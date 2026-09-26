Una pasta congelada retirada del mercado es elevada a Clase I por posible contaminación con Listeria: estos son los lotes afectados

La FDA clasificó como Clase I el retiro de la pasta congelada bettergoods distribuida en tiendas Walmart por posible presencia de Listeria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) elevó a Clase I el retiro de dos lotes de pasta congelada bettergoods Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine, distribuida en tiendas Walmart de todo el país. La actualización se refiere al retiro iniciado el 15 de septiembre por Gias Foods, ante la posible presencia de Listeria monocytogenes en el producto. La categoría es la más alta del sistema de riesgos de la agencia y supone una probabilidad razonable de consecuencias graves para la salud o muerte por exposición al alimento, según la FDA.

La medida afecta envases congelados de 623 gramos, equivalentes a 22 onzas, con el código UPC 194346442706. Los lotes alcanzados son L6079C, con vencimiento el 19 de septiembre de 2027, y L6080C, con vencimiento el 20 de septiembre de 2027. La empresa suspendió la distribución de la pasta y pidió a los consumidores que no la ingieran y la devuelvan al lugar de compra para solicitar un reembolso, de acuerdo con el comunicado de Gias Foods publicado por la FDA.

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El retiro comenzó después de que programas de muestreo de los departamentos de Agricultura del estado de Washington y de Florida detectaran que el producto terminado podía contener la bacteria. Hasta el último aviso oficial disponible, no se habían informado enfermedades vinculadas con los lotes retirados. La investigación sobre la fuente de la posible contaminación continúa, según la FDA.

Qué significa un retiro de alimentos Clase I de la FDA

La clasificación Clase I identifica situaciones en las que la exposición a un producto que infringe la normativa puede provocar daños graves o la muerte. La FDA establece tres categorías para los retiros: Clase I, Clase II y Clase III. La primera corresponde a los casos de mayor riesgo sanitario, mientras que la segunda se aplica cuando los efectos podrían ser temporales o reversibles y la tercera cuando no se esperan efectos adversos sobre la salud.

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La actualización de la clasificación no equivale a la confirmación de un brote ni indica que haya personas afectadas por el consumo de esta pasta. La medida refleja la evaluación de riesgo de la agencia frente a una posible contaminación por Listeria monocytogenes. El anuncio difundido el 15 de septiembre mantiene que no existían enfermedades notificadas en relación con el producto, de acuerdo con la FDA.

Los retiros de alimentos suelen ser iniciados por las empresas responsables de los productos, aunque la agencia federal supervisa el procedimiento, publica las alertas y clasifica el nivel de riesgo. En este caso, Gias Foods, con sede en Nueva York, informó que interrumpió la distribución mientras coopera con la autoridad sanitaria para establecer qué originó el problema, según el aviso oficial.

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La decisión incluye únicamente los lotes identificados en el comunicado. No alcanza, según la información disponible, a otros productos de la marca bettergoods ni a otras variedades de pasta comercializadas por Walmart. La revisión del código UPC, el número de lote y la fecha de vencimiento permite distinguir los paquetes incluidos en la medida, de acuerdo con la FDA.

El retiro abarca la pasta Fettuccine Alfredo con Limón en paquetes de 22 onzas con los lotes L6079C y L6080C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la pasta de Walmart retirada del mercado por Listeria

El producto retirado es bettergoods Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine, una pasta congelada presentada en un envase plástico amarillo de 22 onzas. Fue distribuida en establecimientos Walmart de Estados Unidos, por lo que la alerta tiene alcance nacional. La identificación específica de los lotes es relevante porque los vencimientos corresponden a septiembre de 2027, según la FDA.

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Los consumidores deben verificar los datos impresos en la parte posterior del paquete. La empresa y la agencia federal indicaron que los artículos incluidos en el retiro reúnen las siguientes características:

Producto: bettergoods Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine congelado. Contenido neto: 623 gramos, equivalentes a 22 onzas. Código UPC: 194346442706. Primer lote: L6079C, con fecha de vencimiento del 19 de septiembre de 2027. Segundo lote: L6080C, con fecha de vencimiento del 20 de septiembre de 2027. Canal de venta: tiendas Walmart en todo Estados Unidos.

