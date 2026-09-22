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Así se verían los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como personajes de GTA VI

Un prompt detallado permite recrear a los antagonistas de la película de Netflix al estilo de diferentes videojuegos

Composición con un grupo de jóvenes de cabello teñido a la izquierda y un hombre y una mujer armados con pañuelos en el rostro a la derecha
Los Saja Boys son un grupo musical ficticio muy popular en las plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)
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Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop pueden recrearse como personajes de GTA VI a través de aplicaciones seguras para generar imágenes con inteligencia artificial (IA). El procedimiento combina una referencia visual de los cinco villanos con una escena costera, edificios residenciales, palmeras y un auto deportivo.

La creación puede realizarse en pocos minutos con Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google. Para evitar que el resultado parezca una pieza oficial de Netflix o Rockstar Games, conviene plantearlo como fan art y redactar el pedido sin mencionar de forma directa las franquicias ni sus nombres comerciales.

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Qué imágenes conviene reunir antes de comenzar la creación

El primer paso es elegir una imagen grupal de los Saja Boys en la que puedan distinguirse los rasgos principales de cada integrante. La referencia debe permitir identificar los peinados, los colores de cabello, las prendas, los accesorios y la posición de los personajes dentro de la formación.

En esta escena, la rivalidad entre los grupos se vuelve más notoria. (Netflix)
En la primera imagen deben aparecer todos los integrantes de Los Saja Boys. (Foto: Netflix)

Además, hace falta una segunda imagen para definir el ambiente. La composición puede tener una avenida junto a la playa, torres de departamentos, arena, palmeras y un vehículo deportivo. Esa combinación permite acercar la escena a la estética promocional de GTA VI.

Cómo cargar las referencias al chat de Gemini

Con los archivos seleccionados, hay que abrir una conversación en Gemini, ya sea en la versión web o aplicación, y usar la función para adjuntar imágenes. Es clave cargar primero la imagen de los personajes, porque será la guía para conservar sus rasgos, y después la referencia del paisaje costero o de la ciudad.

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Si se utilizan varias imágenes, el texto debe precisar cuál define a los protagonistas y cuál establece el escenario. El orden de los archivos ayuda a organizar el pedido, pero la instrucción escrita es la que determina las prioridades de la generación.

Cinco jóvenes con ropa pastel y cabello teñido posan junto a un automóvil verde ante rascacielos y palmeras
La imagen generada con Gemini traslada a los villanos de Las Guerreras K-pop a un universo criminal ficticio inspirado en una ciudad costera. (Foto: Gemini)

Qué prompt es útil para recrear a Los Saja Boys en el universo de GTA VI

El pedido necesita describir de forma concreta a los sujetos, el encuadre, el vestuario, la iluminación y el lugar. Un prompt posible, sin nombrar las franquicias, puede ser el siguiente:

“Crear una imagen horizontal, de cuerpo entero, con cinco jóvenes integrantes de una banda pop ficticia convertidos en personajes de un universo criminal ficticio. Ubicarlos en una avenida junto a una playa urbana, frente a edificios altos, palmeras y el mar. Incluir un auto deportivo verde detrás de ellos y luz solar de mediodía”.

Asimismo, la descripción debe separar a los personajes para que el modelo no intercambie sus características. Por ejemplo, se puede indicar que el primero tenga cabello turquesa, camisa polo celeste y shorts claros; el segundo, pelo rosa, camisa abierta rosada, cadenas y pantalón intervenido; y el tercero, cabello negro, anteojos, camisa a cuadros y pantalón blanco.

El estilo debe estar adaptado a GTA VI y su universo de ficción. (Foto: Europa Press)
El estilo debe estar adaptado a GTA VI y su universo de ficción. (Foto: Europa Press)

Para los otros dos, el pedido puede sumar un joven con sombrero estampado, camisa tropical, bermudas y un teléfono en la mano, además de otro con cabello lila, camisa sin mangas y pantalón violeta.

La precisión en la ropa, los accesorios y los colores permite conservar la identidad visual de los cinco personajes sin necesidad de incluir nombres o referencias directas a obras protegidas.

Gemini permite realizar ajustes sin empezar de nuevo el proceso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini permite realizar ajustes sin empezar de nuevo el proceso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo ajustar errores en la ilustración hecha con IA

La primera imagen puede contener errores habituales en las manos, los teléfonos, los anteojos, las joyas o las proporciones corporales. Pueden aparecer prendas con estampados deformados, objetos repetidos o elementos que no estaban contemplados en el pedido inicial.

En esos casos, no es necesario volver a escribir toda la descripción. Conviene solicitar correcciones puntuales, como “ajustar la mano del personaje con sombrero”, “eliminar el teléfono duplicado”, “hacer más visible el cabello lila del personaje de la derecha” o “mantener el auto deportivo verde detrás del grupo”.

Una vez obtenido el resultado, la imagen puede descargarse en la resolución disponible. Antes de difundirla, hay que verificar que no incluya logotipos, textos ilegibles, nombres de marcas o elementos que lleven a confundirla con una captura oficial de Rockstar Games o una producción de Netflix.

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