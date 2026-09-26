El golazo desde 70 metros del arquero juvenil de Vélez ante Argentinos Juniors: “A lo Chilavert”

El arquero de la Séptima División de Vélez, Gianni Bornancini, marcó un gol desde su propio arco en el duelo ante Argentinos Juniors en la Villa Olímpica

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El partido de la séptima división de AFA entre Vélez y Argentinos Juniors tuvo un condimento especial, no sólo por el enfrentamiento entre dos clubes con gran desarrollo en los juveniles, sino porque el arquero del Fortín, Gianni Bornancini, marcó un gol épico desde su propio campo.

Se jugaban apenas 5 minutos del segundo tiempo en la Villa Olímpica de Parque Leloir cuando Bornancini recibió un pase atrás del defensor Facundo Román y despejó el balón desde su propia área con pierna izquierda. El fuerte disparo hizo que la pelota se elevara a gran altura y una vez que cruzó la mitad de cancha comenzó a bajar repentinamente. Esto hizo que pasara por encima del arquero de Argentinos, que estaba adelantado y tenía el sol de frente.

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El esférico picó afuera del área y sobrepasó al arquero Larrondo, quien corrió desesperado para evitar el gol, pero nada pudo hacer. Vélez se ponía adelante 3-0 y todos los jugadores corrieron para abrazar al Tano Bornancini. El partido terminó con triunfo para el local por 4-0 con goles de Baustista Avendaño y doblete Mateo Meiz, además del tanto del arquero.

Entrevista al futbolista Gianni Bornancini, arquero juvenil de Vélez Sarsfield, quien marcó un golazo desde 70 metros para la victoria de la séptima división ante Argentinos Juniors

Algunos medios partidarios compararon el gol del joven futbolista categoría 2010 con el que le marcó José Luis Chilavert a Germán Burgos en 1996, pero el de Bornancini fue desde una distancia mayor (aproximadamente 70 metros). “Estoy muy contento por el gol, pero más que nada por el triunfo del equipo contra un rival que iba primero y quizás era impensado, pero lo trabajamos en la semana y me quedo contento”, dijo en una entrevista que le realizó el medio partidario Pasión Fortinera. “A lo Chilavert”, destaco Vélez Late al contar la noticia.

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No fue la primera vez que Bornancini se destaca por marcar goles. Tiene un antecedente similar ante Atlético Tucumán, al que le convirtió desde lejos. “Es impensado. Justo hablaba cuando me hicieron una nota, que nuestro capitán me dijo ayer antes del partido en chiste: ‘Imaginate si hoy ganamos con un gol tuyo’. No sabía para dónde correr, no sabía qué hacer y salieron todos corriendo conmigo. Estoy muy feliz”, cerró el arquero goleador.