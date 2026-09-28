Tecno

Apple activará el bloqueo automático inmediato en caso de robos en la calle

Esta función ya está disponible en teléfonos Android, aprovechando las opciones del giróscopio del celular

Apple desarrolla la función AutoLock en la beta de iOS 27.2 para bloquear un iPhone de forma automática ante un arrebato. (REUTERS/Tingshu Wang)
Apple desarrolla la función AutoLock en la beta de iOS 27.2 para bloquear un iPhone de forma automática ante un arrebato. (REUTERS/Tingshu Wang)
Guardar

Apple trabaja en una función que bloquearía de forma automática un iPhone en el momento en que alguien se lo arrebata de la mano a su propietario, herramienta que ya está en Android.

La herramienta, detectada en el código de la segunda beta de iOS 27.2, todavía no está activa para los usuarios, pero su desarrollo avanza y ya cuenta con un nombre interno: AutoLock.

PUBLICIDAD

El hallazgo lo realizó 9to5Mac, que había reportado por primera vez la existencia de este proyecto a comienzos de año. La nueva beta confirma que Apple sigue perfeccionando el sistema, aunque sin haberlo anunciado de manera oficial ni haberlo activado como opción visible para el usuario final.

Qué es AutoLock y cómo detecta un posible robo en iPhone

AutoLock es una función de seguridad que combina los sensores del iPhone con señales de comportamiento del dispositivo para identificar cuándo puede haber sido sustraído de las manos de su dueño. Ante esa sospecha, bloquea el teléfono de forma automática para impedir su uso inmediato y proteger los datos personales y bancarios almacenados en él.

PUBLICIDAD

iPhone - modo antirrobo - Apple - celulares - tecnología - 27 de mayo
El giroscopio del dispositivo reconoce aceleraciones bruscas para identificar si el teléfono fue sustraído de las manos de su dueño.

El sistema se apoya en el giroscopio para reconocer una aceleración brusca compatible con el gesto de arrebatar un teléfono en movimiento. A esa señal se suman otros indicadores recogidos por el código de la beta.

Entre ellos figura la pérdida de conexión con un Apple Watch emparejado, ya sea porque el reloj permanece inalcanzable durante un período determinado o porque se produce un corte de conectividad entre ambos dispositivos. También se considera una pérdida prolongada de conectividad de red en el propio teléfono.

Otro indicio que activa la alerta es que el dispositivo permanezca desbloqueado durante un tiempo superior al habitual. Todas estas señales, según el código revisado por 9to5Mac, coinciden con la mecánica típica que suelen seguir los ladrones tras sustraer un móvil en la vía pública.

Cómo se ejecuta el sistema de bloqueo para evitar fallos

El código descubierto en esta segunda beta describe un mecanismo de “votación” para decidir si finalmente se ejecuta el bloqueo. Una señal de posible robo puede solicitar que el teléfono se cierre, pero existen salvaguardas capaces de vetar esa orden.

La autenticación biométrica y la ubicación habitual del teléfono actúan como salvaguardas para prevenir falsos positivos.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)
La autenticación biométrica y la ubicación habitual del teléfono actúan como salvaguardas para prevenir falsos positivos.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Entre esas protecciones se encuentra la autenticación biométrica exitosa, que demuestra que quien sostiene el teléfono es su propietario legítimo. También se contemplan ciertas actividades de aplicaciones en primer plano que, de otro modo, podrían confundirse con señales de robo.

A esto se añade un mecanismo de contención que suprime temporalmente bloqueos automáticos adicionales después de que se hayan producido varios eventos de este tipo seguidos. El objetivo es evitar que el sistema encierre repetidamente al usuario legítimo por errores de interpretación de los sensores.

El código incorpora, además, una salvaguarda basada en la ubicación, similar a la que ya utiliza la Protección de Dispositivo Robado de Apple, que tiene en cuenta si el iPhone se encuentra en un lugar habitual para su dueño antes de decidir si aplica el bloqueo.

Cuando el sistema determina que existe riesgo real, contempla incluso la posibilidad de bloquear por completo el dispositivo y enviar información a contactos de confianza, como familiares, según se desprende del código analizado.

La empresa analiza las señales en segundo plano mientras mantiene desactivada la ejecución del bloqueo durante la fase de desarrollo. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)
La empresa analiza las señales en segundo plano mientras mantiene desactivada la ejecución del bloqueo durante la fase de desarrollo. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Cuándo estará disponible esta función

Pese al nivel de detalle que revela el código, AutoLock continúa en fase de desarrollo y no está disponible como opción para el usuario en esta segunda beta de iOS 27.2. Apple ha activado en segundo plano el servicio que analiza las señales, pero mantiene desactivado el componente que ejecuta el bloqueo real del teléfono.

