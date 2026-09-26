Panamá

“Mar Tenebroso, Selva Indomable”: el Darién llega al Museo del Canal a través del arte

Isabel De Obaldía transforma documentos históricos en escenas donde conviven naturaleza e imaginación. La propuesta marca su regreso a la pintura de gran formato después de dieciséis años.

“Mar Tenebroso, Selva Indomable” abre este 26 de septiembre en el Museo del Canal ubicado en el Casco Antiguo. Cortesía
“Mar Tenebroso, Selva Indomable” abre este 26 de septiembre en el Museo del Canal ubicado en el Casco Antiguo. Cortesía
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El Darién, sus paisajes y las historias que durante siglos lo presentaron como un territorio de riquezas y peligros llegan al Museo del Canal con Mar Tenebroso, Selva Indomable, la nueva exposición de Isabel De Obaldía, que abre este sábado 26 de septiembre.

La muestra permanecerá hasta el 2 de mayo de 2027 y reúne pinturas de gran formato, esculturas de vidrio, dibujos y monotipos alterados. También marca el regreso de la artista panameña a una escala pictórica que no había trabajado desde 2010.

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La propuesta nació de una investigación en el archivo cartográfico y documental del museo, donde De Obaldía examinó mapas y registros sobre el Darién. Ese material, complementado con crónicas históricas, amplía una exploración del territorio que ha desarrollado durante los últimos cinco años.

“Llevo varios años trabajando sobre el Darién y cada vez encuentro nuevas razones para volver a él”, expresó la artista. Lo describe como un territorio pequeño, pero de historia extraordinaria, que ha sido lugar de cruce, corredor biológico y escenario de numerosos acontecimientos.

Las pinturas de gran formato marcan el regreso de Isabel De Obaldía a una escala que no trabajaba desde 2010, junto con esculturas de vidrio y otras piezas. Cortesía
Las pinturas de gran formato marcan el regreso de Isabel De Obaldía a una escala que no trabajaba desde 2010, junto con esculturas de vidrio y otras piezas. Cortesía

En las representaciones europeas, la región aparecía como promesa de riqueza, camino de exploración y espacio amenazante. Mapas, grabados, textos y bestiarios, que reunían descripciones de animales reales o imaginarios, mezclaban observación y fantasía con los intereses de conquista y dominio territorial.

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La exposición también dirige la atención hacia quienes quedaron fuera de esos relatos. Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal, advierte que buena parte de los documentos conservados responde a perspectivas coloniales, con escasa presencia de voces indígenas.

“Los archivos no son neutrales ni completos”, señaló González. Según explicó, la ausencia de los pueblos originarios y el predominio de narraciones coloniales han condicionado lo que se conoce sobre el Darién, una limitación que la muestra invita a examinar desde el arte.

Entre las fuentes consultadas figuran crónicas de Gonzalo Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas, además de textos de Kathleen Romoli. De Obaldía transforma esos registros en escenas que reúnen naturaleza, historia e imaginación, sin limitarse a reproducir las imágenes heredadas.

El Museo del Canal recibe aproximadamente 10 mil visitantes al mes; cerca del 60% son extranjeros y el 40% corresponde al público local. Cortesía
El Museo del Canal recibe aproximadamente 10 mil visitantes al mes; cerca del 60% son extranjeros y el 40% corresponde al público local. Cortesía

La nueva exposición se incorpora a la oferta de una institución que recibe aproximadamente 10 mil visitantes mensuales. González precisó que cerca del 60% son extranjeros y el 40% locales, una distribución que reúne distintas miradas frente a la historia panameña.

Ese encuentro también ocurre en las salas permanentes. Según la directora, el recorrido comienza con Panamá antes del Canal y su papel como puente terrestre para especies animales, punto de contacto humano y ruta de tránsito entre territorios, mucho antes de la vía interoceánica.

La historia continúa con el período colonial, el ferrocarril transístmico y los proyectos francés y estadounidense para construir el Canal. Las salas incluyen Panamá Antes del Canal, Construyendo el Canal de Panamá y La vida en la Zona del Canal, según la institución.

En el segundo piso, el relato aborda las tensiones provocadas por la presencia estadounidense y las luchas generacionales por la soberanía. Las salas La Ruta por la soberanía recorren los períodos 1903-1964 y 1964-1999, conectando acontecimientos políticos con experiencias de la población.

Isabel De Obaldía, artista panameña, presenta pinturas, esculturas de vidrio y dibujos que exploran la historia del Darién y sus representaciones coloniales. Cortesía
Isabel De Obaldía, artista panameña, presenta pinturas, esculturas de vidrio y dibujos que exploran la historia del Darién y sus representaciones coloniales. Cortesía

González destacó que el museo conserva la bandera del 9 de enero y los tratados de 1977. El circuito culmina con el Canal en manos panameñas y su presente, mientras la exposición temporal propone volver a un territorio cuya historia antecede esa construcción.

De Obaldía nació en Washington en 1957, se formó en París y en Rhode Island School of Design y trabaja con vidrio desde 1987. Participó en la Carnegie International de 2022 y representó a Panamá en la Bienal de Venecia de 2024 con su obra SELVA.

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