Netflix revela la velocidad de internet ideal para ver Las Guerreras K-pop en Full HD

Las Guerreras K-pop se pueden reproducir en múltiples dispositivos. (Foto: Netflix)

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Para reproducir Las Guerreras K-pop en Full HD o 1080p, la aplicación de Netflix sugiere contar con una velocidad de internet estable de al menos 5 Mb/s. Ese nivel permite acceder a una imagen con mayor definición y detalle que la calidad HD estándar de 720p, siempre que el dispositivo, el plan contratado y la red lo permitan.

La cifra es una referencia para una reproducción sin interrupciones en un solo dispositivo. En un hogar donde otros dispositivos descargan archivos, realizan videollamadas, actualizan aplicaciones o usan plataformas de video, puede ser necesario disponer de más capacidad para conservar la resolución durante toda la película.

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Qué velocidad se necesita para ver la película en HD y 4K

Netflix establece una diferencia entre las dos resoluciones. Para ver contenido en HD de 720p, la plataforma sugiere una conexión de 3 Mb/s o más. Esa velocidad puede ser suficiente en una red con poco uso y un solo dispositivo conectado a la reproducción.

Netflix tiene una medida estándar para cada resolución. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

El salto a 4K requiere al menos 15 Mb/s. Esta resolución ofrece una imagen más definida, con mayor cantidad de píxeles en pantalla. La disponibilidad depende de las características del televisor, la computadora, el teléfono o la tableta desde donde se acceda al catálogo.

Por qué la velocidad contratada puede no llegar al dispositivo principal

La velocidad informada en un plan de internet no siempre coincide con el rendimiento que recibe el dispositivo donde se reproduce la película. La distancia entre el dispositivo y el router, las paredes, los muebles y otros obstáculos pueden reducir la intensidad de la señal WiFi.

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La lejanía del dispositivo principal con el router afecta el rendimiento del internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, influyen la cantidad de aparatos conectados y las tareas activas en la red. Una computadora que descarga una actualización, un teléfono que respalda archivos en la nube o una consola conectada a internet pueden restar capacidad disponible.

Qué sucede si la conexión pierde estabilidad durante la reproducción

La plataforma streaming ajusta de forma automática la calidad de imagen según las condiciones de la red. Si detecta que la conexión pierde velocidad o presenta variaciones, puede reducir la resolución de manera temporal para evitar que el video se detenga.

La aplicación de Netflix ajusta la calidad de la imagen según la velocidad de la red WiFi. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una imagen borrosa al comienzo de Las Guerreras K-pop o durante una escena puede responder a ese mecanismo de adaptación. Si el servicio identifica una mejora en la conexión, vuelve a elevar la calidad disponible. La continuidad del contenido suele tener prioridad frente a la máxima resolución posible.

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Cómo se puede comprobar si hay suficiente conexión a internet

La comprobación más útil consiste en realizar una prueba de velocidad desde el mismo dispositivo que se utilizará para reproducir Netflix. El resultado debe alcanzar, como mínimo, los 3 Mb/s para HD o los 5 Mb/s para Full HD, aunque conviene que la medición sea superior si la red se comparte con otras personas.

Los usuarios deben verificar la calidad de la conexión inalámbrica antes de reproducir el contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la estabilidad importa tanto como el número final de la prueba. Una conexión que registra picos altos, pero cae de forma frecuente, genera pausas o cambios de calidad. Si el resultado queda por debajo, es preferible revisar la señal antes de iniciar la película.

Qué cambios ayudan a mejorar la reproducción de la película en casa

La ubicación del router puede modificar la experiencia de visualización. Conviene colocarlo en una zona central y elevada, lejos de muebles cerrados, objetos metálicos y otros aparatos electrónicos que puedan afectar la cobertura. Acercar el televisor, la computadora o la tableta al router mejora la señal.

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Los dispositivos pueden conectarse a la red WiFi de 5 GHz, que suele ofrecer mayor velocidad a corta distancia que la banda de 2,4 GHz. Para una pantalla principal, la conexión mediante cable Ethernet reduce interferencias y aporta mayor estabilidad.