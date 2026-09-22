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MrBeast regala un millón de dólares con un reto fuera de YouTube y sus videos: puedes tardar un par de horas o días

Para participar en la dinámica del youtuber se debe comprar la versión impresa de la novela, ser mayor de edad y residir en México, Estados Unidos, Reino Unido o Australia

MrBeast y James Patterson publicaron The Most Dangerous Games con un concurso de habilidad asociado a la edición física. (Tomado de Instagram / @mrbeast)

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MrBeast lanzó un concurso con un premio de 1 millón de dólares para los lectores que resuelvan los acertijos de su primera novela, ‘The Most Dangerous Games’, escrita junto a James Patterson.

La competencia transforma la edición impresa en inglés del libro en una vía de acceso a un desafío de habilidad que tendrá una instancia final presencial. La propuesta editorial conserva elementos habituales de sus videos: pruebas, eliminación de participantes y una recompensa económica elevada.

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El proyecto suma una nueva actividad para Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, cuya presencia comercial ya incluye canales de YouTube con más de 400 millones de suscriptores, productos de chocolate y restaurantes.

MrBeast debuta como escritor y lanza un concurso real con un millón de dólares de premio
La compra de una copia física en inglés del libro es obligatoria para ingresar al desafío. (Foto: MrBeast)

Qué deben hacer los lectores para aspirar al millón de dólares de MrBeast

El concurso comenzó el 14 de septiembre de 2026 y terminará el 10 de octubre. Los participantes deben encontrar respuestas a una serie de enigmas distribuidos en la novela y cargarlas en el sitio web habilitado por los organizadores.

Las reglas definen la actividad como un concurso de habilidad. Los lectores deberán resolver desafíos vinculados con pistas ocultas en el texto y avanzar dentro de los plazos previstos. La competencia no depende de un sorteo, sino de la precisión de las respuestas y del desempeño de cada participante frente a los demás.

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Por qué es obligatoria tener una copia física en inglés del libro de MrBeast

La convocatoria exige comprar una edición impresa en inglés de ‘The Most Dangerous Games’. El libro funciona como requisito de acceso porque contiene los elementos necesarios para afrontar las pruebas. Las versiones digitales y los audiolibros no habilitan la inscripción para competir por el dinero.

Una mano sostiene un marcador dorado sobre un libro abierto con bordes de páginas verdes, frente a una cortina roja
Las pruebas incluyen códigos, mensajes cifrados, ilustraciones y patrones ocultos entre las páginas. (Foto: Instagram)

Además, los aspirantes deberán guardar el comprobante de compra. Durante el registro, tendrán que presentar una confirmación de pedido o un recibo de tienda que identifique al vendedor y la fecha de adquisición. Deberán tener el ejemplar a mano para completar un mecanismo de verificación del libro.

Quiénes pueden participar en el desafío de lectura de MrBeast

El concurso está limitado a residentes legales de Australia, México, Estados Unidos —con excepción de Maryland— y Reino Unido. Cada persona debe tener al menos 18 años y haber alcanzado la mayoría de edad en su jurisdicción al momento de la inscripción.

La promoción no tendrá validez donde este tipo de concursos esté prohibido. Por ese motivo, las bases establecen condiciones específicas de residencia, edad y documentación. Quienes no cumplan con alguno de esos puntos quedarán fuera, aun si resolvieron correctamente las consignas propuestas en la novela.

Un cartel con la ilustración de un escalador en una montaña junto a una estantería de madera con libros de MrBeast
Los 10 mejores lectores accederán a una instancia presencial prevista para noviembre de 2026. (Foto: Instagram)

Cómo se definirá a los finalistas y al ganador del concurso de MrBeast

Los acertijos incluyen pistas visuales, códigos criptográficos, mensajes cifrados, patrones de palabras e ilustraciones. Cada participante deberá completar una prueba antes de pasar a la siguiente. La velocidad tendrá peso porque las clasificaciones se resolverán según las respuestas correctas presentadas dentro de cada etapa.

Al finalizar la competencia, los 10 mejores participantes accederán a la fase de finalistas. Antes deberán superar una verificación de antecedentes. La instancia presencial está prevista entre el 8 y el 21 de noviembre de 2026, cuando se definirá al ganador de los 1 millón de dólares.

Un hombre con gafas y camisa negra sentado en un sofá de cuero sostiene un libro titulado MrBeast: The Most Dangerous Games
La novela lleva al papel el formato de competencias y premios económicos que caracteriza a los videos de MrBeast. (Foto: Instagram)

De qué trata la novela escrita por MrBeast con James Patterson

‘The Most Dangerous Games’ presenta a un grupo de personas que recibe una invitación para participar de un evento privado con una recompensa de gran valor. La situación cambia cuando los concursantes descubren que las reglas exigen más de lo previsto y que las pruebas ponen a examen sus capacidades físicas, mentales y emocionales.

Asimismo, la publicación representa el debut literario de MrBeast y reúne su formato de competencia con la experiencia de James Patterson, autor de las series Alex Cross y Women’s Murder Club.

La novela incorpora al relato elementos que forman parte del concurso real: desafíos escalonados, presión por el tiempo y una disputa por un premio millonario.

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