El desopilante cruce de Abel Pintos y Ángela Leiva en Es mi sueño: "Me voy siempre hoteada de acá"

Abel Pintos y Ángela Leiva tuvieron un desopilante cruce en "Es mi sueño"

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Abel Pintos y Ángela Leiva protagonizaron uno de los intercambios más divertidos de la temporada en Es mi sueño, el ciclo de El Trece conducido por Guido Kaczka, luego de la performance de Emilia Attias y Alan Caraballo, que interpretaron “Desde esa noche”, de Maluma y Thalía.

La actuación de la pareja encendió al jurado. Leiva tomó la palabra y, entre aplausos, admitió que la presentación la había dejado completamente hoteada. “Gracias a los dos. Estuvieron hermosos, sexys, hoteando. Yo me voy siempre hoteada de acá, chicos”, lanzó la cantante de cumbia, desatando las risas en el estudio.

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Fue entonces cuando Pintos tomó la posta. Primero validó a su compañera con un “Vos te hoteás, es cierto, es verdad”, y luego sumó una confesión que nadie esperaba: que a veces siente el impulso de llamarla durante la semana con una única pregunta. “Me dan ganas de llamarte para preguntarte si te hoteaste en la semana”, reconoció. Antes, había deslizado otra admisión en el mismo tono: “Te extrañaba. Te extrañaba porque yo digo: ‘Te extraño’”. Leiva respondió con una observación que muchos en el estudio compartieron: “A veces te dan ganas de decirlo a vos y no te animás”. Kaczka no tardó en marcarle lo extraño de esa hipotética comunicación: “Era raro ese llamado, Abel”.

Ángela Leiva y Abel Pintos, jurados de Es mi sueño

Pintos no se amilanó y se lanzó a escenificar el diálogo imaginario. Con la complicidad de Leiva, reconstruyeron la conversación paso a paso: el “hola”, el “¿qué hacés?”, el “¿todo bien?” de él, y el “un poco hoteada acá, ¿vos, pa?” de ella como respuesta. Fue justamente ese tono el que encendió otra chispa en el folclorista. “Me gusta lo de pa. Ya el tono es hoteado”, señaló Pintos, mientras Leiva reía a carcajadas.

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En el medio del ping pong, Leiva aportó su propia lectura del vínculo que los une dentro del ciclo. “Nosotros somos marido y mujer, pero bueno”, dijo con naturalidad, una caracterización que Pintos convalidó sin dudar. La complicidad entre ambos, que viene construyéndose a lo largo de la temporada, quedó una vez más en evidencia.

El trío con Kaczka al frente siguió con el análisis. El conductor observó que Leiva, incluso cuando se hotea, lo hace con una calma que no delata el estado interno. “Vos por ahí te hoteás, pero sonás templada, no sonás tan...”, introdujo Kaczka, sin terminar la frase. Pintos completó el pensamiento: “Tiene mucho temple para hotearse”. Leiva, lejos de negarlo, puso un ejemplo concreto e impostó la voz: “Clavo a una locutora. Hoteada”. Kaczka cerró el segmento con una risa, y fue la propia cantante quien puso el límite con un “hasta ahí, chicos, hasta ahí” que arrancó los últimos aplausos del intercambio.

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Este video muestra una presentación en el programa televisivo Es mi sueño, con los artistas Angela Leiva y Abel Pintos. Ambos se encuentran en un escenario con iluminación de colores. Se observa a la mujer cantando en un micrófono y al hombre sonriendo. Interactúan en el escenario, que presenta un tapete y globos amarillos. El hombre viste una chaqueta estampada y la mujer un vestido verde. Una pantalla de fondo exhibe el logo eltrecetv.com y los hashtags #ESMISUEÑO #SEGUNDAETAPA. El video es una cobertura de un segmento musical televisado.

Leiva y Pintos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la temporada

El cruce entre Leiva y Pintos no es nuevo. El 3 de junio pasado, ambos protagonizaron uno de los momentos más emotivos de Es mi sueño al interpretar juntos “Oncemil” en el escenario del programa. La actuación se convirtió en tendencia en redes sociales y representó, según la propia Leiva, la concreción de un sueño postergado. “Esperé mucho este momento”, había dicho entonces la cantante, visiblemente emocionada junto a uno de sus referentes musicales. Esa noche, el jurado conformado por Joaquín Levinton y Carlos Baute, junto con Kaczka, accionó el verde de manera unánime.

En la segunda temporada del ciclo de Eltrece, que arrancó el 19 de agosto de 2026, Leiva se incorporó como jurada fija junto a Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y El Puma Rodríguez, además de las participaciones de Carlos Baute. La dinámica entre todos se fue consolidando emisión a emisión. El intercambio de este episodio fue una nueva muestra del clima que reina en el panel, uno que mezcla criterio musical con humor genuino y con una buena dosis de hoteo compartido. La actuación de Attias y Caraballo con el hit de Maluma y Thalía sirvió de disparador para un momento que terminó siendo tan recordado como la propia performance.

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