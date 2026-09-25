Un tribunal federal respaldó que el Pentágono clasifique a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro

La designación bloquea el uso de la inteligencia artificial Claude en el Departamento de Defensa y en los trabajos de sus contratistas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration).

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Una corte federal de apelaciones de Washington avaló este viernes que el Pentágono mantenga a Anthropic bajo la designación de “riesgo para la cadena de suministro”, una medida que impide el uso de su modelo Claude en los sistemas del Departamento de Defensa y en los trabajos realizados por sus contratistas.

El fallo, adoptado por un panel de la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia por dos votos contra uno, respalda la decisión tomada en febrero por la administración del presidente Donald Trump, tras una disputa sobre los límites que la empresa pretendía imponer al uso militar de su inteligencia artificial.

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El tribunal avaló que el Pentágono mantenga el veto a Claude en Defensa

La mayoría del tribunal concluyó que el Departamento de Defensa tenía “amplio respaldo para su conclusión” de que los productos de Anthropic podían implicar “un riesgo para la seguridad nacional amparado por la ley”.

El dictamen sostuvo que la compañía puede controlar las respuestas de Claude y que, en nuevas versiones del modelo, pudo añadir controles sin el conocimiento del gobierno, reportó The New York Times.

De acuerdo con Associated Press, el juez Gregory G. Katsas escribió que el organismo “temía razonablemente” que la compañía “pudiera manipular el diseño de Claude para impedirle realizar funciones de seguridad nacional que el Departamento considera autorizadas y necesarias por contrato”.

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La Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia respaldó la decisión del Pentágono de mantener a Anthropic como riesgo para la cadena de suministro (REUTERS/Nathan Howard).

Al mismo tiempo, el tribunal dictaminó que no se vulneraron los derechos de la Primera Enmienda, dado que el Pentágono calificó a la empresa como un riesgo basándose en los términos de un contrato gubernamental y no en las declaraciones de la empresa, informó The New York Times.

Así, los magistrados no cuestionaron las intenciones de la empresa en materia de privacidad y seguridad de la inteligencia artificial, pero determinaron que la norma se centra en “lo que Anthropic hace, no de por qué lo hace”.

En consecuencia, la resolución permite que el Pentágono continúe con el retiro de los productos de la firma y prohíba a los contratistas utilizarlos en sus tareas. La medida no veta las herramientas de Anthropic en todo el Gobierno federal, precisó The Washington Post.

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Una portavoz de Anthropic expresó el desacuerdo de la compañía con el veredicto y señaló que evalúa sus alternativas, incluida una revisión adicional. La empresa puede apelar o solicitar que el caso sea reconsiderado por el pleno de 11 jueces del tribunal, indicó The New York Times.

El fallo judicial prohíbe la integración del modelo Claude en los sistemas del Departamento de Defensa y en los proyectos de sus contratistas (EUROPA PRESS).

La disputa surgió por los límites al uso bélico y de vigilancia

El conflicto se hizo público en febrero, cuando el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se negó a eliminar las restricciones que impedían el uso de Claude para la vigilancia masiva de estadounidenses y el desarrollo de armas letales totalmente autónomas, según The Washington Post.

Por su parte, la administración argumentó que una empresa privada no podía determinar la política de uso de la tecnología por parte del Gobierno.

Tras no alcanzar un acuerdo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a Anthropic un riesgo para la cadena de suministro, una figura que hasta entonces solo se había aplicado a compañías extranjeras consideradas amenazas para la seguridad nacional, detalló The New York Times.

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El secretario de Defensa Pete Hegseth aplicó a la firma una figura legal que hasta entonces solo pesaba sobre compañías extranjeras (AP Foto/Alex Brandon).

Por consiguiente, Anthropic presentó en marzo dos demandas separadas contra esa designación. Una fue radicada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en San Francisco, y la otra llegó a la corte de apelaciones de Washington, que resolvió el caso este viernes.

Respecto al proceso de California, la jueza federal Rita Lin determinó el mes pasado que el Gobierno actuó ilegalmente al tomar represalias contra la compañía “por actividades expresivas protegidas por la Constitución”.

En el fallo reciente, los jueces del Circuito de Columbia aclararon que no tenían “ninguna objeción” con las conclusiones de Lin en ese proceso paralelo. Sin embargo, concluyeron que la designación como riesgo para la cadena de suministro no exige demostrar una “mala intención” por parte de Anthropic, recogió Associated Press.

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