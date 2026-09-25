Tecno

Ver películas y series con Xuper TV: por qué es un peligro para tus dispositivos

Aplicaciones no autorizadas como esta prometen streaming gratuito, pero ocultan spyware, cryptojacking y robo de datos

Logo de Xuper TV en blanco y azul sobre un fondo azul oscuro. La letra X contiene un detalle en azul claro y la palabra TV es de color azul
Xuper TV no está disponible en tiendas oficiales por violar políticas de derechos de autor y seguridad. (Foto: XUPER TV)
Guardar

El auge de las plataformas de streaming por suscripción y la fragmentación de sus catálogos ha provocado que un sector considerable de usuarios busque alternativas gratuitas para acceder a producciones cinematográficas y televisión en vivo. En este escenario, aplicaciones no autorizadas como Xuper TV han ganado popularidad en teléfonos inteligentes, tablets y televisores inteligentes (Smart TVs).

La promesa de acceso ilimitado sin costo monetario directo oculta una arquitectura informática diseñada para monetizar la privacidad, los datos personales y la capacidad de procesamiento de los dispositivos instalados.

PUBLICIDAD

La distribución fuera de tiendas oficiales y la vulnerabilidad del sideloading

A diferencia de las aplicaciones legítimas, Xuper TV no está disponible en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store porque viola las políticas de derechos de autor y las directrices de seguridad de dichas plataformas. Para instalar este software, los usuarios deben recurrir al proceso conocido como sideloading: la descarga de archivos ejecutables en formato APK desde repositorios de terceros o sitios web no verificados.

La aplicación solicita permisos sin relación con la reproducción de video, como acceso a contactos y ubicación. (Europa Press)
La aplicación solicita permisos sin relación con la reproducción de video, como acceso a contactos y ubicación. (Europa Press)

Este procedimiento exige que el usuario desactive manualmente las protecciones nativas del sistema operativo y permita la “instalación desde fuentes desconocidas”. Al anular esas barreras, el sistema queda expuesto a la inyección de código malicioso. Los archivos APK modificados de Xuper TV suelen actuar como troyanos (trojans): integran el reproductor de video prometido junto con capas ocultas de spyware o descargadores automatizados (droppers) que instalan malware adicional sin autorización ni conocimiento del usuario.

PUBLICIDAD

Permisos abusivos: la puerta de entrada para el spyware

Durante la instalación o en el primer arranque, Xuper TV solicita permisos que no guardan relación técnica con la reproducción de contenido audiovisual. La aplicación suele pedir acceso a la memoria interna del dispositivo, la lista de contactos, la ubicación precisa mediante GPS, la cámara, el micrófono e incluso los servicios de accesibilidad del sistema operativo.

El acceso a los servicios de accesibilidad es una de las vulnerabilidades más críticas en el entorno Android. Cuando el usuario concede ese permiso a una aplicación maliciosa, le otorga la capacidad de leer todo lo que aparece en pantalla, registrar las pulsaciones de teclas (keylogging), interceptar mensajes de texto de autenticación en dos pasos (2FA) y pulsar automáticamente botones de confirmación. La aplicación puede así realizar acciones en segundo plano sin que el propietario del teléfono perciba actividad anómala alguna.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra el logo blanco y azul de XUPER TV en su pantalla, con un fondo interior borroso.
El sideloading de archivos APK obliga a desactivar las protecciones nativas del sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cryptojacking: secuestro de recursos y degradación del hardware

Sostener servidores de transmisión de video de alta definición requiere una infraestructura sumamente costosa. Al no cobrar una suscripción formal, los desarrolladores de Xuper TV y aplicaciones similares recurren a métodos invasivos de monetización, siendo el cryptojacking uno de los más extendidos.

Mediante este mecanismo, el código de la aplicación ejecuta algoritmos de minería de criptomonedas en segundo plano mientras el usuario ve una película, o incluso cuando la pantalla del dispositivo está apagada. El proceso exige que el procesador (CPU) y el chip gráfico (GPU) operen a máxima capacidad de forma ininterrumpida.

La consecuencia inmediata es un sobrecalentamiento extremo del equipo, la degradación prematura de la batería de litio, lentitud generalizada en el sistema operativo y, en casos graves, daños irreversibles en los componentes de hardware de televisores o dispositivos móviles.

Computadora portátil abierta sobre un escritorio escolar con un símbolo de candado en la pantalla y pupitres de fondo.
El cryptojacking utiliza el procesador y la GPU del dispositivo para minar criptomonedas sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infección en red y reclutamiento en redes botnet

El peligro de Xuper TV no se limita al dispositivo donde se instala: se extiende a toda la red local (Wi-Fi) del hogar. Cuando la aplicación se ejecuta en un Smart TV o en un dispositivo como un Android TV Box —equipos que rara vez cuentan con software antivirus o actualizaciones de seguridad periódicas—, el ejecutable malicioso puede rastrear la red doméstica en busca de otras vulnerabilidades.

