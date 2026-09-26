Cómo probar antes que nadie las nuevas funciones de la IA Muse de Meta

Meta habilitó un registro para que algunos usuarios accedan de forma anticipada a las próximas novedades de Muse. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

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Meta abrió un programa de acceso anticipado para que los usuarios prueben antes que nadie las nuevas funciones de Muse, su aplicación de inteligencia artificial. La empresa habilitó una solicitud directa dentro del servicio, tras presentar las próximas capacidades de la plataforma durante su conferencia Connect 2026.

La inscripción no garantiza el acceso inmediato ni precisa cuántos usuarios serán seleccionados.

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Meta busca reunir a personas interesadas en herramientas de inteligencia artificial para que utilicen las novedades antes de su lanzamiento general y aporten comentarios sobre su funcionamiento.

La convocatoria comenzó después de las presentaciones que la compañía realizó en Connect 2026 sobre su asistente de inteligencia artificial. (Meta)

Entre las funciones anticipadas figura un avatar digital con el que será posible realizar videollamadas. La compañía también anunció más acuerdos con comercios y conectores para ampliar las tareas que Muse puede ejecutar desde la aplicación.

Meta prevé además extender la versión para Mac. La app podrá utilizar la computadora para completar distintas acciones solicitadas por el usuario.

La compañía también informó que el asistente llegará a su línea de gafas con inteligencia artificial, donde se activará mediante una palabra clave y responderá a órdenes de voz.

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La empresa no detalló cuántas personas integrarán esta etapa inicial de pruebas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para solicitar el ingreso al programa de acceso anticipado, hay que abrir el enlace que compartió Meta, iniciar sesión o crear una cuenta y enviar el mensaje sugerido por la compañía.

La petición puede realizarse desde este acceso: https://muse.ai/?prompt=Can+you+let+the+Muse+team+know+I+want+to+be+part+of+the+Muse+early+access+program%3F.

El enlace carga automáticamente el siguiente texto en inglés: “Can you let the Muse team know I want to be part of the Muse early access program?”. En español, el mensaje solicita al equipo de Muse que registre el interés del usuario en participar del programa.

Muse Charm es un equipo compacto que ofrece acceso directo al asistente de Meta fuera del teléfono móvil. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY

Asimismo, es posible copiar esa frase y enviarla manualmente en la conversación con el asistente. Después, el usuario deberá esperar una eventual confirmación de Meta sobre la disponibilidad de las nuevas herramientas en su cuenta.

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Meta presentó Muse Charm, un dispositivo portátil diseñado para conversar de forma directa con Muse, su asistente de inteligencia artificial.

El equipo, anunciado durante la conferencia Meta Connect 2026, busca llevar el agente a un formato independiente de los teléfonos y de las gafas inteligentes de la compañía.

El aparato tiene una pantalla de cerca de cinco centímetros, equivalente a dos pulgadas, donde aparece un personaje digital personalizable. Los usuarios podrán modificar el aspecto de ese avatar, que funciona como representación visual de Muse durante las interacciones.

El dispositivo incorpora una pantalla de unos cinco centímetros, conexión 5G, lector de huellas, micrófonos y cámaras para interpretar el entorno. REUTERS/Carlos Barria

El Muse Charm cuenta con conexión 5G, por lo que podrá acceder al asistente sin depender de una red WiFi o de un teléfono vinculado. No tendrá capacidad para hacer llamadas.

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Meta incluyó además un lector de huellas dactilares para identificar al usuario y activar el diálogo con el agente.

Según Meta, el dispositivo incorpora cámaras en ambos lados. Su propósito será aportar contexto visual a las consultas y tareas de Muse, no tomar fotografías o grabar videos como función principal. La interacción se realizará sobre todo por voz, a través de los micrófonos integrados.

Meta prevé lanzar Muse Charm en diciembre de 2026, aunque todavía no comunicó el precio ni los mercados donde se venderá. REUTERS/Carlos Barria

El dispositivo puede llevarse en la muñeca mediante una correa, guardarse en un bolsillo o colgarse de un bolso, una mochila o un llavero.

En su presentación, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, lo definió como una opción para acceder con rapidez a Muse cuando el usuario no tenga puestas las gafas inteligentes de la empresa.

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La compañía todavía no indicó el precio ni los países donde estará disponible. Sí anticipó que el lanzamiento comercial está previsto para diciembre de 2026.

Muse Charm forma parte de la estrategia de Meta para ampliar la presencia de su inteligencia artificial más allá de las aplicaciones móviles y los equipos de realidad virtual.