Google adelanta el lanzamiento de sus chips de IA al espacio: para qué servirá esta tecnología

El satélite experimental pondrá a prueba de manera directa la visión de Google de sostener centros de datos de IA en órbita. (Composición Infobae: REUTERS/Danielle Villasana / Imagen Ilustrativa)

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Alphabet llevará por primera vez sus chips de inteligencia artificial al espacio. El director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, confirmó que el Proyecto Suncatcher de Google realizará su prueba inaugural en órbita, con el objetivo de evaluar si las Unidades de Procesamiento Tensor (TPU) pueden sobrevivir y funcionar fuera de la atmósfera terrestre.

El anuncio se produce meses antes de lo previsto originalmente y marca un paso concreto hacia la idea de centros de datos espaciales impulsados por energía solar.

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Prueba espacial de las TPU de Google: en qué consiste el proyecto Suncatcher

Pichai confirmó a través de una publicación en X que las TPU se lanzarán a bordo de la próxima misión de transporte compartido Transporter-18, operada por Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX). Se trata de una iniciativa conjunta con Planet Labs PBC, que trasladará un prototipo de satélite diseñado específicamente para esta prueba.

Del tamaño de una heladera, el prototipo lleva cuatro unidades de procesamiento tensorial (TPU), los chips que Google diseña para inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio ejecutivo resumió el desafío con una frase que sintetiza el experimento: “¿Podrán nuestras TPU sobrevivir y funcionar en el espacio? Bueno, lo vamos a descubrir”, escribió Pichai en su cuenta de X.

La respuesta desde el sector aeroespacial no tardó en llegar. El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, respaldó la iniciativa con dos emojis de cohetes en su respuesta a la publicación de Pichai, un gesto que reforzó la sintonía entre ambas compañías en este desarrollo.

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Google tiene previsto lanzar el primer hardware del proyecto el 1 de octubre, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Esta fecha adelanta considerablemente el cronograma original, que ubicaba las pruebas para comienzos de 2027.

El satélite experimental, denominado MVP, pondrá a prueba de manera directa la visión de Google de sostener centros de datos de inteligencia artificial en órbita, un concepto que hasta ahora permanecía en fase teórica dentro de la compañía.

El satélite MVP, construido por Google junto a Planet, viajará el 1 de octubre a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX en la misión Transporter-18. (Reuters)

Capacidad técnica del satélite MVP y sus limitaciones de refrigeración

El satélite MVP incorpora cuatro TPU, con una potencia de cálculo aproximadamente equivalente a la de un servidor de centro de datos convencional. Esta comparación permite dimensionar el alcance real del experimento más allá de un simple ensayo tecnológico.

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Uno de los mayores desafíos de operar hardware de inteligencia artificial en el espacio es la disipación del calor. Los ventiladores convencionales, utilizados en los centros de datos terrestres, no pueden funcionar en el vacío espacial, lo que obligó a Google a diseñar una solución alternativa.

Suncatcher cuenta con un sistema de refrigeración por capas pensado para gestionar el calor generado por los chips en ausencia de aire. Según explicó el ejecutivo de Google Travis Beals, los chips pueden funcionar durante unos 15 minutos antes de necesitar un período de enfriamiento.

Pese a esta limitación operativa, el satélite fue diseñado para permanecer activo durante aproximadamente un año, un período que permitirá a los equipos técnicos recopilar datos sobre el comportamiento sostenido de las TPU en condiciones orbitales.

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Alphabet llevará por primera vez sus chips de inteligencia artificial al espacio. (Foto AP/Jeff Chiu, archivo)

Por qué Google apuesta por centros de datos de IA en el espacio

Google impulsa el Proyecto Suncatcher para resolver un problema estructural del sector: el consumo energético cada vez mayor que exige el entrenamiento y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial.

La propuesta consiste en instalar centros de datos en órbita capaces de aprovechar la energía solar de manera directa y continua, sin las interferencias atmosféricas ni los ciclos día-noche que limitan la captación solar en la superficie terrestre.

En diciembre, Pichai ya había explicado que el proyecto busca precisamente esa eficiencia energética como respuesta a la creciente demanda de cómputo que exige la IA. En esa misma ocasión, el directivo fue más allá y planteó una proyección a mediano plazo, al sugerir que la computación orbital podría generalizarse en el transcurso de una década.

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El anuncio del Proyecto Suncatcher se produjo en un contexto de desempeño positivo para el título de Alphabet en los mercados. REUTERS/Lisi Niesner

Musk también se había pronunciado sobre la propuesta en aquel momento, cuando calificó la iniciativa de “interesante”, un respaldo que anticipaba la colaboración que ahora se concreta con el uso de cohetes Falcon 9 y misiones de transporte compartido de SpaceX para viabilizar las primeras pruebas.

Impacto bursátil del anuncio en las acciones de Alphabet

El anuncio del Proyecto Suncatcher se produjo en un contexto de desempeño positivo para el título de Alphabet en los mercados. Según datos de Benzinga Pro, la acción GOOG acumula una suba de 8,03% en lo que va del año.

El viernes, antes de la apertura del mercado, el papel registraba un incremento adicional de aproximadamente 0,01%, hasta ubicarse en 339,06 dólares por acción, un movimiento marginal que refleja la reacción moderada de los inversores ante el anuncio del experimento espacial.

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