La emoción de Caro Trippar tras contar cómo sigue su tratamiento contra el cáncer: “Pensé que nunca iba a llegar”

Semanas atrás la influencer contó que estaba atravesando la enfermedad y luego de 3 meses de tratamiento le dieron una buena noticia (Video: Instagram)

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A través de un video en su canal de YouTube, grabado el 25 de mayo en una habitación de hotel de Estados Unidos, horas antes de volver a la Argentina para comenzar el tratamiento, Caro Trippar reveló en julio de este año que tiene cáncer de mama con metástasis. La youtuber e influencer argentina, que cuenta con millones de suscriptores en sus redes, esperó el tiempo que consideró suficiente antes de comunicarlo públicamente.

“Tengo cáncer de mama. HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis. Ese es mi diagnóstico“, fue la frase que dio inicio a esta batalla, que la joven decidió trasladar a sus redes sociales con la intención de darle visibilidad a la situación y con la intención de poder ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por la misma situación que ella. Las semanas pasaron y sus redes sociales se convirtieron en un diario para marcar su enfermedad, y contó los pequeños avances que tuvo en su salud, las decisiones que tomó a raíz del diagnóstico, cómo fue que se enteró de que estaba enferma y durante cuánto tiempo estuvo viviendo con este diagnóstico sin saberlo.

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Sin embargo, este viernes, la influencer compartió un nuevo video en el que se la vio completamente embargada por la emoción, luego de una consulta con su oncólogo, donde recibió una serie de buenas noticias con respecto a su estado actual de salud. “Creo que este va a ser el mejor video del año. Acabo de volver del oncólogo y... chicos, está funcionando el tratamiento, está funcionando. No entienden el nivel de felicidad. Desde que pisé casa que no paro de llorar”, relató entre risas y lágrimas.

La felicidad de Caro luego de que el oncólogo le diera la noticia de que el tratamiento funciona

En el mismo video, detalló los avances concretos que le transmitieron desde el consultorio. “El nivel de felicidad que estoy manejando de que se achicó el tumor de la teta, se achicó, las cosas de acá, los ganglios, no sé, yo no entiendo nada, pero se achicaron cosas y por sobre todo en el hueso, que tenía partes blandas. Al parecer algunas de esas partes se endurecieron un poquito”, explicó.

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Trippar remarcó que su organismo está respondiendo de manera positiva a la primera etapa del tratamiento. “Ahora estoy respondiendo, el cuerpo está respondiendo a la primera línea del tratamiento y acá está, felicidad plena, todo arcoíris y rosa y felicidad. Esto igual recién arranca, pero contentos de que esto que estoy tomando, está haciendo su efecto, y la menopausia y todo lo del tratamiento hormonal que me hicieron, mi cuerpo está respondiendo”, detalló.

Sobre los próximos pasos, la influencer aclaró que el proceso todavía se encuentra en una etapa inicial. “La idea es continuar con esto, porque obviamente está funcionando, y más adelante se va viendo si se hace la mastectomía y si se hace rayos y todo el resto, pero por ahora seguimos con esto”, explicó.

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La influencer realizó un video para sus seguidoras (Video: Instagram)

Trippar también expresó la sorpresa que le generó poder compartir esa noticia antes de lo que esperaba. “Quería hacer parte de la actualización, que esto es lo mejor. No puedo creer que al fin estoy haciendo este video. Pensé que nunca iba a llegar este video. Llegó más rápido de lo que me imaginaba. Estoy muy feliz. Bueno, eso, que tengan buen fin de semana”, cerró.

En el pie de la publicación, la influencer redobló la emoción del mensaje: “Está FUNCIONANDO lpmmmmm NO ENTIENDEN LA FELICIDAD QUE MANEJO”, escribió. Horas más tarde, Trippar compartió una nueva imagen en sus historias, sonriente y haciendo el signo de la la paz con los dedos, con un texto que resumía su estado de ánimo tras la noticia: “Así voy a estar todo el día de hoy. Ahhhhhhhhhhhhhhhh lpmmmmmm”.

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