La recomendación oficial es no consumir los paquetes que coincidan con esos datos. Gias Foods solicitó a los clientes que los devuelvan al comercio donde fueron adquiridos para recibir un reembolso. La compañía habilitó también la dirección sales@giasfoods.com para consultas de consumidores, según la notificación publicada por la FDA.

Walmart no figura como la empresa que inició el retiro, dado que el fabricante identificado en el aviso es Gias Foods. Sin embargo, la cadena es el canal de venta señalado para los productos alcanzados. La información difundida por la compañía indica que el retiro tuvo carácter nacional debido a la distribución en sus tiendas, de acuerdo con la FDA.

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Qué síntomas puede causar la Listeria y quiénes tienen mayor riesgo

Listeria monocytogenes es una bacteria que puede provocar listeriosis. La enfermedad afecta con mayor frecuencia a determinados grupos, entre ellos los niños pequeños, los adultos mayores, las embarazadas y las personas con sistemas inmunitarios debilitados. La FDA señala que una infección puede tener consecuencias graves en esas poblaciones.

Entre los síntomas que menciona el comunicado figuran fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Las personas sanas también pueden presentar molestias de corta duración, pero la infección puede implicar riesgos adicionales durante el embarazo, como abortos espontáneos o muerte fetal, según la FDA.

La presencia potencial de la bacteria fue detectada a partir de un programa de muestreo rutinario. El Departamento de Agricultura del Estado de Washington y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida realizaron los análisis que derivaron en la alerta. La investigación busca determinar la causa de la posible contaminación y el alcance del problema, de acuerdo con el anuncio de Gias Foods.

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La agencia no informó que los análisis hayan derivado en una ampliación del retiro a otras presentaciones. Tampoco publicó, en el aviso consultado, información sobre un posible origen concreto de la bacteria dentro de la cadena de producción o distribución. Ese punto permanece bajo revisión junto con la empresa responsable, según la FDA.

La empresa Gias Foods suspendió la distribución del producto y solicitó a los clientes devolver las unidades para obtener un reembolso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué deben hacer los consumidores con la pasta bettergoods retirada

Quienes tengan en su congelador un paquete con los códigos alcanzados deben dejar de consumirlo. La recomendación de devolución se aplica a los lotes L6079C y L6080C que lleven el UPC 194346442706 y las fechas de vencimiento indicadas. Los compradores pueden llevar los envases al establecimiento donde los adquirieron para solicitar el reembolso, de acuerdo con la FDA.

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La actualización a Clase I no cambia los lotes incluidos ni la instrucción de suspender el consumo. Sí modifica la evaluación pública del riesgo sanitario que la autoridad atribuye a la posible exposición al producto. La investigación continúa y la agencia podría difundir nuevos datos si identifica cambios en el alcance de la alerta o información adicional sobre la contaminación, según la FDA.

El caso se produce durante un año con otras investigaciones alimentarias federales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades declararon terminado el 11 de septiembre un brote de Cyclospora relacionado con lechuga iceberg procesada por Taylor Farms de México. El informe final registró 12.883 casos en 21 estados, 570 hospitalizaciones y dos muertes, según los CDC.

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La FDA también mantiene abierta una investigación por un brote de Salmonella asociado con jalapeños procedentes de Sinaloa, México. La última actualización oficial consignó 431 casos en 32 estados y 57 hospitalizaciones, sin muertes. Esa investigación no está vinculada con la pasta de Walmart, pero ilustra la actividad de vigilancia y retiro de productos alimentarios en Estados Unidos, de acuerdo con la FDA.

Para los consumidores, el paso inmediato consiste en revisar los envases congelados y comprobar los códigos antes de preparar el producto. La información oficial disponible mantiene que no hay enfermedades asociadas con la pasta retirada, mientras Gias Foods y la FDA continúan la investigación sobre la posible contaminación por Listeria.