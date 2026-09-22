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MrBeast construyó un pueblo en Ghana con 10 millones de dólares para ayudar a familias y combatir el trabajo infantil

El proyecto incluyó una escuela para más de 300 alumnos, viviendas para profesores, una clínica, agua potable, energía solar y un programa de alimentación gratuita durante cinco años

MrBeast contruyó una aldea en Ghana para combatir el trabajo infantil.
MrBeast contruyó una aldea en Ghana para combatir el trabajo infantil. (YouTube)
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El creador de contenido estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, inauguró uno de sus proyectos filantrópicos más ambiciosos: la construcción de un pueblo en la región Oriental de Ghana con una inversión cercana a los 10 millones de dólares.

El proyecto, denominado Abna Dakwa, busca ofrecer educación, servicios básicos y alternativas económicas a comunidades vinculadas al cultivo de cacao, donde el trabajo infantil representa uno de los principales problemas.

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La nueva aldea fue levantada sobre un terreno que anteriormente no estaba urbanizado y cuenta con una infraestructura diseñada para atender las necesidades de sus habitantes. Entre sus instalaciones se encuentran una escuela con capacidad para más de 300 estudiantes, viviendas para profesores, una clínica, un mercado comunitario y sistemas de agua potable y saneamiento.

MrBeast hizo un pueblo en Ghana usando 10 millones de dólares. (YouTube)
MrBeast hizo un pueblo en Ghana usando 10 millones de dólares. (YouTube)

El complejo también dispone de instalaciones alimentadas con energía solar y espacios destinados a actividades agrícolas y recreativas, como un campo de fútbol y un parque infantil.

Una escuela como eje de la comunidad

Uno de los principales objetivos del proyecto es facilitar que los niños de la zona puedan permanecer en la escuela en lugar de incorporarse al trabajo relacionado con las plantaciones de cacao.

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La comunidad incluye una escuela preparada para recibir a más de 300 estudiantes y 10 viviendas destinadas a profesores. De esta manera, el proyecto busca no solo proporcionar un espacio para las clases, sino también crear las condiciones necesarias para mantener la actividad educativa en la zona.

Como parte de la iniciativa, los estudiantes recibirán una comida gratuita durante cada día escolar durante cinco años. Este componente cuenta con el respaldo de la Fundación Rockefeller y pretende contribuir a que los alumnos tengan acceso regular a alimentación mientras permanecen en el sistema educativo.

MrBeast contruye casas para los profesores del pueblo de Ghana. (YouTube)
MrBeast contruye casas para los profesores del pueblo de Ghana. (YouTube)

Agua potable, salud y energía solar

Además de la infraestructura educativa, Abna Dakwa incorpora varios servicios básicos que buscan mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

El proyecto incluye sistemas de agua potable y saneamiento, una clínica para atención sanitaria y un mercado comunitario. También se instalaron sistemas de generación de energía solar, con el objetivo de proporcionar electricidad a las diferentes instalaciones.

La construcción también contempló espacios para actividades recreativas. Entre ellos se encuentran un campo de fútbol y un parque infantil, destinados principalmente a los niños y jóvenes de la comunidad.

La obra requirió cerca de un año de planificación y ocho meses de construcción. A diferencia de una remodelación de infraestructura existente, el proyecto se desarrolló sobre un terreno que no estaba urbanizado.

MrBeast hace un pozo para al aldea que construye en Ghana para combatir el trabajo infantil. (YouTube)
MrBeast hace un pozo para al aldea que construye en Ghana para combatir el trabajo infantil. (YouTube)

El vínculo con la industria del cacao

Ghana es uno de los principales productores mundiales de cacao y miles de familias dependen de esta actividad. Sin embargo, el sector también enfrenta problemas relacionados con la pobreza y el trabajo infantil.

La iniciativa de MrBeast busca intervenir precisamente en ese contexto. La construcción de la comunidad pretende proporcionar a los niños acceso a educación y servicios básicos para reducir la necesidad de que participen en actividades laborales relacionadas con el cultivo y procesamiento del cacao.

El proyecto no se limita a construir una escuela, sino que reúne educación, salud, alimentación, agua, energía y espacios comunitarios en un mismo lugar.

MrBeast lleva agua potable a aldea que construyó en Ghana. (YouTube)
MrBeast lleva agua potable a aldea que construyó en Ghana. (YouTube)

El proyecto forma parte de Beast Philanthropy

MrBeast, de 28 años, dirige Beast Philanthropy, una organización dedicada a desarrollar proyectos de ayuda humanitaria y social en diferentes lugares del mundo.

El creador estadounidense se ha convertido en una de las figuras más importantes de YouTube y cuenta con más de 500 millones de suscriptores en la plataforma. Su modelo de contenido combina entretenimiento con proyectos filantrópicos de gran escala.

En el caso de Abna Dakwa, la inversión cercana a los 10 millones de dólares se destinó a crear una comunidad con infraestructura permanente y servicios que puedan beneficiar a sus habitantes durante varios años.

Con la escuela, la alimentación gratuita, la clínica, el acceso al agua potable, la energía solar y los espacios recreativos, el proyecto busca abordar varios de los factores que pueden contribuir a que los niños abandonen la educación y terminen trabajando en las actividades relacionadas con el cacao.

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