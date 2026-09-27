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5 ajustes del iPhone que debes cambiar hoy para evitar distracciones y mejorar la pantalla

Modificar ciertas configuraciones en un teléfono de Apple evita avisos molestos, controla el tiempo de la pantalla y muestra el porcentaje de batería exacta del dispositivo

Los cambios se realizan desde la interfaz nativa del iPhone sin instalar virus. (Foto: EFE/EPA/WU HONG/Archivo)
Los cambios se realizan desde la interfaz nativa del iPhone sin instalar virus. (Foto: EFE/EPA/WU HONG/Archivo)
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5 ajustes del iPhone que pocos usuarios saben permiten reducir las notificaciones de actualizaciones, evitar apagados de la pantalla, controlar Live Photos y mostrar el nivel real de batería. Los cambios se hacen desde Ajustes y modifican funciones que pueden interferir con el uso cotidiano del teléfono de Apple.

En este sentido, se explican todos los pasos que se deben seguir para cambiar algunos componentes de la configuración del iPhone, sin necesidad de descargar apps o consultar con un técnico.

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Cómo desactivar las notificaciones de actualizaciones

Las actualizaciones automáticas pueden generar avisos emergentes frecuentes. Para desactivarlas, hay que ingresar en Ajustes, General, Actualización de software y Actualizaciones automáticas, donde se debe elegir la opción “Desactivado”.

Primer plano de un iPhone mostrando la pantalla con la interfaz "26.5 beta 4" en colores azul y verde, sobre una mesa de madera con una taza de café y un cuaderno.
Desactivar las actualizaciones automáticas del iPhone desde la sección de Ajustes evita la aparición constante de avisos emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta decisión elimina los recordatorios, aunque puede demorar el aviso sobre una nueva versión disponible. El icono de Ajustes suele mostrar esa alerta varios días después del lanzamiento, pero la actualización puede comprobarse manualmente en Ajustes, General y Actualización de software.

Por qué es útil verificar el bloqueo de pantalla del iPhone

El bloqueo automático de pantalla puede interrumpir tareas como seguir una receta mientras se cocina o tomar apuntes durante una actividad prolongada. La opción está en Ajustes, Pantalla y brillo y Bloqueo automático.

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El temporizador permite elegir entre 30 segundos y cinco minutos antes de que la pantalla se apague. Existe la alternativa “Nunca”, que obliga a bloquear el dispositivo de forma manual.

Primer plano de las manos de una persona sosteniendo un iPhone. La pantalla muestra un ícono de candado dentro de una flecha circular sobre un fondo borroso.
La configuración de bloqueo automático del dispositivo permite elegir que la pantalla permanezca encendida entre 30 segundos y cinco minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa que aparezcan insignias rojas en las aplicaciones del iPhone

Las insignias rojas de las aplicaciones pueden desactivarse desde Ajustes, Notificaciones y la aplicación elegida. Estos círculos con números indican, por ejemplo, la cantidad de correos sin leer, pero no siempre representan información que requiera atención inmediata.

El menú de notificaciones distingue tres lugares donde pueden aparecer las alertas: la pantalla bloqueada, el Centro de notificaciones y los banners. La pantalla bloqueada muestra avisos como los mensajes entrantes; el Centro de notificaciones se abre al deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla; los banners aparecen mientras se utiliza el teléfono.

Además, cada aplicación permite definir el estilo de banner, los sonidos y las insignias. El estilo determina si el aviso desaparece por sí solo o se mantiene visible hasta que el usuario lo descarte.

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El menú del iPhone organiza la recepción de alertas en la pantalla bloqueada, el Centro de notificaciones y los banners. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una aplicación no necesita interrumpir la actividad diaria, es posible desactivar los banners y las insignias sin eliminar todos los permisos. La opción “Permitir notificaciones”, ubicada en la parte superior de cada menú, desactiva por completo cualquier alerta de esa aplicación.

Los avisos pueden reservarse para situaciones que requieren una reacción inmediata: nuevos correos vinculados con asuntos relevantes, cambios en vuelos, pedidos de comida o servicios de transporte. Las alertas que no aportan información urgente pueden quedar desactivadas.

Cómo evitar que una foto sea un video corto

Una fotografía puede convertirse en un clip breve si se activa accidentalmente Live Photos, la función que registra movimiento y audio alrededor del instante de la toma. Al tocar la imagen, el teléfono reproduce durante unos segundos ese fragmento, aunque no siempre resulta útil.

Live Photos iPhone
Live Photos es una opción nativa en los modelos iPhone. (Foto: Foto: Apple)

La función se desactiva desde la aplicación Cámara, mediante el icono ubicado en la parte superior de la pantalla. Para que la elección no se revierta, hay que entrar luego en Ajustes, Cámara, Conservar ajustes y activar el control junto a Live Photo.

Cuál ajuste permite saber cuánta carga le queda a la batería del iPhone

El indicador gráfico de la batería del iPhone no siempre permite conocer con exactitud cuánta carga queda. El porcentaje puede añadirse sin ocupar espacio adicional en la parte superior de la pantalla desde Ajustes, Batería y Porcentaje de batería.

Asimismo, la sección “Salud y carga de la batería” muestra la capacidad máxima actual en comparación con la que tenía el dispositivo cuando era nuevo. La batería del iPhone pierde capacidad con el paso del tiempo, y ese indicador permite evaluar cuándo podría ser necesario cambiarla.

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