Según el proyecto de Presupuesto, el gasto por empleado del Congreso será de casi $6 millones mensuales en 2027

El Poder Legislativo Nacional contará con una autorización de gasto total de $1.079.699 millones entre partidas corrientes ($995.184 millones) y de capital ($84.515 millones), frente a $674.013 millones asignados inicialmente para el ejercicio 2026 (Foto: Reuters)

Guardar

El análisis de las planillas oficiales de Presupuesto para 2027 por jurisdicciones muestra que el Poder Legislativo Nacional contará con una autorización de gasto total de $1.079.699 millones entre partidas corrientes ($995.184 millones) y de capital ($84.515 millones), frente a $674.013 millones asignados inicialmente para el ejercicio 2026.

El incremento nominal es del 60,2%, pero, si se descuenta la variación de la inflación promedio proyectada entre ambos años, de 20,4% -no está explicitada en la presentación del Ejecutivo, pero se desprende de la progresión mensual para determinar la tasa anual a diciembre-, el presupuesto legislativo tendría una expansión real del 33 por ciento.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el menor ritmo de desinflación que ahora se prevé para 2026, con una tasa entre extremos (diciembre-diciembre) de 29% en comparación con la original del año anterior de apenas 10,1%, determinó que el jefe de Gabinete de Ministros, junto al ministro de Economía, dispusiera en los últimos meses ampliaciones de las partidas de gasto para el Congreso a $763.355 millones. En comparación con ese monto, el aumento presupuestado en valores reales se atenúa a 17,5 por ciento.

La comparación a precios constantes surge de contrastar las variaciones nominales de las partidas con la inflación promedio proyectada para cada período. Por eso, se diferencia entre el presupuesto inicial de 2026, el crédito ampliado para ese ejercicio al 25 de septiembre de 2026 y las asignaciones previstas en el proyecto para 2027.

PUBLICIDAD

Para la elaboración del Presupuesto se explicita que el Poder Legislativo Nacional cerrará 2026 con una partida de $936.680 millones, supera en 22,7% la autorización de gasto vigente

De ahí surge que, a diferencia del resto de la Administración Central, donde la “motosierra” continuaría activa como política para consolidar el superávit fiscal y abrir la posibilidad de nuevas disminuciones de impuestos, en particular sobre el comercio exterior, el Congreso de la Nación contará con un aumento de la partida presupuestaria y del crédito promedio por empleado.

No obstante, para la elaboración del Presupuesto se explicita en el cuadro referente a los gastos por jurisdicción -corrientes y de capital- que el Poder Legislativo Nacional cerrará 2026 con una partida de $936.680 millones, la cual supera en 22,7% la autorización de gasto vigente ($173.625 millones), y de ese modo atenúa el incremento para el año próximo a 20,3%, similar a la tasa de inflación proyectada promedio para el año.

PUBLICIDAD

Las cinco claves para el próximo año

La planta total prevista se reduciría de 13.454 a 12.978 empleados. El recorte equivale a 476 cargos, una baja del 3,5 por ciento. El crédito legislativo tendría un incremento real del 17,5% frente a la autorización ampliada vigente para 2026. El Senado mantendría su dotación de 5.018 empleados. Diputados reduciría su planta en 422 cargos, hasta 4.135 empleados.

La nómina legislativa y el crédito asignado

El Congreso de la Nación emplea actualmente a 13.454 personas, según el detalle del Presupuesto para 2026, que prestan servicio a 72 senadores y 257 diputados. Para 2027, el proyecto de gastos y recursos de la Administración Central contempla una dotación de 12.978 cargos, lo que representa una reducción de 476 empleados, equivalente a una baja del 3,5 por ciento.

En los gastos corrientes, la partida asignada asciende a $995.184 millones, con un aumento nominal del 49,1% sobre la autorización ampliada para 2026. Descontada la inflación promedio proyectada, la suba real llega al 23,8%. La combinación de mayor presupuesto y menor planta se traduce en un incremento real promedio del 28,3% en la asignación por empleado, que en 2027 alcanzaría los $76.682.386 anuales, equivalentes a $5.898.645 mensuales con aguinaldo.

