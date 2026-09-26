Robó tornillos y accesorios de un parque fotovoltaico y recibió 12 años de prisión en Cuba

Una persona en penumbra ilumina con una linterna un transformador eléctrico con chispas ubicado junto a una torre de alta tensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un tribunal cubano condenó a 12 años de cárcel a un hombre por robar tornillos y accesorios de un parque fotovoltaico en la provincia de Pinar del Río, en el oeste de la isla.

La sentencia se enmarca en una ofensiva judicial que ya acumula más de 460 investigaciones penales contra presuntos saboteadores del sistema eléctrico nacional entre 2025 y la primera mitad de 2026, según informó la agencia EFE.

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El caso de Pinar del Río no es aislado. La Fiscalía General de Cuba detalló que todas las personas juzgadas en 2026 por delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) recibieron condenas de entre nueve y 20 años de privación de libertad, según EFE.

Advertencia fiscal sobre el impacto económico del robo

Durante la audiencia oral del juicio en Pinar del Río, la Fiscalía “alertó sobre las consecuencias de esas actitudes inescrupulosas para la economía del país y la vida de los ciudadanos”, según recogió el periódico local de ese territorio y reprodujo la agencia.

El parque fotovoltaico afectado forma parte de un programa nacional para incrementar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, una alternativa que Cuba impulsa ante la profunda escasez de combustible que atraviesa el país.

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El Código Penal cubano tipifica estos robos como sabotaje. El artículo 125 de la Ley 151 sanciona con entre siete y 15 años de prisión a quien atente contra el sistema eléctrico nacional, figura penal que el Estado aplica de forma creciente ante el aumento de estos hechos.

Robo de cable dejó sin generación a una central termoeléctrica

Medios oficiales informaron también sobre un caso bajo investigación en la provincia de Artemisa. La Fiscalía de ese territorio investiga como sabotaje el robo de 135 metros de cable eléctrico que dejó sin generación a la unidad 8 de la central termoeléctrica Máximo Gómez el pasado 2 de septiembre.

Imagen de archivo. La gente se reúne en un parque en busca de cobertura móvil y para escapar del calor que hace en sus casas, tras el colapso de la red eléctrica nacional de Cuba, lo que supone el tercer apagón importante en nueve días, en La Habana, Cuba, el 14 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

En ese hecho están implicadas cuatro personas. Dos de ellas, señaladas como presuntas autoras directas, permanecen en prisión provisional.

Las otras dos son custodios de la instalación que no detectaron el robo y se encuentran en libertad bajo fianza, según indicó la Fiscalía a EFE.

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Los delitos más frecuentes contra la red eléctrica

El informe de la Fiscalía General identificó los delitos más frecuentes contra la red eléctrica: sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación. Entre los hechos predominantes figura la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores y de angulares en torres de alta tensión.

A esto se suman el corte y robo de cables, alambres y tornillos de la red de distribución, además de afectaciones en parques solares fotovoltaicos como el de Pinar del Río.

Estos hechos proliferaron en los últimos meses, en paralelo al agravamiento de la crisis energética que arrastra la isla desde mediados de 2024.

La crisis energética y el bloqueo petrolero de Estados Unidos

La situación combina un sistema energético obsoleto, sin las inversiones necesarias durante décadas, con el bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos desde enero. El propio Gobierno cubano calificó la situación energética como “crítica” y “extremadamente tensa”.

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Varias personas se iluminan con sus teléfonos mientras juegan al dominó, al tiempo que arde en una calle de La Habana, Cuba, una hoguera provocada por residentes que protestaban contra los prolongados cortes de luz. (Foto AP/Ramón Espinosa)

La crisis escaló en los últimos meses: ocho apagones masivos se registraron en lo que va de 2026, de acuerdo con el reporte difundido por EFE. Ante ese panorama, la principal apuesta del Gobierno cubano para salir de la crisis ha sido la energía solar, con apoyo de China.

La isla puso en marcha un programa para levantar 92 parques solares en todo el territorio, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW).