Diablo V cambia las reglas de la saga: tres líneas temporales y un mundo que se transforma con cada partida

Blizzard anunció el desarrollo de Diablo V en la BlizzCon 2026 con un estreno previsto para la primavera de 2029

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Blizzard apuesta por tres líneas temporales y un mapa que se transforma para hacer de Diablo V la entrega más ambiciosa de la saga, con lanzamiento previsto para la primavera de 2029.

La premisa: el Infierno conquista Santuario

¿Qué ocurre cuando el Señor del Terror conquista Santuario y la humanidad queda al borde de la extinción? Esa es la pregunta que articula el punto de partida de Diablo V, cuyo desarrollo confirmó Blizzard durante la BlizzCon 2026.

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Lejos de continuar el hilo narrativo de su predecesora, que apenas cumple tres años, la compañía decidió ampliar la ambición del proyecto con un escenario completamente distinto: un mundo devastado, dominado por las fuerzas del Infierno y con muy pocos humanos en pie.

Ese cambio conceptual llevó a Blizzard a descartar la vía de una expansión. Según explicaron sus responsables, la escala de las novedades previstas, en particular la incorporación de un mundo procedimental, hacía imposible encuadrar este proyecto dentro de Diablo 4.

Pasado, presente y futuro: la campaña se divide en tres historias

La premisa narrativa plantea un escenario donde el Señor del Terror conquista Santuario y la humanidad queda al borde de la extinción

El director sénior del juego, Joe Shely, detalló en una entrevista con TechRadar, sitio especializado en tecnología y videojuegos, cómo se estructura la narrativa central. La campaña se articulará en tres historias diferenciadas por su marco temporal. La primera se sitúa en el pasado y narrará la caída de Santuario: cómo fue la conquista del territorio a manos de las huestes infernales.

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La segunda entrega transcurre en el presente y sitúa al jugador dentro de ese mundo arrasado, donde las fuerzas del Infierno controlan prácticamente cada rincón del mapa disponible. La tercera lleva la acción hacia el futuro y se centra en la principal novedad mecánica que incorpora el título.

Shely no ahondó en los detalles de cada arco argumental, pero dejó en claro que las tres líneas están diseñadas para funcionar de forma interconectada dentro de una sola experiencia.

El “terror forming” rediseña el mapa según quién lo controla

El director sénior Joe Shely detalló que la primera línea temporal narrará la caída de Santuario ante las huestes infernales

La novedad más sustancial en términos de diseño es lo que Blizzard denominó “terror forming”: el proceso por el cual los Comandantes del Terror transforman los biomas de Santuario a imagen y semejanza del Infierno. Cada uno de estos poderosos aliados de Diablo cuenta con poderes propios y deja una impronta diferente sobre las regiones que domina.

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La directora narrativa, Jennifer Hepler, ilustró el alcance de este sistema con un ejemplo concreto: si un Comandante de la No Muerte controla un territorio, ese área estará poblada de zombis.

Si el jugador regresa después de ese momento y la humanidad recuperó el control, o si un comandante distinto se hizo con el control; tanto el entorno como los enemigos pueden haber cambiado por completo respecto de la situación anterior. “Queremos que las distintas visitas a una misma región puedan ofrecer experiencias diferentes”, señaló Hepler en declaraciones recogidas por TechRadar.

Biomas que cambian según las decisiones del jugador

El sistema de biomas aleatorios busca eliminar la estática en los mapas tradicionales de los videojuegos de rol de acción

La consecuencia directa del “terror forming” será que los biomas del juego se aleatoricen en función de las decisiones que tome el jugador y del avance que registren las facciones que están en conflicto.

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Por ese motivo, un mismo territorio podrá lucir de una manera completamente distinta según el momento en que el jugador decida visitarlo. Esto elimina el estatismo que habitualmente caracteriza a los mapas de los juegos de rol de acción.

Este diseño procedimental responde al objetivo que Blizzard estableció para Diablo V: que el juego no repita los esquemas de las entregas anteriores, sino que construya un mundo que evolucione a medida que se desarrolla la historia. Por el momento, la compañía no ofreció más detalles acerca de este sistema.