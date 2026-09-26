Una campaña de anuncios en Google simula que la computadora está infectada para estafar a las víctimas

Una campaña publicitaria distribuida en Google Ads genera falsas alertas de seguridad para bloquear los navegadores de los usuarios. (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

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Una campaña de publicidad maliciosa distribuida a través de Google Ads simula que la computadora de la víctima está infectada y bloquea el navegador con una falsa alerta de seguridad, según un informe de la firma de ciberseguridad Netskope.

El engaño, detectado entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre, alcanzó a al menos 619 organizaciones clientes de Netskope, con más de 250 identificadores de campaña publicitaria distribuidos en al menos 284 sitios web legítimos, según precisó la compañía en su reporte.

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Los usuarios llegan al engaño después de hacer clic en un anuncio que aparece en páginas de uso cotidiano, como mapas, pronósticos del tiempo, propiedades inmobiliarias, alojamiento de documentos y sitios deportivos.

El engaño alcanzó a más de 600 organizaciones tras aparecer en al menos 284 sitios web legítimos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Ninguno de esos sitios estuvo comprometido: el aviso malicioso se presentó a través del sistema publicitario de Google.

Cómo funciona el bloqueo falso

Al entrar, la víctima ve primero una pantalla de carga y luego lo que parece una tienda ‘online’ común. Recién después de que la persona mueve el mouse, una técnica que el kit usa para distinguir a un humano real de un rastreador automático, se revela la alerta falsa.

El primer clic fuerza al navegador a pantalla completa, oculta la barra de direcciones y las pestañas, esconde el cursor y bloquea teclas de escape habituales.

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La simulación imita los centros de seguridad de Microsoft Defender en Windows y tiendas de Apple en macOS. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El sitio también reproduce sonidos de alarma y ralentiza deliberadamente el navegador para simular que la máquina dejó de responder.

El contenido cambia según el sistema operativo. En Windows, la página imita un escaneo de ‘Microsoft Defender Security Center’ con supuestas detecciones de malware apiladas en varios cuadros de diálogo.

En macOS, el mismo esquema se presenta con una imitación de una tienda de Apple, según describió Netskope en su publicación.

En ambos casos, la pantalla exhibe repetidamente un número de teléfono de un supuesto soporte técnico. Quienes llaman son presionados para pagar una tarifa, entregar acceso remoto al equipo o revelar datos personales y financieros, de acuerdo con el informe.

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Los ciberdelincuentes imitan páginas de Microsoft y Apple para mostrar números de soporte técnico falsos y exigir pagos a las víctimas. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Lo que dice Google y cómo salir

Consultada por Ars Technica, Google respondió que tiene tolerancia cero para este tipo de estafas y que está investigando activamente las campañas señaladas en el reporte para actuar contra las cuentas que violen sus políticas.

La empresa agregó que el año pasado bloqueó más del 99% de los anuncios infractores antes de que llegaran a mostrarse.

Pese a la apariencia de bloqueo total, ninguna de las computadoras queda realmente inutilizada. Los controles del sistema operativo siguen funcionando por debajo de la pantalla trucada, según remarcó Netskope.

En la mayoría de los casos alcanza con mantener presionada la tecla Escape durante varios segundos, tanto en Windows como en macOS, para forzar la salida de la pantalla completa y recuperar el control del navegador.

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Google declaró tolerancia cero frente a estas estafas e inició investigaciones sobre las cuentas involucradas. (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

Otra alternativa en Windows es abrir el Administrador de Tareas con la combinación control, shift y escape para cerrar el navegador directamente.

Un problema más amplio que un solo kit

Netskope comparó la sofisticación del código, que permanece cifrado hasta detectar interacción humana, con la de otro kit de scareware documentado por la empresa de seguridad Barracuda en mayo de este año, bajo el nombre CypherLoc.

Alrededor del 62% de las organizaciones afectadas por esta campaña estaban radicadas en Estados Unidos, seguidas por Japón y Australia en el segundo y tercer lugar, según el conteo de Netskope.

Estados Unidos concentró el 62 por ciento de las organizaciones afectadas por la campaña publicitaria maliciosa. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

La compañía aclaró que, como su visibilidad cubre solo una fracción de todo el tráfico de internet, el número real de personas expuestas a estos anuncios, incluidas las que terminaron estafadas, es probablemente mucho más alto.

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El caso se suma a otros episodios recientes de abuso de plataformas publicitarias: la empresa de seguridad Bitdefender reportó por separado cuentas de Google Ads secuestradas para difundir descargas falsas de programas populares, en una campaña que también alcanzó a usuarios de Mac buscando software como 7-Zip y Final Cut Pro.