Tecno

Tener el bluetooth activado en cualquier celular es el mejor anzuelo para un espía si estás en la calle

Las redes WiFi gratuitas son otra modalidad de ataque porque facilitan la distribución de malware y el bloqueo de archivos

Una sala de espera de aeropuerto con varios turistas sentados, algunos usando laptops y teléfonos móviles, y una maleta roja; un cartel azul señala Wi-Fi Público.
Desactivar el WiFi y el Bluetooth en lugares públicos evita la interceptación de datos personales y bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Desactivar el WiFi y el Bluetooth en lugares públicos evita que ciberdelincuentes intercepten datos personales y bancarios. Restaurantes, aeropuertos y centros comerciales concentran el mayor riesgo para quienes mantienen estas funciones activadas de forma permanente.

El acceso a redes abiertas y el emparejamiento automático entre dispositivos abren la puerta a intrusiones silenciosas. La consecuencia puede ser la filtración de credenciales de redes sociales y cuentas bancarias, con las pérdidas económicas que eso implica.

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Qué riesgos existen al conectarse a una red WiFi pública

El ataque más frecuente en estos entornos se conoce como Man in the Middle o MitM. Un ciberdelincuente se ubica entre el usuario y el router para interceptar la información que circula por la red.

La víctima puede navegar con normalidad sin advertir que sus datos están siendo monitoreados o copiados en tiempo real. Mensajes, contraseñas y credenciales bancarias quedan expuestos durante todo el proceso.

Manos de persona sostienen un teléfono móvil con mapa digital, ícono WiFi y texto "Activo Público". Al fondo, un banco y un poste con símbolo WiFi.
Las redes WiFi gratuitas o con nombres falsos facilitan la distribución de malware y el bloqueo de archivos mediante ransomware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suman las redes WiFi falsas. Los atacantes crean conexiones con nombres similares a los de una red legítima, o directamente ofrecen una red gratuita sin contraseña para captar usuarios desprevenidos.

Al conectarse a esa red trampa, la persona puede quedar expuesta al robo de credenciales, archivos y otros datos sensibles sin ningún indicio visible de que algo anda mal.

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Las redes abiertas también facilitan la distribución de malware, incluido el ransomware, un programa capaz de bloquear archivos o sistemas completos y exigir un pago para restituir el acceso. Este tipo de software puede además registrar contraseñas, acceder a correos electrónicos, comprometer cuentas y ejecutar operaciones no autorizadas.

Por qué el Bluetooth activo también representa un peligro

El Bluetooth tiene un alcance más limitado que el WiFi, pero eso no elimina los riesgos asociados a mantenerlo encendido fuera de casa. Si la función permanece activa y visible, dispositivos cercanos pueden intentar conectarse sin autorización.

Primer plano de la pantalla de un smartphone con iconos azules de Wi-Fi y Bluetooth y sus nombres. Un dedo se acerca al icono de Bluetooth.
El bluesnarfing explota vulnerabilidades del Bluetooth para acceder a archivos y contactos del celular a una distancia de hasta 15 metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las técnicas más señaladas es el bluesnarfing, un método que aprovecha fallos en los protocolos de emparejamiento entre dispositivos para acceder sin permiso a archivos, contactos o cuentas en línea almacenadas en el teléfono.

El bluesnarfing es un ataque que explota vulnerabilidades del Bluetooth para robar información del celular sin que el usuario lo note, con un alcance de hasta 15 metros, suficiente para operar en aeropuertos, centros comerciales o eventos masivos con alta concentración de personas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que este tipo de intrusión puede pasar completamente desapercibida para la víctima durante un tiempo prolongado.

Cuáles son las señales de que el celular fue vulnerado

Existen indicios concretos que permiten sospechar que un dispositivo sufrió una intrusión a través de estas conexiones inalámbricas. El primero de ellos son los bloqueos inesperados del teléfono sin causa aparente.

También resultan alarmantes los mensajes enviados sin consentimiento del usuario y un aumento repentino en el consumo de batería, que puede delatar procesos ejecutándose en segundo plano sin autorización.

Primer plano de una persona sosteniendo un celular con el Bluetooth activado en pantalla, rodeada por siluetas oscuras de ciberdelincuentes con ojos brillantes.
La presencia de emparejamientos Bluetooth desconocidos en los ajustes alerta sobre accesos no autorizados al dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de emparejamientos Bluetooth desconocidos en los ajustes del dispositivo constituye otra señal de alerta que no debería ignorarse. A esto se suma cualquier movimiento extraño detectado en redes sociales o cuentas bancarias asociadas al celular.

Ante cualquiera de estos indicios, la recomendación es actuar de inmediato para frenar la intrusión antes de que el atacante logre acceder a información adicional o realice operaciones no autorizadas con los datos ya obtenidos.

Cómo proteger el celular en espacios públicos

La medida más simple y efectiva es desactivar el WiFi y el Bluetooth cuando no resulten necesarios, en especial al circular por restaurantes, aeropuertos o centros comerciales con alta afluencia de personas.

Mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones instaladas y el antivirus del dispositivo reduce las posibilidades de que un atacante explote vulnerabilidades conocidas para acceder al teléfono.

También conviene evitar el ingreso de contraseñas, la realización de operaciones bancarias o el acceso a cuentas sensibles mientras se utiliza una red WiFi pública, sin importar cuán confiable parezca la conexión.

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