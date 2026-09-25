El emotivo mensaje de Donato de Santis a Maru Botana a días del inicio de MasterChef: “Cuidame mucho a Damián y a Germán”

Con Wanda Nara nuevamente en la conducción y Damián Betular junto a Germán Martitegui como jurados, una nueva edición de MasterChef Celebrity está próxima. Donato di Santis decidió no regresar para esta temporada y será reemplazado por Maru Botana, quien realizó algunos reemplazos a lo largo de las ediciones. Para evitar cualquier tipo de especulación, Donato le dedicó un posteo a Botana.
La renuncia de Donato se conoció en vivo, durante la previa a la final de la edición anterior, con un mensaje cargado de emoción que hizo llorar a Wanda Nara. “Hice 10 ediciones, con esta, de MasterChef donde la pasé espectacular y hermoso. Quiero decir que ha llegado el momento de dar un paso al costado”, expresó el chef en ese momento. Según explicó luego en una entrevista con Teleshow desde Italia, la decisión respondió a una mirada personal y no a un conflicto: “Soy una persona grande, tengo familia, me quiero dedicar a eso. Es un buen momento de dejar ese espacio libre para cualquier otro talento. Me sentía como muy egoísta en el continuar”. En ese contexto de recambio, y ante distintas especulaciones que podían surgir en torno a su salida, Donato decidió dedicarle un posteo a Botana para hablar públicamente del traspaso de su lugar en el jurado.
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En el mensaje, Donato recordó una foto compartida con Botana en 2001. “Maru querida... ¿te acordarás de esta tapa en el 2001? Creo que vos y Mica estaban embarazadas al mismo tiempo. Pasaron 25 años de esta foto. Un cuarto de siglo. Tantas cocinas, programas, encuentros, amigos, historias, risas, hijos coetáneos y una amistad que empezó cuando yo recién llegaba a la Argentina y que sigue intacta hasta hoy”, escribió.
El chef italiano expresó su alegría porque sea justamente Botana quien ocupe su lugar en el ciclo. “Por eso, saber que sos vos quien toma mi lugar en MasterChef me emociona especialmente. Me hace muy feliz y me da una enorme alegría que vos tomes la posta, amiga, colega, después de tantos años compartiendo esta profesión que queremos tanto”, señaló.
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Donato también se refirió a lo que representó el programa en su vida y le pidió a Botana que cuide el vínculo con sus excompañeros. “Vas a encontrar un lugar que para mí fue mucho más que un programa. Fueron años intensos, divertidos, emocionantes, y me llevo recuerdos y personas que ya son parte de mi vida. Cuidame mucho a Damián y a Germán. Después de tantas temporadas juntos, son familia. Nos conocemos de memoria, nos hemos reído, hemos pasado larguísimas horas juntos, hemos discutido, nos hemos emocionado hasta las lágrimas acompañándonos mucho. Los voy a extrañar más de lo que ellos creen”, fue el pedido que le hizo el chef.
El mensaje incluyó también una mención especial a Wanda y a los 24 participantes del certamen. “Wanda, la voy a extrañar también, su energía, sus ocurrencias, su manera única de conducir y todos esos momentos que compartimos. Y pásalo bien con los participantes, que llegan a esa cocina con una ilusión enorme y terminan siendo el corazón de todo. Vas a estar rodeada de una mega producción y de productores de todo un canal que siempre nos cuidó y nos cuida”, agregó.
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Donato cerró su publicación con una reflexión sobre el rol que le espera a Botana frente al público del programa. “Los voy a mirar desde la pantalla, junto al resto de Argentina que siempre fue fiel al formato y con ganas de entretenerse aprendiendo. Y vos tenés mucho para enseñar. Eso... cuidá ese público que tanto ama lo que sucede en MasterChef. Estoy seguro de que vas a disfrutarlo, a quererlos, a hacerlos reír y, sobre todo, a ponerle esa energía tan tuya. Después de tanto tiempo de amistad, qué vueltas lindas nos da la vida... Te quiero, Maru. Disfrutalo mucho y hacé de las tuyas”, escribió.
La respuesta de Botana llegó en los comentarios de la misma publicación, también atravesada por la emoción. “Mi querido Dona, me hiciste emocionar, tan lindas palabras, tanto cariño. Nuestras vidas siempre en paralelo, familia, amigos, trabajos compartidos. Verte es sinónimo de abrazos, risas y mucho amor. Desde que nos conocimos en esta foto, nos encariñamos el uno con el otro”, respondió.
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La pastelera también le aseguró a Donato que su lugar en el afecto de sus excompañeros permanece intacto. “Sos irremplazable Dona, y siempre estás ahí. Betu, Germán y Wanda no dejan de nombrarte, quedarás para siempre en sus corazones. Yo estoy a tu lado y trato de hacer lo mejor posible”, escribió.
La pastelera se comprometió a honrar el espíritu del programa que deja Donato. “Te prometo que me voy a divertir, a disfrutar con los chicos y a hacer muchas travesuras en esta familia hermosa que es MasterChef. Sos un gran hombre, un gran profesional y tu historia en este canal, en este programa, ha dejado una huella muy importante”, agregó.
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Botana cerró su respuesta con un mensaje de cariño y una broma sobre un eventual regreso de Donato al ciclo. “Te quiero muchísimo Dona y estate atento porque quizás tenés que salir corriendo jajajajja”, escribió.
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