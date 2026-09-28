Buscar en Fútbol Libre o Roja Directa Francia vs Bélgica expone contraseñas bancarias

Los encuentros entre selecciones europeas llaman la atención de fanáticos de diferentes países de Latinoamérica. (Fotocomposición Infobae)

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Buscar partidos de la UEFA Nations League, como Francia vs Bélgica, en aplicaciones o enlaces no oficiales asociados a Fútbol Libre o Roja Directa puede exponer datos personales, contraseñas y códigos de verificación a ciberdelincuentes.

El riesgo aumenta cuando esas páginas invitan a instalar archivos fuera de las tiendas oficiales, activar notificaciones o conceder permisos que no guardan relación con la reproducción de un partido.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que las aplicaciones maliciosas suelen distribuirse a través de repositorios no oficiales y portales de descarga directa.

Una vez dentro del celular, pueden aprovechar permisos concedidos por el usuario para obtener información, mostrar publicidad no solicitada, efectuar cargos no autorizados o controlar funciones del dispositivo.

Las plataformas piratas muestran la transmisión en baja calidad y con mucha publicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué buscar partidos gratis puede terminar en una descarga peligrosa

Las transmisiones deportivas sin licencia suelen circular por dominios que cambian con frecuencia, anuncios emergentes y enlaces que prometen acceso inmediato a un encuentro.

En esa dinámica, un resultado que aparenta dirigir a Fútbol Libre o Roja Directa puede llevar a una página que ofrece instalar una aplicación, descargar un archivo APK o aceptar una extensión para el navegador.

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El problema no está en escribir el nombre de un partido en un buscador, sino en instalar software desde una fuente cuya identidad y controles de seguridad no pueden verificarse.

Los programas ilegales no están disponibles en Google Play Store o App Store. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

INCIBE sugiere evitar las tiendas no oficiales, las descargas directas y los enlaces sospechosos, porque son vías habituales para la distribución de programas maliciosos.

Cómo los ciberdelincuentes pueden obtener las contraseñas bancarias

Una app fraudulenta puede incorporar un keylogger, una herramienta capaz de registrar las pulsaciones realizadas en la pantalla o el teclado. Si la persona abre luego la aplicación de su banco e ingresa sus credenciales, ese programa podría capturar el usuario, la contraseña y otros datos introducidos durante la operación.

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El robo de claves no requiere que aparezca un correo de phishing ni una llamada sospechosa. Una aplicación instalada con permisos excesivos puede actuar en segundo plano y recolectar información.

Por ese motivo, una plataforma de video que solicita acceso a contactos, cámara, ubicación, mensajes o servicios de accesibilidad debe despertar dudas si esas funciones no son necesarias para reproducir contenido.

Un programa cibernético puede captar las claves escritas en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con los códigos de seguridad enviados por SMS al celular

Muchas entidades financieras utilizan códigos de un solo uso por mensaje de texto para validar transferencias, cambios de contraseña o accesos desde un dispositivo nuevo.

Si una aplicación obtiene permiso para leer los SMS, puede visualizar esos códigos y dar a un atacante información adicional para intentar confirmar operaciones.

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Ese permiso es sensible porque permite sortear una capa de autenticación pensada para proteger la cuenta. INCIBE aconseja revisar cada autorización antes de aceptar la instalación. Si una supuesta app para ver fútbol pide acceso a los mensajes, conviene rechazarlo y eliminarla del dispositivo.

Cómo pueden secuestrar datos privados

El software malicioso puede cifrar fotografías, documentos y otros archivos almacenados en el celular. En esos casos, conocidos como ataques de ransomware, los ciberdelincuentes bloquean el acceso a la información y exigen un pago a cambio de una supuesta recuperación de los datos.

Ciberdelincuentes pueden bloquear archivos privados a cambio de pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, otras aplicaciones instalan publicidad invasiva, redirigen la navegación a portales desconocidos o ralentizan el funcionamiento del dispositivo.

Esas señales no siempre revelan de inmediato el alcance de la infección, pero pueden indicar que un programa utiliza recursos del dispositivo, recopila datos o intenta llevar al usuario hacia sitios diseñados para captar información personal.

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De qué forma reducir el riesgo antes y después de instalar una app

La primera medida consiste en descargar aplicaciones únicamente desde Google Play o la App Store de Apple. Estas plataformas aplican procesos de revisión y pueden retirar programas detectados como dañinos, aunque esa supervisión no elimina por completo todos los riesgos.

Otra medida es revisar quién figura como desarrollador, las valoraciones disponibles y los comentarios de otros usuarios, al igual que mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones porque corrige fallas de seguridad que pueden ser aprovechadas por atacantes.