La impactante revelación de Wanda Nara sobre su debut en el cine: "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía"

Se conoció el tráiler de la primera película de Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi que tendrá su estreno el próximo 22 de octubre (Elefantec Global y Fox Entertainment)

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Wanda Nara abrió una cajita de preguntas en sus historias de Instagram y sus seguidores no tardaron en apuntar directo a lo que más curiosidad generaba: qué fue lo que más la movilizó de encarar su primera película. La respuesta que dio la conductora sorprendió a todos y dejó al descubierto una faceta de su preparación que hasta ahora había permanecido fuera de escena.

La pregunta llegó en el marco de la campaña de difusión de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que protagoniza junto a Agustín Bernasconi y que llega a los cines el 22 de octubre. Nara viene dosificando información historia a historia, sin revelar demasiado de una trama que ella misma definió como una experiencia de preparación intensa.

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Wanda Nara reveló cuánto cambió para ponerse en la piel de Lucía

La confesión llegó después de que un seguidor le preguntara qué fue lo que más la impactó de filmar una película. “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, respondió la conductora en una historia acompañada por una foto desde el set de filmación: pañuelo en la cabeza, tapado de invierno y gesto concentrado. La imagen dejó ver a una Nara diferente a la que sus seguidores están acostumbrados a ver en televisión o en sus publicaciones habituales.

Wanda Nara abrió la cajita de preguntas y reveló que tuvo que cambiar su físico para interpretar a su personaje en su primera película como actriz (Instagram)

El cambio físico, sin embargo, no fue lo que se llevó el mayor protagonismo en su relato. Nara aclaró que, por encima de la transformación corporal, hubo algo que la cautivó todavía más durante la experiencia. “Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”, escribió, acompañando la frase con un corazón rojo.

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La revelación del aumento de peso generó una segunda oleada de preguntas entre sus seguidores, que quisieron saber por qué el personaje requería ese cambio físico específico. Fiel a su estilo, Nara eligió el suspenso por sobre la explicación: “Tenés que verla”, respondió de manera escueta, sin dar más detalles sobre el argumento que justifica la transformación. La respuesta dejó abierta la incógnita y, de paso, funcionó como una invitación directa al cine.

Una comedia romántica grabada en Montevideo con estreno en octubre

La película es una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny y fue grabada durante tres semanas en Montevideo, Uruguay, donde el equipo completo trabajó hasta comienzos de mayo de este año. El elenco, además de Nara y Bernasconi, incluye a Jean Pierre Noher y Charo López.

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Wanda Nara y Agustín Bernasconi, la pareja de la película "¿Querés ser mi hijo?" (Agencia de Prensa)

Nara interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que lleva 15 años en pareja hasta que descubre una infidelidad. Sin trabajo y con el corazón roto, regresa a su departamento de soltera, donde su nuevo vecino resulta ser Javier, un joven de 22 años que organiza fiestas constantemente. Para conseguir el empleo que siempre quiso, Lucía miente en una entrevista y afirma tener un hijo de esa misma edad: le propone a Javier hacerse pasar por él durante un family day laboral. En medio de la farsa, aparece un romance entre ambos pese a los 20 años de diferencia.

El film es un remake de una comedia mexicana del mismo nombre. La publicación del primer tráiler, que Nara compartió días atrás en sus redes, superó los 17.000 “me gusta” en pocos minutos, con Bernasconi entre los primeros en comentar. Con más de 17 millones de seguidores en Instagram, la actriz viene liderando la campaña de difusión desde su propia cuenta, respondiendo preguntas y dejando siempre más incógnitas que certezas. “En mi motorhome”, contestó en otro intercambio cuando un seguidor le preguntó dónde pasaba el tiempo libre durante el rodaje, una respuesta que sus fans celebraron destacando su profesionalismo.

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Con ¿Querés ser mi hijo?, Nara completa un año de múltiples frentes simultáneos: la conducción de MasterChef Celebrity en Telefe, sus marcas propias y su debut en la pantalla grande. El estreno está fijado para el 22 de octubre.