Esta configuración sugiere que la compañía busca probar el comportamiento del sistema sin provocar bloqueos efectivos todavía. Queda por definir cuándo se activará por completo y si su lanzamiento será global o se limitará en un primer momento a determinados países.

La función equivale a una que Android ya ofrece desde hace un año bajo el nombre de Theft Detection Lock, desarrollada por Google. Ese sistema combina inteligencia artificial con los sensores del teléfono para bloquear el dispositivo en cuanto detecta que ha sido arrebatado de las manos de su usuario con rapidez.

Temas Relacionados

AppleiPhoneCelularAndroidRobosiOSTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

CEO de Anthropic y Trump mantuvieron su primer encuentro en medio de la disputa por la inteligencia artificial

La cita llega tras el pedido de Amodei de frenar el desarrollo de la IA y su ausencia en la cena con el presidente de China, Xi Jinping

CEO de Anthropic y Trump mantuvieron su primer encuentro en medio de la disputa por la inteligencia artificial

Qué hacer antes de pagar por código QR en un restaurante o estacionamiento para evitar estafas

Se debe verificar que el cartel no haya sido manipulado, revisar la dirección web antes de abrirla y evitar páginas que pidan contraseñas de cuentas bancarias

Qué hacer antes de pagar por código QR en un restaurante o estacionamiento para evitar estafas

Cómo tener más batería en la computadora: el cambio que debes hacer en Windows 11

La configuración de la tasa de actualización de la pantalla es clave para optimizar el consumo de batería

Cómo tener más batería en la computadora: el cambio que debes hacer en Windows 11

Batería baja y sobrecalentamiento: señales de que te espían por la cámara del celular

Fallas de funcionamiento, reinicios sin motivo y actividad inusual de aplicaciones sensibles pueden estar vinculados a spyware

Batería baja y sobrecalentamiento: señales de que te espían por la cámara del celular

Borrar caché en Instagram y Facebook: cómo hacerlo para ganar espacio en el celular

La eliminación de la caché ayuda a liberar espacio pero no convierte a un celular lento en uno rápido

Borrar caché en Instagram y Facebook: cómo hacerlo para ganar espacio en el celular

DEPORTES

Preocupación en Uruguay y en Flamengo por la fractura que sufrió Giorgian De Arrascaeta: el momento de la lesión

Preocupación en Uruguay y en Flamengo por la fractura que sufrió Giorgian De Arrascaeta: el momento de la lesión

Crece la crisis en Ferrari: un histórico rival de la F1 se postuló para dirigir el equipo y generó la reacción del jefe de la escudería

Dieron a conocer los audios del VAR de la final entre Estudiantes y Rosario Central: la polémica que no se reveló

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

Juan Pablo Vojvoda dejará de ser el entrenador de Racing tras la dura derrota contra Boca Juniors

TELESHOW

El conmovedor recuerdo de Facundo Arana a Romina Yan en el aniversario de su muerte: “Dejó una huella de cariño enorme”

El conmovedor recuerdo de Facundo Arana a Romina Yan en el aniversario de su muerte: “Dejó una huella de cariño enorme”

Mica Lapegüe mostró la reacción que tuvo al amamantar por primera vez a su hija: “No creía la fuerza que tiene”

El particular mensaje de Mauro Icardi tras confirmar su infidelidad: “Papucho te amamos”

Dyango habló de su nuevo proyecto entre Argentina y España: “Este es el país que me vio nacer artísticamente”

¿Juana Tinelli nuevamente enamorada?: quién es el joven emprendedor gastronómico que la habría conquistado

INFOBAE AMÉRICA

Seis muertos en Guatemala: hombres armados irrumpen en un centro deportivo en Zacapa, nadie reivindica el operativo y hay una niña de 10 años entre las víctimas

Seis muertos en Guatemala: hombres armados irrumpen en un centro deportivo en Zacapa, nadie reivindica el operativo y hay una niña de 10 años entre las víctimas

La cuenta regresiva para León XIV en Uruguay: 60.000 personas en el Centenario y una visita que costará USD 3 millones

“Ni se imaginan el estrés”: El testimonio de una creadora de contenido cubana que intenta no deprimirse tras días sin electricidad

El café de Honduras llega a manos del papa León XIV

La deuda con los fondos de pensiones superaría USD 12 mil millones en 2026 en El Salvador, advierte economista