio de paradigma en el entretenimiento a bordo. Los sistemas multimedia actuales priorizan la conectividad con el teléfono móvil y las plataformas de streaming, lo que relega a la radio FM y DAB+ a un lugar secundario o la convierte en un extra disponible solo en configuraciones más caras.

PUBLICIDAD

Esta tendencia ya tiene ejemplos concretos en el mercado europeo. Dacia eliminó el receptor en la versión Essential de su modelo Spring, mientras que Citroën hizo lo propio en determinadas versiones del C3. El fenómeno no se limita a marcas del continente: fabricantes estadounidenses como Tesla también han optado por prescindir de este componente en sus vehículos.

Qué reclaman las radios francesas a la Unión Europea

El pedido del conglomerado radiofónico francés se dirige tanto al Gobierno de Francia como a las instituciones europeas. La exigencia central es garantizar el acceso directo y gratuito a la radio FM y DAB+ dentro de los vehículos, sin depender de una conexión a internet o de una aplicación externa.

El pedido del conglomerado radiofónico francés se dirige tanto al Gobierno de Francia como a las instituciones europeas. REUTERS/Yves Herman
El pedido del conglomerado radiofónico francés se dirige tanto al Gobierno de Francia como a las instituciones europeas. REUTERS/Yves Herman

De forma más específica, las asociaciones solicitan que se haga obligatoria la integración de un receptor FM y DAB+ en todos los vehículos nuevos de las categorías M, N y L que se matriculen en el territorio de la Unión Europea. Estas categorías abarcan desde automóviles de pasajeros hasta vehículos de carga y motocicletas.

El argumento de fondo es que la radio continúa siendo un medio de comunicación fiable y accesible para millones de personas en Europa. Según remarcan las entidades firmantes, ofrece acceso gratuito, anónimo y directo al debate democrático, a información verificada, a programación cultural y a música en todos los territorios, algo que otros canales de entretenimiento no garantizan de la misma manera.

El anonimato que ofrece la sintonización de una frecuencia, sin necesidad de registro ni conexión a datos personales, se presenta como un valor diferencial en el contexto tecnológico actual.

Panel de control de un automóvil con una radio de pantalla analógica con dial vertical, botones rectangulares y tres perillas giratorias.
El argumento de fondo es que la radio continúa siendo un medio de comunicación fiable y accesible para millones de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vacío legal que permite eliminar la radio de los vehículos

Desde 2020, existe una normativa europea, contenida en el Anexo XI, que ya regula parcialmente esta cuestión. La ley establece que, si un coche nuevo incorpora un autorradio, ese receptor debe ser capaz de recibir la señal DAB+, el estándar digital que gradualmente reemplaza a la FM tradicional.

Sin embargo, esta disposición contiene una brecha que los fabricantes han aprovechado. La obligación de incluir compatibilidad con DAB+ solo se activa si el vehículo cuenta con un autorradio instalado de fábrica. La normativa no prohíbe que un fabricante decida no incorporar ningún receptor de radio, que es exactamente lo que ha comenzado a suceder en el mercado.

Esta laguna legal es el punto que las asociaciones de radiodifusión buscan cerrar con su petición a la Comisión Europea, en momento en que se negocia una nueva ley de telecomunicaciones que podría actualizar estos requisitos técnicos para los vehículos nuevos.

Las principales asociaciones de radiodifusión de Francia han enviado una petición conjunta a la Comisión Europea. Alicia Windzio/dpa
Las principales asociaciones de radiodifusión de Francia han enviado una petición conjunta a la Comisión Europea. Alicia Windzio/dpa

Los ejemplos que respaldan el reclamo del sector radiofónico

Para reforzar su posición, las asociaciones citaron situaciones concretas donde la radio demostró su utilidad como canal de información en momentos críticos. Uno de los casos mencionados es el apagón eléctrico que afectó a España el año pasado, cuando la ausencia de conexión a internet dejó a la radio como una de las pocas vías de comunicación funcionales.

Otro ejemplo señalado son los incendios forestales registrados este verano, episodios en los que la radio permitió mantener informada a la población en zonas donde otros medios digitales podían verse comprometidos por fallas de red o de suministro eléctrico.

