Tecno

Elon Musk anuncia construcción de túnel Hyperloop para viajar a más de 300 km/h entre dos ciudades de EE. UU.

El trayecto entre Austin y San Antonio se reduciría a menos de 30 minutos con el sistema propuesto

Elon Musk, vestido con camisa a cuadros y camiseta negra, sostiene un micrófono frente a un túnel azul iluminado con paredes curvas y una estructura de transporte
Elon Musk anunció en X que The Boring Company trabaja en un "precursor sencillo del Hyperloop" para Texas. (Reuters)
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Elon Musk afirmó que The Boring Company, su empresa de construcción de túneles, trabaja en un “precursor sencillo del Hyperloop” que conectaría Austin y San Antonio, en Texas, con un trayecto de menos de 30 minutos. El empresario compartió el anuncio en X al responder a un video generado con inteligencia artificial que mostraba un escenario de ciencia ficción con asentamientos humanos fuera de la Tierra.

The Boring Company respaldó la declaración de su fundador a través de su cuenta oficial, donde señaló que la compañía “estaría encantada y honrada de construir este enorme proyecto de infraestructura”. Sin embargo, ni Musk ni la empresa confirmaron un acuerdo formal con autoridades locales o estatales para avanzar con la obra.

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Una conexión que reduciría drásticamente los tiempos de viaje

Austin y San Antonio figuran entre las ciudades más grandes de Texas. Una conexión de alta velocidad entre ambas acortaría de forma significativa un trayecto que hoy depende del transporte por carretera o de las opciones de movilidad existentes.

Musk no precisó qué tecnología emplearía el sistema propuesto para el corredor texano. (Reuters)
Musk no precisó qué tecnología emplearía el sistema propuesto para el corredor texano. (Reuters)

El concepto original de Hyperloop contempla cápsulas de pasajeros o carga que se desplazan a velocidades extremadamente altas dentro de tubos de baja presión. La reducción de la resistencia del aire en el interior de esos tubos permitiría que los vehículos alcancen mayor velocidad y eficiencia que los trenes convencionales.

No obstante, Musk no precisó si el sistema propuesto para Texas utilizaría tubos de baja presión, cápsulas especializadas u otra tecnología desarrollada por la compañía.

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The Boring Company ya opera un sistema de túneles en Las Vegas

La empresa cuenta actualmente con una red de transporte en Las Vegas que combina túneles subterráneos con rutas de superficie. A diferencia del concepto original de Hyperloop, ese sistema emplea vehículos terrestres para trasladar pasajeros a través de los túneles, lo que le da a la compañía un antecedente operativo concreto de su modelo de transporte.

Vista de la entrada a un túnel, con un logo de The Boring Company en una pantalla a la izquierda. Un tubo blanco y un láser rojo son visibles dentro del túnel oscuro
El concepto original de Hyperloop contempla cápsulas que viajan a alta velocidad dentro de tubos de baja presión. (Reuters)

Una conexión interurbana como la del corredor Austin-San Antonio representaría, sin embargo, un proyecto de mayor escala y complejidad técnica que el desarrollado hasta ahora en Nevada.

The Boring Company recaudó recientemente 3.000 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por los Emiratos Árabes Unidos. La compañía no especificó si parte de ese financiamiento se destinará a la ruta propuesta en Texas.

Antecedentes de proyectos que no se concretaron

El anuncio llega acompañado de una salvedad relevante: varios sistemas de transporte ambiciosos que The Boring Company había promovido con anterioridad no llegaron a materializarse. Entre esas propuestas figuran redes de túneles en Chicago y Los Ángeles, además de una conexión entre Nueva York y Washington D. C. El hecho de que ninguna de esas iniciativas avanzara más allá de distintas etapas de planificación generó dudas sobre la viabilidad de este nuevo anuncio.

Chicago, Los Ángeles y la conexión Nueva York-Washington D. C. fueron proyectos previos que no se concretaron. (Reuters)
Chicago, Los Ángeles y la conexión Nueva York-Washington D. C. fueron proyectos previos que no se concretaron. (Reuters)

Musk presentó la propuesta de Texas en el marco de una visión más amplia sobre el futuro. Tras compartir el video generado por inteligencia artificial que mostraba colonias humanas en otros mundos, escribió: “Este es el futuro que haremos realidad”.

Dudas sobre la inspiración de los proyectos de Musk

Los críticos del empresario señalaron en reiteradas ocasiones que sus ambiciones tecnológicas se inspiran en gran medida en la ciencia ficción. La historiadora Jill Lepore dijo a TechCrunch que Musk “parece tener predilección por la ciencia ficción, la cual contradice y desafía por completo todas sus convicciones políticas”.

Por el momento, el Hyperloop entre Austin y San Antonio continúa siendo una propuesta pública y no un proyecto de infraestructura confirmado. No se anunció ninguna aprobación gubernamental, compromiso de financiamiento, plan de ingeniería ni cronograma de construcción para la obra.

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