Apple activará el bloqueo automático inmediato en caso de robos en la calle

Apple desarrolla la función AutoLock en la beta de iOS 27.2 para bloquear un iPhone de forma automática ante un arrebato. (REUTERS/Tingshu Wang)

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Apple trabaja en una función que bloquearía de forma automática un iPhone en el momento en que alguien se lo arrebata de la mano a su propietario, herramienta que ya está en Android.

La herramienta, detectada en el código de la segunda beta de iOS 27.2, todavía no está activa para los usuarios, pero su desarrollo avanza y ya cuenta con un nombre interno: AutoLock.

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El hallazgo lo realizó 9to5Mac, que había reportado por primera vez la existencia de este proyecto a comienzos de año. La nueva beta confirma que Apple sigue perfeccionando el sistema, aunque sin haberlo anunciado de manera oficial ni haberlo activado como opción visible para el usuario final.

Qué es AutoLock y cómo detecta un posible robo en iPhone

AutoLock es una función de seguridad que combina los sensores del iPhone con señales de comportamiento del dispositivo para identificar cuándo puede haber sido sustraído de las manos de su dueño. Ante esa sospecha, bloquea el teléfono de forma automática para impedir su uso inmediato y proteger los datos personales y bancarios almacenados en él.

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El giroscopio del dispositivo reconoce aceleraciones bruscas para identificar si el teléfono fue sustraído de las manos de su dueño.

El sistema se apoya en el giroscopio para reconocer una aceleración brusca compatible con el gesto de arrebatar un teléfono en movimiento. A esa señal se suman otros indicadores recogidos por el código de la beta.

Entre ellos figura la pérdida de conexión con un Apple Watch emparejado, ya sea porque el reloj permanece inalcanzable durante un período determinado o porque se produce un corte de conectividad entre ambos dispositivos. También se considera una pérdida prolongada de conectividad de red en el propio teléfono.

Otro indicio que activa la alerta es que el dispositivo permanezca desbloqueado durante un tiempo superior al habitual. Todas estas señales, según el código revisado por 9to5Mac, coinciden con la mecánica típica que suelen seguir los ladrones tras sustraer un móvil en la vía pública.

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Cómo se ejecuta el sistema de bloqueo para evitar fallos

El código descubierto en esta segunda beta describe un mecanismo de “votación” para decidir si finalmente se ejecuta el bloqueo. Una señal de posible robo puede solicitar que el teléfono se cierre, pero existen salvaguardas capaces de vetar esa orden.

La autenticación biométrica y la ubicación habitual del teléfono actúan como salvaguardas para prevenir falsos positivos.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Entre esas protecciones se encuentra la autenticación biométrica exitosa, que demuestra que quien sostiene el teléfono es su propietario legítimo. También se contemplan ciertas actividades de aplicaciones en primer plano que, de otro modo, podrían confundirse con señales de robo.

A esto se añade un mecanismo de contención que suprime temporalmente bloqueos automáticos adicionales después de que se hayan producido varios eventos de este tipo seguidos. El objetivo es evitar que el sistema encierre repetidamente al usuario legítimo por errores de interpretación de los sensores.

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El código incorpora, además, una salvaguarda basada en la ubicación, similar a la que ya utiliza la Protección de Dispositivo Robado de Apple, que tiene en cuenta si el iPhone se encuentra en un lugar habitual para su dueño antes de decidir si aplica el bloqueo.

Cuando el sistema determina que existe riesgo real, contempla incluso la posibilidad de bloquear por completo el dispositivo y enviar información a contactos de confianza, como familiares, según se desprende del código analizado.

La empresa analiza las señales en segundo plano mientras mantiene desactivada la ejecución del bloqueo durante la fase de desarrollo. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Cuándo estará disponible esta función

Pese al nivel de detalle que revela el código, AutoLock continúa en fase de desarrollo y no está disponible como opción para el usuario en esta segunda beta de iOS 27.2. Apple ha activado en segundo plano el servicio que analiza las señales, pero mantiene desactivado el componente que ejecuta el bloqueo real del teléfono.

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Esta configuración sugiere que la compañía busca probar el comportamiento del sistema sin provocar bloqueos efectivos todavía. Queda por definir cuándo se activará por completo y si su lanzamiento será global o se limitará en un primer momento a determinados países.

La función equivale a una que Android ya ofrece desde hace un año bajo el nombre de Theft Detection Lock, desarrollada por Google. Ese sistema combina inteligencia artificial con los sensores del teléfono para bloquear el dispositivo en cuanto detecta que ha sido arrebatado de las manos de su usuario con rapidez.