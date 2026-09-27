Apple deberá pagar 5.700 millones de dólares por usar una patente sin autorización

Un jurado federal de Estados Unidos ordenó a Apple pagar más de 5.700 millones de dólares a Taction Technology por infracción de patentes. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

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Un jurado federal de Estados Unidos determinó que Apple deberá pagar más de USD 5.700 millones a la compañía Taction Technology por infringir dos patentes de tecnología háptica. La decisión es uno de los montos más altos dictados en un litigio de patentes en ese páis y supera al caso en curso contra Intel, valuado en USD 3.000 millones.

El fallo se produjo en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, con sede en San Diego. Los miembros del jurado deliberaron durante parte de dos días antes de concluir que el Taptic Engine de Apple, presente en modelos de iPhone y Apple Watch, utilizó sin autorización tecnología protegida por dos patentes de Taction.

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Qué patentes habría usado Apple sin autorización

El litigio giró en torno a dos patentes relacionadas con transductores táctiles que generan vibraciones de baja frecuencia perceptibles al tacto, según CNBC.

El jurado halló que Apple infringió dos reivindicaciones de una de las patentes y una reivindicación de la otra. Determinó, sin embargo, que la infracción no fue deliberada, un matiz que distingue este veredicto de otros casos con sanciones agravadas por conducta intencional.

El fallo estableció que el Taptic Engine utilizado en los dispositivos iPhone y Apple Watch usó tecnología protegida sin autorización. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Taction sostuvo durante el juicio que el Taptic Engine de Apple emplea tecnología que la propia compañía había desarrollado sin contar con la licencia correspondiente. La empresa llegó a acusar a Apple de haber recurrido a la ingeniería inversa a partir de dos auriculares para videojuegos de la marca Kannon.

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Taction, una empresa con sede en San Diego dedicada a productos de audio y accesorios para videojuegos con retroalimentación háptica, presentó la demanda original en 2021.

Un juez federal desestimó el caso en 2023, pero la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal de Estados Unidos lo reactivó el año pasado. El tribunal consideró que la desestimación se había basado en un requisito no escrito que había impedido de manera indebida que Taction utilizara ciertos testimonios de expertos.

Según explicó a Bloomberg Law el abogado de Taction, Tigran Guledjian, del estudio Quinn Emanuel: “Estamos contentos de que el jurado haya fallado a favor de Taction y haya reivindicado sus derechos de patente”. El abogado agregó que la compañía “esperó cinco años y medio para que este caso llegara a juicio”.

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La resolución judicial determinó que la infracción cometida por Apple no tuvo un carácter deliberado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál fue la respuesta de Apple ante este caso

Apple agradeció al jurado, pero expresó su desacuerdo con el resultado. En un comunicado, la compañía afirmó que discrepa “fuertemente” con el veredicto y con los montos otorgados, a los que calificó de “totalmente infundados por los hechos”.

La empresa sostuvo además que el Taptic Engine es “fundamentalmente diferente de la tecnología de Taction”, y añadió que las propias pruebas realizadas por Taction sobre los productos de Apple lo confirmaron durante el juicio.

“Apple no utiliza la tecnología de Taction, y vamos a apelar”, indicó la compañía, según recogió Bloomberg Law.

El proceso de obtención de pruebas reveló que Taction recibió financiamiento para el juicio de parte de Gronostaj Investments LLC y Kenosha Investments LP, esta última identificada en otro litigio como una subsidiaria indirecta de Burford Capital Ltd.

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Apple rechazó la sentencia dictada en San Diego y confirmó que apelará el fallo tras considerarlo infundado.

Apple intentó, sin éxito en el resultado final, poner en evidencia los vínculos de Taction con Burford Capital durante el litigio, que ambas partes describieron como intenso.

En la defensa de Apple participaron los estudios Fish & Richardson; Orrick, Herrington & Sutcliffe; Walker Stevens Cannom LLP; y Goldman Ismail Tomaselli Brennan & Baum LLP. Kenosha y Gronostaj, por su parte, contaron con representación de Singer Cashman LLP.

Otros litigios de patentes que enfrenta Apple

El caso de Taction no es el único conflicto de este tipo que atraviesa la compañía. Antes de esta demanda, Apple ya había enfrentado un litigio similar presentado por Immersion, que también la acusó de infringir patentes de tecnología háptica en iPhones, Apple Watches y MacBooks. Ese proceso concluyó con un acuerdo por un monto no revelado.

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Apple atraviesa además otra disputa de patentes vinculada con el Apple Watch, en este caso relacionada con la función que mide los niveles de oxígeno en sangre. En noviembre, otro jurado federal determinó que la compañía debe pagar USD 634 millones por infringir patentes de Masimo, un veredicto que Apple también planea apelar.