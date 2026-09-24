Paso a paso para crear a Las Guerreras K-pop como personajes de Scooby-Doo

Las dos animaciones son muy populares por su trama de misterio y banda sonora. (Fotocomposición Infobae)

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Una imagen de referencia, una descripción ordenada y correcciones puntuales permiten adaptar a las protagonistas de Las Guerreras K-pop en una serie animada de misterio como Scooby-Doo mediante Gemini, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google.

Antes de compartir la ilustración digital, conviene indicar que se trata de una imagen generada con inteligencia artificial y evitar presentarla como contenido oficial de Netflix u otra plataforma.

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Qué imágenes de referencia conviene reunir antes de usar la IA

El primer paso es seleccionar una imagen grupal de las tres protagonistas de Las Guerreras K-pop que permita reconocer sus peinados, prendas, accesorios y colores principales. La referencia debe tener buena definición y mostrar con claridad los detalles que se desea trasladar a la nueva versión, como una coleta violeta, gafas, una campera oscura o un peinado corto con cinta.

Es clave que las protagonistas de Las Guerreras K-pop estén en buena calidad. (Foto: Netflix)

A la par hay que adjuntar una foto de Scooby-Doo, en preferencia que sea animada, donde se muestre el estilo del universo de misterio en donde se quiere adaptar a las artistas ficticias de pop coreano. Estas referencias ayudan a que el modelo diferencie los personajes del escenario.

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De qué forma se cargan los archivos en en la aplicación de Gemini

Tras elegir las imágenes, hay que abrir una conversación en Gemini y adjuntar archivos. Se sugiere cargar primero la referencia de las protagonistas y después la imagen que definirá el estilo de dibujo, el ambiente y los personajes secundarios.

Gemini es una herramienta segura para recrear imágenes en pocos minutos. (Foto: Europa Press)

Si se utilizan varias fotografías, el texto debe establecer con precisión la función de cada una. Por ejemplo, una imagen puede servir para conservar la apariencia de las tres jóvenes, mientras que otra será la base de la iluminación, el encuadre y el diseño de la escena.

Cómo redactar un prompt útil para la inteligencia artificial

El prompt debe describir el número de personajes, la posición de cada uno, el lugar, el momento del día, los objetos y el tipo de ilustración. Conviene especificar que se busca fan art creado con inteligencia artificial, sin logos, títulos ni elementos que puedan confundirse con una pieza promocional oficial.

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La inteligencia artificial recreó esta ilustración de Las Guerreras K-pop en el universo de Scooby-Doo. (Foto: Gemini)

Un ejemplo adaptado a la imagen adjunta puede ser: “Crear una ilustración horizontal, de cuerpo entero, con tres jóvenes cantantes ficticias como integrantes de un grupo de investigadores de fenómenos extraños. Ubicarlas en una calle nocturna, junto a un perro parlante marrón con collar celeste, bajo una luna llena. Incluir una pared de madera, nubes oscuras y una farola antigua”.

Después de la escena general, hay que detallar la apariencia individual de las protagonistas. La primera puede tener cabello rosa largo, gafas oscuras, suéter fucsia, falda plisada y una linterna en la mano. La segunda puede llevar una coleta violeta alta, túnica verde, chaleco con bordes irregulares y una cámara fotográfica.

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Para la tercera figura, el pedido puede indicar cabello negro corto, vincha lila, campera de cuero oscura, pantalón violeta y un dispositivo rectangular. Estos elementos permiten mantener diferencias entre las integrantes del grupo y evitan que el generador mezcle vestuarios, peinados o accesorios durante la primera versión de la imagen.

Se debe mencionar que la ilustración fue hecha con IA al publicarla en redes sociales. (Foto: Europa Press)

Qué revisar antes de descargar y publicar la imagen en redes sociales

Cuando el resultado responda al pedido, puede descargarse en la resolución disponible. Antes de difundirlo, es necesario comprobar que no incluya marcas, nombres de personajes, emblemas o textos que permitan interpretarlo como una imagen oficial. Se debe revisar que los rostros, las prendas y la composición mantengan coherencia.

Asimismo, la publicación debe incorporar una aclaración visible, como “Imagen generada con inteligencia artificial” o “Ilustración de fan art creada con Gemini”.

Esa precisión informa el origen del material, reduce el riesgo de atribuciones incorrectas y permite compartir la creación como una reinterpretación visual basada en referencias aportadas por el usuario.

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