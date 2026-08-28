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Apple TV vuelve a subir de precio: cuánto costará ahora la suscripción

La plataforma de streaming de Apple aumenta su tarifa mensual y anual, mientras los usuarios actuales recibirán un aviso antes de pagar el nuevo precio

Apple TV vuelve a subir el precio de sus suscripciones.
Apple TV vuelve a subir el precio de sus suscripciones. (Apple TV)
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Apple TV vuelve a encarecer su suscripción. La plataforma de video de Apple elevó su tarifa mensual a 14,99 dólares, dos dólares más que el precio anterior, mientras que el plan anual pasó de 99 a 119 dólares.

El aumento afecta tanto a los nuevos usuarios como a quienes ya tienen una suscripción activa y llega en un contexto en el que las principales plataformas de streaming continúan revisando sus precios.

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Para quienes pagan mes a mes, el cambio significa que mantener la suscripción durante un año completo costará alrededor de 179,88 dólares. La alternativa anual, por 119 dólares, seguirá siendo la opción más económica para quienes planean utilizar el servicio durante los doce meses, aunque requiere realizar un pago único más elevado.

La tarifa de Apple TV ahora será de 14,99 dólares al mes. REUTERS/Mario Anzuoni
La tarifa de Apple TV ahora será de 14,99 dólares al mes. REUTERS/Mario Anzuoni

Apple no ha explicado públicamente las razones específicas detrás de este nuevo ajuste. Sin embargo, el aumento se produce en un mercado cada vez más competitivo y costoso, donde las compañías destinan grandes inversiones a la producción de películas, series y otros contenidos originales para atraer y mantener suscriptores.

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Cuánto costará ahora Apple TV

Con la nueva tarifa, los usuarios tendrán dos principales opciones de pago. La suscripción mensual será de 14,99 dólares, mientras que el plan anual tendrá un costo de 119 dólares.

La diferencia entre ambas modalidades resulta considerable. Pagar la cuota mensual durante doce meses supone un gasto de 179,88 dólares, es decir, unos 60 dólares más que contratar directamente el servicio durante un año. Por este motivo, la modalidad anual puede ser una alternativa para quienes utilizan Apple TV de forma permanente y no tienen previsto cancelar la suscripción en los próximos meses.

Apple TV ha incrementado el precio de sus suscripciones en los últimos 4 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Apple TV ha incrementado el precio de sus suscripciones en los últimos 4 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

No obstante, el pago mensual continúa ofreciendo una mayor flexibilidad. Los usuarios pueden cancelar el servicio cuando lo deseen, algo que puede resultar útil para quienes solo quieren ver determinadas series o películas durante un periodo concreto.

El aumento, en cualquier caso, se aplicará de forma generalizada. Da igual si una persona acaba de contratar el servicio o lleva años suscrita: todos terminarán pagando la nueva tarifa cuando corresponda la renovación de su plan.

Apple One Individual también sube de precio

La subida de Apple TV también tendrá consecuencias para algunos de los paquetes de servicios de la compañía. El plan Apple One Individual aumentará en Estados Unidos de 19,95 a 21,95 dólares al mes, una subida de dos dólares.

Este paquete reúne varios servicios bajo una misma cuota, entre ellos Apple Music, Apple Arcade, iCloud+ y Apple TV. Por tanto, el incremento del precio del servicio de video termina repercutiendo también en el costo total del paquete.

Los planes Apple One Family y Apple One Premier, por su parte, mantendrán sus precios actuales en Estados Unidos. Esto significa que, al menos por ahora, el aumento se concentra en el plan individual, pensado para usuarios que no necesitan compartir sus servicios con otras personas.

Apple One subirá el precio de su suscripción ante el aumento de Apple TV.
Apple One subirá el precio de su suscripción ante el aumento de Apple TV. (Apple)

Para algunos consumidores, esto puede abrir la puerta a revisar cuál es la suscripción más conveniente. Quienes utilizan varios servicios de Apple podrían comprobar si un paquete conjunto ofrece una mejor relación entre precio y prestaciones que contratar cada plataforma por separado.

Cuándo comenzarán a pagar más los actuales suscriptores

Los usuarios que ya tienen una suscripción activa no verán necesariamente el cambio reflejado de inmediato en su siguiente cobro. Apple comunicará el aumento a los clientes actuales aproximadamente un mes antes de que se aplique la nueva tarifa.

Este periodo de aviso permitirá a cada suscriptor decidir qué hacer antes de recibir el primer cobro con el precio actualizado. Las opciones incluyen mantener la suscripción mensual, cambiar al plan anual o evaluar alguno de los paquetes Apple One disponibles.

La subida vuelve a poner sobre la mesa el creciente costo de mantener varias plataformas de streaming al mismo tiempo. Con cada servicio apostando por contenidos exclusivos y producciones propias, los usuarios se enfrentan a una oferta cada vez más amplia, pero también a facturas mensuales más elevadas.

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