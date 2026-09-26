Cómo está Argentina en el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el último día de competencia: el listado histórico

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Argentina terminó segunda en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: a falta de pocas competencias por concluir en esta última jornada del certamen, la delegación anfitriona ya ostenta 80 medallas de oro, 86 de plata y 125 de bronce, para un total de 291 preseas. La Albiceleste quedó detrás de Brasil, que lideró con 120 oros y 308 podios, y por delante de Colombia, tercero con 69 doradas y 192 medallas en total. A nivel histórico, el contingente argentino (con un total de 582 oros) ostenta el tercer lugar detrás de las brasileños y colombianos.

Así está el medallero a horas del final de los Juegos Suramericanos 2026

En este momento, se definen las medallas por salto ecuestre y handball masculino (final entre Argentina y Chile), además de waterpolo masculino (final Argentina-Brasil). Solo restará disputarse en esta última jornada sabatina que tendrá la ceremonia de cierre en la tarde noche la final de tenis de mesa masculino entre Brasil y Perú. La actuación argentina mejoró su producción de oros respecto de Asunción 2022, donde había obtenido 58, aunque Brasil conservó el primer lugar del medallero. El certamen reunió a 15 delegaciones y dejó definiciones en una amplia variedad de disciplinas, desde la natación y el atletismo hasta el hockey, el canotaje y los nuevos deportes electrónicos.

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La pileta fue uno de los escenarios centrales para el equipo local. Macarena Ceballos se impuso en los 100, 200 y 50 metros pecho, mientras que Cecilia Dieleke ganó los 50 y 100 metros espalda; en esta última prueba marcó 1m00s61, récord de los Juegos. Ambas integraron, junto con Laila Chain y Andrea Berrino, el relevo femenino 4x100 metros medley que también se quedó con el oro. El programa acuático sumó además el título de Malena Santillán en los 200 metros espalda y numerosos podios que le dieron continuidad al arranque de la delegación. La primera dorada argentina, sin embargo, llegó en la esgrima: Pascual Di Tella venció 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final de sable individual.

Los seleccionados argentinos de hockey sobre césped completaron una de las principales actuaciones colectivas del torneo. Las Leonas golearon 5-0 a Chile en la final femenina, mientras que Los Leones superaron 3-1 al mismo rival para conquistar el oro masculino.

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La gimnasia artística también aportó una competencia de alto impacto. El equipo femenino argentino ganó la prueba por conjuntos y puso fin a una supremacía brasileña que llevaba más de tres décadas. Julieta Lucas, además, se consagró en el concurso completo individual. En esgrima, a la victoria inicial de Di Tella se añadieron los títulos individuales de Augusto Servello, en florete, e Isabel Di Tella, en espada, además de los triunfos por equipos en sable masculino y femenino.

La recta final elevó el total argentino con varias definiciones. En canotaje, las embarcaciones de K4 500 metros femenina y masculina lograron dos oros, y Aramís Sánchez y Santiago Piedras ganaron el C2 500 metros. En slalom, Manuel Tripano fue campeón en C1 paralelo.

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Micaela Levaggi obtuvo dos títulos en atletismo, en 1.500 y 5.000 metros. El relevo mixto 4x400 metros también se llevó el oro con un registro de 3m16s93. En pelota vasca ganaron María Lis García Calderón y Cynthia Pinto, en paleta goma trinquete femenina, y Facundo Andreassen y Alfredo Villegas, en la prueba masculina.

El programa dejó oros argentinos en disciplinas de combate, con Agustín Destribats en lucha libre hasta 65 kilogramos, Alexis Eberhardt en rifle de tres posiciones y los equipos de judo de Pablo Surace y Abel Benedetto en Katame No Kata. En ciclismo, Joel Fernando Contreras ganó el cross-country olímpico de montaña y Mateo Kalejman se impuso en la contrarreloj individual.

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La agenda incluyó deportes electrónicos, donde Daniela Arias ganó EA Sports FC femenino y el seleccionado argentino obtuvo el título en Valorant. También hubo victorias de Eugenia de Armas en wakeboard, Catalina Serio en pentatlón moderno, Alexis Plakoudakis en bowling y las duplas de racquetball encabezadas por María José Vargas, Valeria Centellas, Natalia Méndez y Diego García.

Con 280 medallas, Argentina cerró como escolta de Brasil y superó a Colombia en la clasificación general. Chile fue cuarto con 48 oros y 172 preseas, seguido por Venezuela, que registró 48 títulos y 146 medallas.

ASÍ ESTÁ EL MEDALLERO HISTÓRICO DE LOS JUEGOS SURAMERICANOS