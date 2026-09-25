Graciela Alfano bostezó al ver el tráiler de la película de Wanda Nara y la fulminó: "Tomá una clase, por Dios te pido"

Graciela Alfano arremetió contra Wanda Nara por su película

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Cuando le pidieron opinión sobre Wanda Nara en el piso de Puro Show, Graciela Alfano no se anduvo con vueltas: “No es actriz, no actúa. ¿Dónde está el personaje?” La modelo y actriz fue una de las primeras voces del espectáculo en pronunciarse sobre ¿Querés ser mi hijo?, la primera película de la empresaria, que llega a los cines el 22 de octubre.

La actriz y modelo pasó esta semana por el estudio de Puro Show, por El Trece, y allí los conductores Pampito y Fernanda Iglesias le acercaron un fragmento del tráiler del largometraje. Antes de que terminara la proyección, Alfano se colocó lentes oscuros, bostezó de forma exagerada y anunció: “Voy a dormir un rato y vuelvo”. Cuando le devolvieron la palabra para que opinara, no dejó margen para la ambigüedad.

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“Lo único que le dijo el coach es: ‘Hablá con mucho aire para que no se noten los tonos que no tenés’”, disparó Alfano, imitando la supuesta técnica vocal de la protagonista. Luego agregó que las escenas del tráiler evidenciaban falta de trabajo previo: “Todas las escenas están cortadas, y eso se nota porque no tiene preparación. Hacer copetes no es una conducción”.

Graciela Alfano criticó con dureza el desempeño actoral de Wanda Nara

La crítica no se limitó a la actuación. La modelo señaló que Nara no demuestra compromiso con el oficio y que cualquier artista con respeto por su profesión tomaría clases. “Tomá una clase, por Dios te pido”, insistió. “Cualquiera que tiene respeto a su profesión hace una clase de baile, una clase de canto, una clase de actuación. Ella lo hace, no le importa un pito”. Cuando Iglesias le preguntó cómo explicaba entonces que las productoras convocaran a Wanda para proyectos de primer nivel, Alfano respondió sin rodeos: “Tendrá conexiones, qué sé yo. Yo laburé, nosotras laburamos, gastamos taco para eso. Ella no gastó taco”.

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El momento más comentado del segmento llegó cuando Alfano apuntó que Wanda Nara podría ser “la sucesora de Susana Giménez, porque es nada”. Pampito y Fernanda Iglesias celebraron el comentario: “Le pegó a las dos juntas”, dijo el conductor entre risas.

Cuando sus interlocutores intentaron defender a Giménez recordando su trayectoria actoral y su dominio del inglés, Alfano no cedió. Sostuvo que la conductora veterana “imitó mal a Raffaella Carrà” y que hablar idiomas no tiene ninguna incidencia en la calidad de un show. “Yo soy ingeniera, qué tiene que ver para el show. Tenés que saber cantar, tenés que saber actuar”, razonó. La comparación entre las dos figuras generó un cruce animado en el estudio, con Iglesias defendiendo que Giménez sí tuvo formación, posición que Alfano rechazó de plano.

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Se conoció el tráiler de la primera película de Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi que tendrá su estreno el próximo 22 de octubre (Elefantec Global y Fox Entertainment)

La película llega a los cines el 22 de octubre

¿Querés ser mi hijo? es una remake de una comedia romántica mexicana dirigida por Hernán Guerschuny. Nara protagoniza el film junto a Agustín Bernasconi y también integran el elenco Jean-Pierre Noher y Charo López. El rodaje se realizó durante tres semanas en Montevideo, Uruguay, y concluyó a comienzos de mayo.

En la historia, Nara interpreta a Lucía, una mujer de 42 años que, tras descubrir una infidelidad, vuelve a su departamento de soltera y termina conviviendo con Javier, un vecino de 22 años al que le propone hacerse pasar por su hijo durante un evento laboral. La mentira, como en toda comedia romántica, deriva en un romance inesperado.

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La película llegará a las salas el 22 de octubre. Wanda ya compartió el tráiler en sus redes sociales, donde la publicación superó los 17.000 “Me gusta” en pocos minutos. La película marca el debut cinematográfico de la empresaria, que en los últimos meses también condujo un programa en el prime time y desarrolló proyectos para plataformas de streaming.