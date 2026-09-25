“Me ha costado salir de casa”: habló la víctima del intento de robo por el que había sido sobreseído un adolescente de 14 años

La Cámara de Casación revocó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en el barrio de Palermo

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La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y apartó de la causa a la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional para ese expediente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

La investigación continuará bajo el nuevo régimen y otro magistrado deberá intervenir en el expediente. La decisión se produjo luego de que la Fiscalía apelara el fallo de primera instancia.

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El caso se originó por un intento de robo ocurrido en Palermo. La víctima, Hernán, reconstruyó el episodio en Infobae al Regreso y contó cómo logró escapar del grupo de jóvenes.

Según relató, advirtió una situación que le llamó la atención mientras caminaba por la zona. En las imágenes de las cámaras de seguridad, explicó, se observa cómo uno de los jóvenes comienza a acercarse después de tocar a otro. “Se puede ver claramente cómo corren primero atrás mío y yo me doy vuelta para ver la situación y salgo corriendo”, contó.

Hernán sostuvo que, mientras intentaba escapar, otros integrantes del grupo cruzaron desde la vereda de enfrente para cerrarle el paso. “Se cruzan para agarrarme, digamos, contra la pared de lo que es el predio este del shopping”, explicó.

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Cómo escapó y pidió ayuda a la Policía

Hernán aseguró que no llegó a ver armas durante la persecución. Su reacción, dijo, fue correr apenas advirtió que uno de los jóvenes se acercaba.

La huida terminó cuando llegó hasta la zona de Charcas y vio dos motos de la Policía de la Ciudad. “Cuando vi que eran dos motos de la policía, me salté a la calle, crucé, salté la bicisenda y le pedí ayuda”, relató.

Durante la persecución, afirmó, escuchó gritos de los jóvenes que lo seguían: “Agarralo, sacale todo, agarralo, agarralo”.

La intervención policial terminó con cuatro jóvenes aprehendidos, mientras que otro logró escapar. Hernán permaneció en el lugar durante aproximadamente una hora y media mientras los efectivos realizaban las actuaciones y se comunicaban con la fiscalía.

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Hernán relató cómo corrió para escapar de un grupo de jóvenes que intentó cerrarle el paso en la calle

El hombre contó que observó cómo los agentes requisaron a los detenidos, pero aclaró que no vio que encontraran armas. “Yo no vi que le hayan sacado ningún arma a los cuatro que estaban ahí”, sostuvo. Después, dijo, se enteró por medios periodísticos de que uno de ellos habría tenido una réplica, aunque aclaró: “Yo no la vi”.

La decisión de la jueza De Marinis y el fallo de la Cámara

El expediente tomó una nueva dimensión judicial después de que De Marinis declarara inconstitucional, para ese caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyera al adolescente de 14 años.

La Fiscalía apeló la decisión y solicitó que se dejara sin efecto el sobreseimiento. La Cámara finalmente hizo lugar al planteo: revocó la resolución, ordenó que la investigación continúe bajo el nuevo régimen y apartó a De Marinis del expediente. A partir de ahora, otro juez deberá intervenir en la causa.

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Hernán contó que recibió una comunicación de la fiscalía después del procedimiento policial. “La segunda vez me llamaron para avisarme que los dos menores habían quedado libres”, recordó.

La jueza Laura De Marinis quedó apartada de la causa luego de declarar inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El denunciante aclaró que su cuestionamiento no tiene que ver con una intención de venganza contra los adolescentes. “No es como revanchismo, ni venganza, ni hacia estas personas, porque la verdad es que no sé su situación, no me interesa”, sostuvo.

Su malestar, explicó, está relacionado con el lugar que ocupa la víctima durante el proceso. “El ningunear, sobre todo a la víctima, más allá de que sea yo en este caso, como que bueno, no pasó nada, es un tema que da mucha bronca”, afirmó.

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“Me ha costado salir de casa”

El episodio también tuvo consecuencias en la vida cotidiana de Hernán. Al día siguiente intentó continuar con su rutina: “Me fui a trabajar como si nada hubiera pasado, porque tenía que ir a trabajar”. Sin embargo, con el paso de los días reconoció que comenzó a sentirse más inseguro al caminar por la calle.

“Me ha costado salir de casa. Veo tres personas y ya dudo en seguir caminando”, contó.

Con la decisión de la Cámara, el sobreseimiento quedó sin efecto, la investigación continuará bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil y otro juez deberá hacerse cargo del expediente.

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