PUBLICIDAD

La combinación de mayor presupuesto corriente y menor planta se traduce en un incremento real promedio del 28,3% en la asignación por empleado

Cada parlamentario de los 329 que hay —72 en la Cámara alta y 257 en la Cámara baja— le implicará el próximo año un gasto promedio de $3.282 millones, equivalente a casi $9 millones diarios por legislador.

Para 2026 la partida presupuestaria actualizada es equivalente a $2.320 millones por representante de las gobernaciones (Senado) y población (Diputados), monto superior en 52% a los $1.531 millones que le cuesta a los habitantes de las 24 grandes jurisdicciones el funcionamiento de las legislaturas provinciales, según surge de una estimación de Fundación Libertad, a partir de dividir las partidas legislativas previstas en cada presupuesto por la cantidad de integrantes de sus cámaras.

PUBLICIDAD

La Cámara alta, bajo la presidencia de Victoria Villarruel, mantendría sin variaciones su dotación de 5.018 empleados entre cargos permanentes, transitorios y contratados. El presupuesto asignado al Senado es de $345.580 millones, un aumento nominal del 65,4% y real del 37,4%. El crédito promedio mensual por agente, con aguinaldo, treparía de 3.202.741 a 5.297.544 pesos.

La Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, recibiría una asignación de $302.139 millones, con un incremento nominal del 22,3% y real del 1,6%. La reducción de personal continuaría: la planta bajaría de 4.557 a 4.135 empleados, 422 cargos menos, una caída del 9,3%. La asignación promedio por empleado subiría 12% en términos reales, hasta un equivalente mensual de 5.620.668 pesos.

PUBLICIDAD

Al sumar los gastos de capital proyectados para 2027 con una reducción nominal de casi 12% respecto de la partida actualizada prevista para 2026, el aumento promedio por personal del Congreso se estima en 21,8% en valores ajustados por la inflación esperada.

Las áreas administrativas y el balance desde 2024

El resto del presupuesto legislativo corresponde a dependencias técnicas y de servicios, con comportamientos heterogéneos:

Asistencia Bibliográfica del Congreso pasaría de 1.244 a 788 empleados, una baja de 456 cargos equivalente al 36,7%, mientras su partida de gastos crecería 121% en términos reales.

Dirección de Ayuda Social del Congreso reduciría su planta de 788 a 544 agentes, 244 cargos menos, con una caída real del 64,3% en su asignación presupuestaria.

“Otros” sumaría 646 cargos, un 61,1%, hasta 1.704 empleados, con un incremento real del 129,4% en su presupuesto.

Imprenta del Congreso y la Procuración Penitenciaria mantendrían su dotación estable, con subas reales de 26,8% y 0,4%, respectivamente.

Si se toma como referencia el primer presupuesto de la gestión libertaria, en 2024, hasta el proyecto de 2027, el Congreso acumularía una reducción de 1.451 empleados, una baja del 10,1% en su planta total. Pese a esta contracción, la partida de gasto asignada creció 28,2% en términos reales a lo largo de todo el período, según la comparación entre los índices de precios acumulados en el cuatrienio.

PUBLICIDAD

La composición de este recorte muestra a Diputados como la cámara con mayor ajuste de personal: pasaría de 5.184 a 4.135 empleados, una pérdida de 1.049 cargos equivalente al 20,2%, mientras su presupuesto real crecería 9,1%. El Senado, en cambio, mantendría intacta su dotación de 5.018 empleados durante todo el período, con una mejora real del 36,2% en sus fondos asignados.

Entre las áreas administrativas, Asistencia Bibliográfica del Congreso perdería 609 cargos, un 43,6% respecto de 2023, aunque su presupuesto real se triplicaría con creces, con una suba del 203,4%. La Dirección de Ayuda Social del Congreso acumularía una caída real del 50,3% en sus fondos.

PUBLICIDAD

El resultado combinado de menor planta y mayor asignación por empleado elevaría el gasto por cargo en el Congreso un 28,2% en términos reales durante los cuatro años de la gestión de Javier Milei.