“Mar Tenebroso, Selva Indomable”: el Darién llega al Museo del Canal a través del arte

“Mar Tenebroso, Selva Indomable” abre este 26 de septiembre en el Museo del Canal ubicado en el Casco Antiguo. Cortesía

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El Darién, sus paisajes y las historias que durante siglos lo presentaron como un territorio de riquezas y peligros llegan al Museo del Canal con Mar Tenebroso, Selva Indomable, la nueva exposición de Isabel De Obaldía, que abre este sábado 26 de septiembre.

La muestra permanecerá hasta el 2 de mayo de 2027 y reúne pinturas de gran formato, esculturas de vidrio, dibujos y monotipos alterados. También marca el regreso de la artista panameña a una escala pictórica que no había trabajado desde 2010.

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La propuesta nació de una investigación en el archivo cartográfico y documental del museo, donde De Obaldía examinó mapas y registros sobre el Darién. Ese material, complementado con crónicas históricas, amplía una exploración del territorio que ha desarrollado durante los últimos cinco años.

“Llevo varios años trabajando sobre el Darién y cada vez encuentro nuevas razones para volver a él”, expresó la artista. Lo describe como un territorio pequeño, pero de historia extraordinaria, que ha sido lugar de cruce, corredor biológico y escenario de numerosos acontecimientos.

Las pinturas de gran formato marcan el regreso de Isabel De Obaldía a una escala que no trabajaba desde 2010, junto con esculturas de vidrio y otras piezas. Cortesía

En las representaciones europeas, la región aparecía como promesa de riqueza, camino de exploración y espacio amenazante. Mapas, grabados, textos y bestiarios, que reunían descripciones de animales reales o imaginarios, mezclaban observación y fantasía con los intereses de conquista y dominio territorial.

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La exposición también dirige la atención hacia quienes quedaron fuera de esos relatos. Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal, advierte que buena parte de los documentos conservados responde a perspectivas coloniales, con escasa presencia de voces indígenas.

“Los archivos no son neutrales ni completos”, señaló González. Según explicó, la ausencia de los pueblos originarios y el predominio de narraciones coloniales han condicionado lo que se conoce sobre el Darién, una limitación que la muestra invita a examinar desde el arte.

Entre las fuentes consultadas figuran crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas, además de textos de Kathleen Romoli. De Obaldía transforma esos registros en escenas que reúnen naturaleza, historia e imaginación, sin limitarse a reproducir las imágenes heredadas.

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El Museo del Canal recibe aproximadamente 10 mil visitantes al mes; cerca del 60% son extranjeros y el 40% corresponde al público local. Cortesía

La nueva exposición se incorpora a la oferta de una institución que recibe aproximadamente 10 mil visitantes mensuales. González precisó que cerca del 60% son extranjeros y el 40% locales, una distribución que reúne distintas miradas frente a la historia panameña.

Ese encuentro también ocurre en las salas permanentes. Según la directora, el recorrido comienza con Panamá antes del Canal y su papel como puente terrestre para especies animales, punto de contacto humano y ruta de tránsito entre territorios, mucho antes de la vía interoceánica.

La historia continúa con el período colonial, el ferrocarril transístmico y los proyectos francés y estadounidense para construir el Canal. Las salas incluyen Panamá Antes del Canal, Construyendo el Canal de Panamá y La vida en la Zona del Canal, según la institución.

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En el segundo piso, el relato aborda las tensiones provocadas por la presencia estadounidense y las luchas generacionales por la soberanía. Las salas La Ruta por la soberanía recorren los períodos 1903-1964 y 1964-1999, conectando acontecimientos políticos con experiencias de la población.

Isabel De Obaldía, artista panameña, presenta pinturas, esculturas de vidrio y dibujos que exploran la historia del Darién y sus representaciones coloniales. Cortesía

González destacó que el museo conserva la bandera del 9 de enero y los tratados de 1977. El circuito culmina con el Canal en manos panameñas y su presente, mientras la exposición temporal propone volver a un territorio cuya historia antecede esa construcción.

De Obaldía nació en Washington en 1957, se formó en París y en Rhode Island School of Design y trabaja con vidrio desde 1987. Participó en la Carnegie International de 2022 y representó a Panamá en la Bienal de Venecia de 2024 con su obra SELVA.

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