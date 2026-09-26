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El tierno mensaje de Jimena Barón a su hijo Momo tras la internación de Daniel Osvaldo: “Voy a ser tu pista de aterrizaje”

La actriz y cantante publicó el viernes por la tarde una carta íntima para un momento especial en la vida de Morrison, el mismo día en que se conoció que su padre permanecía aislado en un hospital de Llavallol con pronóstico reservado

Jimena Barón
Jimena Barón junto a Momo y el mensaje que escribió para su hijo (Instagram)
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Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en el Hospital de Llavallol durante la noche del jueves, y desde entonces permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. Al día siguiente, el viernes por la tarde, Jimena Barón eligió las redes sociales para dirigirle un mensaje a su hijo Morrison, conocido como Momo, de casi 13 años. La cantante celebró el cierre de la etapa primaria del chico con una carta íntima que repasó el camino recorrido juntos y que, en ese contexto, adquirió una resonancia particular.

El texto abrió con una celebración: “¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante”. Barón enumeró los hitos del período —el baile de séptimo grado, el viaje de egresados, la fiesta familiar y la tirada de papelitos pendiente— antes de volcar una mirada introspectiva sobre el crecimiento de su hijo. “Te veo grande, musculoso, te veo inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo, te veo lindo hijo”, escribió, para luego admitir la ambivalencia que le genera verlo independizarse.

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Jimena Barón
Matías Palleiro junto a Momo y Arturo, su hijo con Jimena Barón (Instagram)
Jimena Barón
Jimena Barón celebró en familia el logro de su hijo Momo (Instagram)

La artista reconoció que una parte de ella sufre al verlo tomar el colectivo solo o perder interés en cosas que antes compartían: “Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar”. Aclaró, sin embargo, que ese sentimiento es algo que se reserva para sí misma, porque “soy mamá y ese es mi trabajo”. Evocó casi 13 años de vida juntos —“pegados, cagándonos de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos”— y subrayó que el amor alcanzó para criar a Momo incluso sin tener mucha idea al principio: “Hicimos un gran trabajo hijo. Bastante solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”. El cierre fue una promesa: “Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… vos volá”.

Las imágenes que acompañaron la publicación contaron su propia historia. En la primera, Momo posa solo en una cancha de fútbol con una copa que sostiene como si fuera un trofeo de campeón, con el escudo de Boca Juniors en la camiseta naranja. En la segunda, aparece junto a Matías Palleiro, la pareja actual de Barón, que lo abraza con un bebé en brazos y una sonrisa amplia, imagen que habla de la familia ensamblada que rodea al chico. En la tercera, Momo y su madre se fotografían juntos en el campo de juego: ella sostiene la camiseta naranja de su hijo como si fuera un estandarte. En la última, el festejo se amplía: Jimena, Momo y otras mujeres de la familia —todas vestidas de naranja, con sombreros incluidos— celebran a pura risa en la cancha.

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Jimena Barón compartió imágenes del torneo deportivo en el que participó su hijo Momo

Osvaldo ingresó al hospital tras días de sentirse muy mal

En un primer momento, trascendió que el exfutbolista de 40 años fue llevado al centro médico durante la noche del jueves por su hermana, que lo encontró en su domicilio en estado muy delicado. Según confirmaron a Infobae fuentes cercanas al deportista, fue internado de urgencia a raíz de una infección grave que requirió una biopsia y la limpieza del foco infeccioso. Desde entonces permanece aislado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital, ubicado en Llavallol, en el conurbano bonaerense, con pronóstico reservado.

Días previos a su ingreso al hospital, el exdelantero se encontraba activo en su faceta artística: tenía agendado un concierto para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda.

Daniel Osvaldo en el cumpleaños de su hijo Momo
Daniel Osvaldo con su hijo Momo

Con doble ciudadanía argentina e italiana, Osvaldo desarrolló una carrera de alto nivel en Europa y Argentina. Surgido de las inferiores de Huracán en 2005, emigró a Italia, donde pasó por Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna antes de consolidarse en el Espanyol de Barcelona con 20 goles en 44 partidos. En 2011, la Roma lo contrató por alrededor de 15 millones de euros; en la Loba disputó 56 partidos y convirtió 27 tantos, la etapa más prolífica de su carrera. Luego vistió las camisetas de Southampton, Juventus e Inter de Milán, y ganó la Serie A 2013-14 con la Vecchia Signora. De regreso en Argentina, se consagró campeón del torneo local en 2015 y de la Copa Argentina con Boca Juniors, antes de cerrar su trayectoria en el Porto y Banfield en 2020. También integró la selección de Italia, con quienes disputó 14 partidos y marcó 4 goles.

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