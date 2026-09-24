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Ubisoft premiará a usuarios que no jueguen GTA 6 en su lanzamiento

Joshua Mills, director creativo de Rainbow Six Siege, adelantó la estrategia de Ubisoft ante el lanzamiento de Rockstar Games

GTA 6 ya se puede reservar en la tienda virtual de PlayStation.
GTA VI llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Rockstar)
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Ubisoft planea recompensar a los jugadores que decidan seguir en Rainbow Six Siege en lugar de sumarse al estreno de Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre. Así lo indicó Joshua Mills, director creativo del videojuego desde comienzos de 2026, quien adelantó que la compañía no entrará en pánico ante la previsible caída en la cantidad de jugadores activos.

Quedan menos de dos meses para el lanzamiento de GTA VI, considerado el estreno más grande de las últimas dos décadas dentro de la industria de los videojuegos. El título de Rockstar Games podría batir récords históricos de ventas en apenas unas semanas, un fenómeno que impactará en la cifra de usuarios de buena parte de los juegos multijugador del mercado. Entre los títulos que podrían verse más afectados figura Rainbow Six Siege, que cumplirá su 11º aniversario a finales de este año.

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Un fenómeno que Ubisoft considera temporal

En diálogo con The Game Business, Mills explicó que la compañía no se dejará llevar por la ansiedad cuando los números de jugadores caigan tras el lanzamiento de GTA VI. “No importa en qué género estés, vas a notar el golpe cuando eso caiga. La gente va a jugarlo, y luego volverá”, señaló el directivo.

Rainbow Six Siege - Y11S2
Rainbow Six Siege cumplirá 11 años a finales de 2026 en medio de la competencia con GTA VI.

El creativo subrayó que la clave está en manejar las expectativas internas para evitar reacciones desmedidas dentro del equipo. “Si el equipo ve que los números de jugadores bajan, pueden ponerse nerviosos, pero generalmente es algo temporal”, agregó.

La estrategia: tratar a quienes se queden como reyes y reinas

En lugar de resignarse a la pérdida temporal de usuarios, Mills adelantó que Ubisoft buscará anticiparse al fenómeno con recompensas para quienes permanezcan activos en el juego. “Nuestra regla de oro es tratar a los jugadores que se queden como reyes y reinas. No nos vamos de vacaciones solo porque un competidor esté inflando el mercado. Redoblamos esfuerzos y recompensamos a quienes estén dedicando su tiempo valioso a estar con nosotros”, explicó el director creativo.

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Como parte de ese plan, la compañía prevé lanzar contenido nuevo justo en el momento en que GTA VI llegue al mercado. “Curiosamente, la Temporada 4 llegará justo en esas fechas. De hecho, tenemos algunas sorpresas sin anunciar guardadas”, detalló Mills, sin precisar en qué consistirán esas novedades.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego.
Rockstar Games aún no confirmó detalles del componente en línea de GTA VI. (Rockstar)

GTA VI y la incógnita de su modo multijugador

GTA VI llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin fecha confirmada para una versión de PC. La información oficial disponible hasta el momento se concentra en la campaña para un jugador, mientras que Rockstar Games aún no ha revelado detalles sobre el componente en línea del título.

Sobre ese punto, el CEO de Twitch, Dan Clancy, afirmó en una entrevista con Bloomberg que el modo multijugador de GTA VI podría llegar recién en 2027, un año después del lanzamiento inicial, cuando Rockstar Games esperaría un impacto todavía mayor en la popularidad del juego. Clancy explicó que Twitch mantiene conversaciones con el estudio para definir la participación de sus creadores de contenido alrededor del título, aunque aclaró que la fecha de 2027 corresponde a una proyección propia y no a un anuncio oficial de la desarrolladora.

La versión de PC de GTA VI podría adelantarse a mediados de 2027

Según el experto en videojuegos Andy Robinson, en el pódcast de VGC, Rockstar Games y Take-Two Interactive podrían adelantar el lanzamiento de la versión para PC de GTA VI a mediados de 2027, ante el encarecimiento de las consolas y la menor disposición del público a comprar una PlayStation 5 o una Xbox Series X|S solo para acceder al juego. El precio de la PlayStation 5 subió a nivel global el 2 de abril de 2026 por el aumento de los costos de la memoria RAM y el almacenamiento, en el tercer ajuste relevante desde su lanzamiento original en 2020.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
La versión para PC de GTA VI podría adelantarse a mediados de 2027, según analistas de la industria.

El estudio y la compañía podrían hacer coincidir ese estreno en PC con una nueva versión de GTA Online, dado que la edición vigente ya cuenta con más jugadores en esa plataforma que en consola. De todas formas, Rockstar Games no confirmó oficialmente una versión de PC para GTA VI, por lo que la ventana de 2027 surge de rumores y análisis de mercado, no de información oficial de la compañía.

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