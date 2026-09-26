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El apoyo de Fito Páez a su hija Margarita en su nuevo desafío teatral: “Es una obra muy potente”

El rosarino compartió su felicidad luego de presenciar la función de La Pilarcita, la ficción creada por María Marull

Fito Páez ofrece sus impresiones frente a la cámara tras asistir a la obra teatral La Pilarcita, de María Marull donde actúa su hija
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Fito Páez asistió a una función de La Pilarcita para acompañar a su hija, Margarita Páez, integrante del elenco de la obra escrita y dirigida por María Marull. El músico y compositor argentino presenció la representación en El Camarín de las Musas y compartió la noche de teatro junto a la joven actriz, que interpreta a Celina en la pieza.

La visita del artista generó especial atención entre el público y el equipo de la obra, que continúa en cartelera después de más de una década de funciones ininterrumpidas. Al finalizar la función, Páez expresó su emoción por el reencuentro con la obra y por ver sobre el escenario a su hija de 22 años, fruto de su relación con Romina Richi.

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“Volví a ver La Pilarcita, ocho años más tarde, esta vez con la belleza de ver a mi hija en el papel de Celina. Entonces, se agrandó la emoción”, relató el músico. Y agregó una descripción sobre el nivel de la puesta: “La obra es extraordinaria, no se la pierdan. Es un clásico del teatro argentino contemporáneo. La Marull en un momento de iluminación absoluta y un elenco descomunal”.

"Es una obra muy potente", describió Fito Páez sobre La Pilarcita, donde actúa su hija
"Es una obra muy potente", describió Fito Páez sobre La Pilarcita, donde actúa su hija

Páez remarcó el valor de la obra dentro de la escena teatral local con una recomendación directa al público. “O sea, no pueden no ver La Pilarcita. Es muy, muy potente. Es la Argentina profunda contada de la manera más hermosa que te puedas imaginar”, sostuvo. Margarita reemplaza por un mes a Agustina Cabo, en un elenco que completan Mercedes Moltedo, Julia Catalá y Julián Rodríguez Rona

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La Pilarcita transita su duodécima temporada y se consolidó como una de las producciones más reconocidas del teatro independiente argentino. La obra se estrenó en 2015 en El Camarín de las Musas y, desde entonces, agotó localidades en distintas temporadas, festivales y giras por el país. En ese recorrido, acumuló más de 700 funciones y superó los 55.000 espectadores, además de presentarse en varias ciudades argentinas y en Madrid, donde también recibió una respuesta favorable del público.

A lo largo de sus temporadas, la pieza recibió premios y nominaciones dentro del circuito teatral y su permanencia en cartel durante más de una década la ubica entre los títulos de mayor continuidad del teatro independiente porteño. La obra puede verse los viernes a las 22 en la sala de Almagro y tiene en agenda una función especial el 8 de octubre en el Teatro Astros para celebrar los 12 años en cartel.

Fito Páez posa con el elenco y la autora María Marull
Fito Páez posa con el elenco y la autora María Marull

El proyecto de Margarita con su mamá

Margarita Páez es hija de Fito Páez y de la actriz y directora Romina Richi. Además de su participación en “La Pilarcita”, integra el elenco de “Julieta y Romeo”, la versión libre y coral del clásico de William Shakespeare que Richi dirige y estrenó este año en el Polo Cultural Saldías, con la propia Margarita en el papel de Julieta.

En una charla conjunta en Infobae en Vivo previa a ese estreno, madre e hija repasaron cómo conviven el vínculo familiar y el trabajo actoral dentro de la misma producción. “Somos 30 en escena, así que mi mamá tiene que manejar un barco enorme y yo soy una más, soy parte de eso”, había señalado Margarita sobre la dinámica del elenco. Richi, por su parte, describió la experiencia de dirigir a su hija como “una experiencia inolvidable” y remarcó la emoción de verla en un rol de esa envergadura.

Romina Richi y Margarita Páez en Infobae en Vivo
Romina Richi y Margarita Páez en Infobae en Vivo

Ese proyecto surgió luego de la formación de Richi en el Teatro Colón y reunió a un elenco numeroso con actores, músicos y artistas convocados a través de un casting abierto. Margarita definió su participación en esa puesta como un desafío profesional que le permitió ampliar su formación actoral en un presente que se completa con su destacada interpretación de una de las hijas de Ricardo Barreda en la biopic sobre el cuádruple femicida.

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