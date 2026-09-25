Cómo se llaman los personajes de ‘Las Guerreras K-pop’ y cuáles son sus canciones más populares

Rumi, Mira y Zoey integran HUNTR/X, el grupo ficticio que combina carrera musical y caza de demonios. (Foto: Netflix)

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Más de un año después de su estreno mundial, la banda sonora de Las guerreras K-pop continúa entre las más reproducidas en Spotify y el interés por sus protagonistas se mantiene entre las búsquedas más frecuentes en Google.

La película, conocida internacionalmente como K-Pop Demon Hunters y disponible en Netflix, combina animación, acción y música alrededor de un grupo de ídolos que oculta una misión secreta: proteger a la humanidad de fuerzas demoníacas.

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El grupo HUNTR/X: carrera musical y caza de demonios

Las protagonistas son Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X. Dentro del universo de la película, no son solo estrellas del K-pop: también funcionan como cazadoras de demonios. Sus canciones y presentaciones en vivo generan una barrera de energía destinada a contener a las criaturas que buscan infiltrarse en el mundo humano, robar almas y aprovecharse del miedo y las inseguridades de las personas.

Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo dan vida a las protagonistas en la versión animada. (Netflix)

A ese conflicto se suma el dilema personal de Rumi, quien debe enfrentar una verdad sobre su propia identidad que ha mantenido oculta a lo largo de la historia.

Las voces detrás del grupo pertenecen a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, mientras que las actrices que dan vida a los personajes en la versión animada son Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo. La banda sonora también incluye la participación de Lea Salonga y de tres integrantes de TWICE —Jeongyeon, Jihyo y Chaeyoung—, quienes interpretan una versión especial de “Takedown”.

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Saja Boys, el quinteto que esconde una identidad demoníaca

El equilibrio de la historia se rompe con la aparición de los Saja Boys, una banda masculina rival que, bajo una estética de ídolos de K-pop, esconde su verdadera naturaleza. El grupo está integrado por cinco personajes: Jinu Saja, quien ejerce el liderazgo, Abby Saja, Mystery Saja, Romance Saja y Baby Saja.

"Soda Pop", de los Saja Boys, ocupa el segundo lugar entre los temas más reproducidos. (Netflix)

Su objetivo es capturar la devoción y las almas de sus seguidores a través de la música. El tema insignia del grupo, “Your Idol”, fue concebido dentro del relato para simbolizar el control hipnótico que ejercen sobre el público de un estadio.

Golden, el himno que llevó a

Según el ranking de canciones más reproducidas en Spotify, “Golden”, interpretada por HUNTR/X, encabeza la lista como el himno principal de la película. Se trata de una pista pop centrada en el empoderamiento personal, que aborda dejar de esconderse y abrazar la identidad propia. El tema llevó a las intérpretes reales a ganar un premio Grammy en 2026, la primera vez que una canción de K-pop surgida de una película obtiene ese galardón.

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“Soda Pop”, de los Saja Boys, ocupa el segundo lugar del ranking. Es un tema pop pegadizo cuya letra compara la atracción y la fama con una bebida adictiva, mientras su ritmo encubre las intenciones demoníacas del grupo bajo una fachada inofensiva.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami prestan sus voces a las canciones de HUNTR/X. (Reuters)

En tercer lugar aparece “Your Idol”, también de los Saja Boys, presentada como una actuación climática del grupo antagonista. Musicalmente se plantea como un éxito sobre la devoción entre ídolos y seguidores, aunque en la trama funciona como un ritual oscuro para capturar almas y convocar al rey demonio.

El cuarto puesto corresponde a “How It’s Done”, de HUNTR/X, un tema con fuerte presencia de rap que combina la vida de las protagonistas como estrellas con su faceta secreta de cazadoras de demonios. Cierra el listado “What It Sounds Like”, también de HUNTR/X, balada final centrada en la aceptación de las propias heridas y en encontrar belleza en las partes rotas de uno mismo.

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La banda sonora superó registros del Billboard y del streaming

Más allá del ranking de Spotify, la producción se convirtió en la primera banda sonora de una película en colocar cuatro canciones simultáneas en el Top 10 del Billboard Hot 100 y encabezó el Billboard 200. “Golden” permaneció durante semanas en el primer puesto del Billboard Global 200 y generó desafíos virales en redes sociales.

FLa banda sonora colocó cuatro canciones simultáneas en el Top 10 del Billboard Hot 100. (Reuters)

En paralelo, Las guerreras K-pop registró 63 semanas consecutivas —más de nueve meses— en el Top 10 global de Netflix, lo que la posicionó como el título original más visto en la historia de la plataforma. Durante la temporada de premios de 2026, la cinta obtuvo diez premios Annie en la categoría de animación y alcanzó el Óscar a la Mejor Película de Animación.

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El fenómeno se extendió más allá de la pantalla

El interés por la película trascendió el streaming musical: tras agotar entradas en funciones especiales y versiones para cantar en cines de tres continentes, la producción superó los 24,9 millones de dólares en taquilla. Durante 2026, la franquicia amplió su presencia con incursiones en videojuegos y cartas tácticas, dentro de la estrategia de inversión de Netflix en contenidos coreanos.

El público también mantiene un interés constante por elementos del chamanismo coreano presentes en la obra, como el uso de dagas rituales conocidas como Shin-kal y la simbología de las criaturas que enfrentan las protagonistas. La combinación entre artistas reales y personajes ficticios, junto con la representación de la cultura coreana sin recurrir a estereotipos occidentales, continúa impulsando el contenido derivado en redes sociales, donde los usuarios reimaginan a los Saja Boys y a HUNTR/X dentro de otros universos de animación.

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