A través de ese mapeo interno, la aplicación infectada puede convertir el dispositivo en un nodo o proxy dentro de una red de robots informáticos (botnet). Estas redes son alquiladas en el mercado negro por ciberdelincuentes para lanzar ataques masivos de denegación de servicio (DDoS), distribuir correo basura (spam) o enmascarar tráfico ilegal a través de la dirección IP residencial del usuario. En la práctica, la conexión a internet del hogar queda disponible para cometer ilícitos sin el consentimiento del titular de la línea.

Robo de credenciales financieras y sustracción de datos

La integración de herramientas de monitoreo en segundo plano convierte los dispositivos infectados en puntos de fuga de información confidencial. El malware empaquetado en plataformas como Xuper TV puede identificar aplicaciones bancarias, billeteras virtuales y billeteras de criptomonedas instaladas en el mismo equipo.

Persona dormida en una cama con un teléfono inteligente en la mesa de noche, mostrando advertencias digitales de virus y robo de datos, simbolizando riesgos de ciberataques mientras se duerme.
Los servicios de accesibilidad concedidos a la app permiten registrar pulsaciones de teclas y robar códigos 2FA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante técnicas de superposición de pantallas (overlay attacks), el software malicioso despliega un formulario falso idéntico al de la entidad bancaria del usuario en el momento en que este intenta ingresar a su cuenta. Al introducir la contraseña o los datos de la tarjeta de crédito, la información es capturada y transmitida a servidores remotos controlados por los atacantes, lo que facilita la sustracción de fondos y la suplantación de identidad.

Temas Relacionados

Xuper tvstreamingTelevisorCiberseguridadPelículasSeriesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El director de The Witcher 3 defendió a The Blood of Dawnwalker de las críticas: “Sabía que sería un problema”

Konrad Tomaszkiewicz reconoció que la comunidad quedó dividida en dos bandos enfrentados, aunque asegura que quienes completaron el juego coincidieron en convalidar la propuesta

El director de The Witcher 3 defendió a The Blood of Dawnwalker de las críticas: “Sabía que sería un problema”

Diablo V cambia las reglas de la saga: tres líneas temporales y un mundo que se transforma con cada partida

La compañía confirmó en la BlizzCon 2026 que la quinta entrega de su saga de rol de acción incorpora un mundo procedimental que se transforma según qué facción controle cada territorio

Diablo V cambia las reglas de la saga: tres líneas temporales y un mundo que se transforma con cada partida

Por qué la comunicación con agentes de IA puede impactar en las relaciones humanas y cómo revertirlo, según un estudio

Investigadores de tres universidades de Singapur vincularon el uso prolongado de asistentes virtuales con mayor aislamiento y con afectaciones a la salud mental en los sectores más vulnerables. El análisis detalla las medidas de diseño y regulación que ayudarían a prevenirlo

Por qué la comunicación con agentes de IA puede impactar en las relaciones humanas y cómo revertirlo, según un estudio

Cómo se llaman los personajes de ‘Las Guerreras K-pop’ y cuáles son sus canciones más populares

La película sumó 63 semanas en el Top 10 global de Netflix y ganó el Óscar a Mejor Película de Animación

Cómo se llaman los personajes de ‘Las Guerreras K-pop’ y cuáles son sus canciones más populares

Un tribunal federal respaldó que el Pentágono clasifique a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro

El fallo consideró razonable el temor del Departamento de Guerra de que los controles de Claude impidieran ejecutar funciones de seguridad nacional previstas por contrato y dejó vigente su exclusión de los sistemas militares

Un tribunal federal respaldó que el Pentágono clasifique a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro

DEPORTES

La F1 dio a conocer quiénes son los 5 candidatos a ocupar una butaca en Haas en 2027: el ex Alpine que aspira a ser titular

La F1 dio a conocer quiénes son los 5 candidatos a ocupar una butaca en Haas en 2027: el ex Alpine que aspira a ser titular

La AFA rechazó la apelación de Vélez y confirmó que Boca Juniors jugará ante Racing por Copa Argentina

Condenaron a los asesinos del ex Puma Federico Martín Aramburu a 26 y 19 años de prisión

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

TELESHOW

Abel Pintos habló sobre el fuerte rumor de su actuación para el Papa León XIV: “Me alegra la consideración”

Abel Pintos habló sobre el fuerte rumor de su actuación para el Papa León XIV: “Me alegra la consideración”

El emotivo mensaje de Donato de Santis a Maru Botana a días del inicio de MasterChef: “Cuidame mucho a Damián y a Germán”

Graciela Alfano bostezó al ver el tráiler de la película de Wanda Nara y la fulminó: "Tomá una clase, por Dios te pido"

La emoción de Caro Trippar tras contar cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Pensé que nunca iba a llegar”

La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga

INFOBAE AMÉRICA

Detienen en Houston al influencer hondureño “La Tafloo” y evalúan posible proceso migratorio

Detienen en Houston al influencer hondureño “La Tafloo” y evalúan posible proceso migratorio

Miguel Martínez es investigado por presunto lavado de dinero y crimen organizado, confirma fiscal general de Guatemala

Honduras figura entre 51 países que respaldaron una declaración de apoyo a Ucrania en la ONU

El otro rostro de Surf City: las escenas curiosas que dan identidad a las playas de El Salvador

El Ministerio Público de Guatemala confirma investigaciones contra Consuelo Porras ex fiscal general por diversas denuncias