Estos casos funcionan como argumento central de la petición: en situaciones de emergencia, cuando las redes de datos móviles o el suministro eléctrico fallan, la radio FM y DAB+ mantiene su funcionamiento gracias a su tecnología de transmisión, algo que no ocurre con los sistemas de streaming dependientes de internet.

Temas Relacionados

RadiosUnión EuropeaCochesAutosCoches nuevosRadio FMLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las plataformas gratuitas de Google para investigar y analizar datos que casi nadie utiliza

Entre las más relevantes se encuentra Google Trends, que analiza el volumen de búsqueda de términos a lo largo del tiempo y por región geográfica

Las plataformas gratuitas de Google para investigar y analizar datos que casi nadie utiliza

YouTube alista funciones con GIF, espacios exclusivos y nuevas herramientas de monetización

Dentro de las comunidades, los usuarios podrán compartir publicaciones y abrir discusiones, en un formato que busca fortalecer el vínculo entre creadores y audiencias

YouTube alista funciones con GIF, espacios exclusivos y nuevas herramientas de monetización

Todos piden un botón para apagar la IA: OpenAI tenía uno y tardó dos horas y media en frenarla

El freno automático falló y una persona tuvo que cortar a mano. La propia empresa definirá cuándo se reanudará el entrenamiento

Todos piden un botón para apagar la IA: OpenAI tenía uno y tardó dos horas y media en frenarla

Google Fotos se actualiza en Android con un pincel para censurar información privada en imágenes

La aplicación de Google lanzó la herramienta Redact pen, que permite ocultar datos sensibles como direcciones, matrículas del auto y números de identificación

Google Fotos se actualiza en Android con un pincel para censurar información privada en imágenes

Cómo expulsar a los intrusos que se conectan a la red WiFi de tu casa

El consumo de ancho de banda por parte de terceros reduce el rendimiento y expone la seguridad de los equipos del hogar

Cómo expulsar a los intrusos que se conectan a la red WiFi de tu casa

DEPORTES

Parecía que iba a marcar un récord mundial, pero se lesionó y ganó rengueando la Maratón de Berlín: la revelación que conmovió a todos

Parecía que iba a marcar un récord mundial, pero se lesionó y ganó rengueando la Maratón de Berlín: la revelación que conmovió a todos

Boca logró una épica remontada, venció 3-2 a Racing y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

El irónico mensaje del Kun Agüero a Lando Norris tras las críticas del británico a Colapinto por el choque en Bakú

Las sorprendentes revelaciones de Vozinha sobre la fama tras el Mundial: “He perdido la paz y la tranquilidad”

El golazo olímpico de Gastón Lodico con el que Racing se puso en ventaja ante Boca: el gesto previo de un hincha que se volvió viral

TELESHOW

Melody Luz volvió a apuntar contra Fio Giménez por un rumor sobre Alex Caniggia: “Capaz algún día vos superes a tu ex”

Melody Luz volvió a apuntar contra Fio Giménez por un rumor sobre Alex Caniggia: “Capaz algún día vos superes a tu ex”

El conmovedor mensaje que Pedro Rosemblat le dedicó a Lali Espósito: “Te amo y te admiro, enana faquera”

Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y bailó al ritmo de La Joaqui: “No me jodan con el duelo”

Coco Sily sorprendió a Juana Viale y a Jimena Monteverde con el particular sueño que tuvo: “¿Desnudas?”

Juana Viale deslumbró con una túnica de seda natural: “Lindas, sexies, elegantes”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 400 viviendas inundadas en Costa Rica por la onda tropical 47 y el riesgo que persiste en varias provincias

Más de 400 viviendas inundadas en Costa Rica por la onda tropical 47 y el riesgo que persiste en varias provincias

Por qué el régimen de Cuba traslada nuevas facultades hacia los municipios dentro del plan de reformas económicas

Madre cubana bloqueó una calle de La Habana con sus hijos en protesta por sus condiciones de vida

“Me pasó esto porque la dictadura de Ortega y Murillo me obligó a un exilio forzado”: periodista nicaragüense Luis Galeano tras ser liberado por ICE

El GPS que delató a una banda de ladrones de furgones en Villa Nueva: dos camiones robados, ocho capturados y un menor implicado