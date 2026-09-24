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Cómo crear skins de Las Guerreras K-Pop paso a paso utilizando Gemini

Se recomienda utilizar una imagen tipo selfie, tomada de frente o en un ángulo de tres cuartos, con el rostro nítido y bien iluminado

K-Pop: Demon Hunters estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del 20 de junio de 2025.
Las Guerreras K-Pop es una película de animación musical y fantasía urbana producida por Sony Pictures Animation. (Netflix)
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La inteligencia artificial de Google permite convertir una fotografía personal en una ilustración con la estética de Las Guerreras K-Pop, la película de cazadoras de demonios que popularizó un estilo visual con neones, trenzas de colores y vestuario de batalla urbano.

El proceso se realiza a través de Gemini, la plataforma que combina una imagen de referencia con instrucciones de texto para generar el resultado. Antes de escribir cualquier comando, sin embargo, conviene entender qué tipo de fotografía funciona mejor y qué elementos debe incluir el prompt para que el personaje conserve el rostro original.

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El sistema funciona mediante la carga de una imagen base y un texto descriptivo que guía la transformación. Cuanto más clara sea la foto de partida y más preciso el prompt, mejor será el resultado final, ya que Gemini interpreta tanto los rasgos faciales como las indicaciones de vestuario, peinado y ambientación para construir la ilustración.

skins - Las Guerreras K-Pop - Gemini - tecnología - 23 de septiembre
Skin estilo Rumi de Las Guerreras K-Pop. (Gemini)

Requisitos de la foto para generar el personaje

El primer paso antes de ingresar a Gemini consiste en elegir una fotografía adecuada. La calidad de la imagen de referencia determina en buena medida la fidelidad del resultado, porque la herramienta intenta preservar los rasgos faciales exactos de la persona que aparece en la foto.

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Se recomienda utilizar una imagen tipo selfie, tomada de frente o en un ángulo de tres cuartos, con el rostro nítido y bien iluminado. La luz uniforme evita que la inteligencia artificial malinterprete sombras como parte de la estructura facial.

También es necesario evitar accesorios que cubran el rostro, como sombreros o lentes, así como fondos con filtros o sombras pronunciadas. Un fondo neutro facilita que el sistema separe correctamente al sujeto del entorno antes de aplicarle el nuevo estilo visual.

Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
La inteligencia artificial de Google permite convertir una fotografía personal en una ilustración con la estética de Las Guerreras K-Pop. (Netflix)

Pasos para crear el skin en Gemini

Una vez seleccionada la fotografía, el proceso se traslada a la aplicación móvil o a la versión web de Gemini, disponible en gemini.google.com. Allí, el usuario debe ubicar el icono de la cámara o el botón con el símbolo más, dentro del cuadro de chat, para adjuntar la imagen elegida.

Con la foto ya cargada, el siguiente paso consiste en escribir o pegar un prompt que describa con precisión el estilo deseado. La instrucción debe pedir una ilustración digital de alta resolución inspirada en la estética del K-pop y los cazadores de demonios, indicando que se mantengan los rasgos faciales del sujeto original.

El texto de personalización especifica también el vestuario: una campera corta amarilla estilo bomber con parches futuristas, un top claro, un short oscuro con arneses o cinturones y botas de combate negras. A esto se suma una trenza larga y brillante de color violeta como peinado característico.

Para completar la escena, el prompt incluye un fondo de calle nocturna con luces de neón en tonos morados y azules, bajo una calidad que puede definirse como fotorrealista o de animación en 3D. Estos detalles ambientales son los que terminan de ubicar al personaje dentro del universo visual de la película.

(Netflix)
(Netflix)

Cómo ajustar detalles del vestuario y los accesorios

Una vez que Gemini genera la primera versión del personaje, es posible refinar el resultado mediante comandos adicionales dentro de la misma conversación. Esta etapa permite modificar elementos puntuales sin necesidad de reiniciar todo el proceso.

Entre los ajustes posibles se puede pedir, por ejemplo, que la campera amarilla se reemplace por un chaleco metálico en tono neón azul, lo que cambia la paleta de color del personaje manteniendo el resto de la composición.

También existe la opción de sumar accesorios propios del universo de cazadoras, como un micrófono de mano u otros elementos futuristas que refuercen la identidad visual del personaje generado a partir de la foto original.

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