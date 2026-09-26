Detuvieron a una mujer acusada de drogar a su hijo de cinco años mientras estaba internado en Quilmes

La madre tras su detención

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Una mujer de 34 años fue detenida esta semana acusada de drogar a su hijo de cinco años mientras el niño permanecía internado en una clínica privada de Quilmes. La Justicia investiga si le habría administrado sustancias que no formaban parte del tratamiento médico, luego de que el menor sufriera descompensaciones reiteradas.

La causa está en manos de la fiscal Mariana Curra Samaniego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº6 del Departamento Judicial de Quilmes. La mujer, identificada como N.M.A., fue arrestada por efectivos de la Comisaría Primera local e imputada por lesiones graves agravadas por el vínculo. En la audiencia indagatoria, se negó a declarar.

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Luego de ello, el juzgado de Garantías N°3 del distrito bonaerense dispuso que continúe detenida bajo arresto domiciliario en la vivienda de su madre.

Según pudo saber Infobae, el chico ingresó el 18 de agosto a la Clínica del Niño y la Familia, en Quilmes Oeste, con cefalea y hormigueo o debilidad en las piernas. Los estudios iniciales, entre ellos una tomografía, no detectaron una causa que explicara el cuadro.

El caso se detectó en la Clínica del Niño y la Familia de Quilmes

Durante la internación, atravesó una complicación intrahospitalaria. Tras superarla, los médicos advirtieron una sucesión de mejorías y descompensaciones sin una explicación clínica definida.

Las sospechas se concentraron en las visitas familiares porque el deterioro en la salud de la víctima se habría repetido después de los encuentros con su madre.

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La Justicia tomó conocimiento de lo que sucedía a partir de la denuncia de una enfermera de la clínica, a la que luego se sumaron otras trabajadoras del lugar. Según fuentes con acceso al expediente, el personal advirtió que el niño evolucionaba de forma favorable, pero volvía a descompensarse tras estar con su madre.

Ante esa situación, las enfermeras escondieron un teléfono celular en la sala y así registraron una secuencia en la que se observarían maniobras de la mujer sobre la cánula que tenía colocada el chico.

En paralelo, un análisis de sangre realizado al paciente detectó sustancias que no formaban parte de la medicación prescripta durante la internación. En una primera instancia, se informó la presencia de barbitúricos -un fármaco que actúa como sedantes del sistema nervioso central y provoca una reducción en la movilidad del paciente-, aunque la fiscalía espera precisiones periciales para establecer qué compuestos fueron detectados.

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Lo concreto es que la fiscal ordenó una requisa urgente sobre la acusada y encontró una jeringa descartable vacía en su cartera. Por orden judicial, los policías le incautaron su teléfono y el de su hijo. Más tarde, durante un allanamiento en su casa de Juan María Gutiérrez, partido de Berazategui, los investigadores secuestraron varias recetas a nombre del niño, aunque no hallaron por el momento las sustancias que buscan determinar.

Los celulares secuestrados para peritajes

La pediatra que atendía al menor también declaró en el expediente y sostuvo que conocía a la familia desde hacía tiempo. También relató que vecinos reunían dinero para afrontar el tratamiento de la víctima.

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Así las cosas, la investigación continuará en los próximos días con nuevas pericias médicas y toxicológicas, el análisis de los registros de la clínica y una evaluación psicológica de la imputada.