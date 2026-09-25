El director de The Witcher 3 defendió a The Blood of Dawnwalker de las críticas: “Sabía que sería un problema”

Konrad Tomaszkiewicz, creador de The Blood of Dawnwalker, defendió la mecánica de tiempo integrada en su videojuego

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Konrad Tomaszkiewicz tomó una decisión que sabía iba a costarle críticas: construir su nuevo RPG alrededor de una mecánica de tiempo que dividiría a los jugadores desde el primer día.

El director de The Witcher 3 y creador de The Blood of Dawnwalker reconoció públicamente que era plenamente consciente del riesgo que implicaba poner el sistema de los 30 días en el centro de la experiencia.

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La polémica llegó, tal como la anticipó, pero también llegó algo que no todos esperaban: la defensa encendida de quienes terminaron el juego.

Tomaszkiewicz sabía que habría rechazos, pero igual lo incluyó

El creador comparó la imposibilidad de ver todo en un recorrido único con la toma de decisiones en The Witcher 3

El eje de The Blood of Dawnwalker gira en torno a una cuenta regresiva: Coen, el protagonista, un joven convertido en Dawnwalker, tiene 30 días para rescatar a su familia de las garras de un vampiro.

En ese período puede forjar alianzas, aprender habilidades y erosionar el poder del antagonista. Sin embargo, el sistema no opera como un reloj en tiempo real al estilo de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, publicado hace más de 25 años, sino que el tiempo avanza según las acciones del jugador, de forma similar a la saga Persona.

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La distinción no alcanzó para calmar a todos. La reacción negativa de una parte de la comunidad fue tal que se popularizó un mod que elimina por completo la restricción temporal. Tomaszkiewicz, en una entrevista con Eurogamer, admitió sin rodeos que nada de eso lo sorprendió. “Sabía que sería un problema”, declaró.

Lo que el director eligió fue asumir ese costo de forma consciente. La mecánica no fue una decisión accidental ni un elemento incorporado a último momento, sino la columna vertebral del diseño. Ese es el dilema creativo que Tomaszkiewicz decidió sostener frente a las críticas.

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La comunidad quedó partida en dos y el debate aún no se cerró

El avance del tiempo en The Blood of Dawnwalker depende de las acciones del jugador y no opera en tiempo real

El director describió con precisión la fractura que se produjo entre los jugadores. “Hay muchas quejas sobre las mecánicas del tiempo. Hay dos grupos luchando entre sí”, afirmó en referencia a quienes defienden el sistema y quienes lo rechazan. Tomaszkiewicz señaló que llegó a recibir mensajes privados sobre el tema, lo que da cuenta de la intensidad del debate.

Con el correr de las semanas, sin embargo, la temperatura bajó. Según el director, quienes ya terminaron The Blood of Dawnwalker llegaron en su mayoría a una conclusión similar: “Piensan que tienen más tiempo del que realmente necesitan y pudieron completar más contenido del que esperaban antes de empezar”. Rebel Wolves calibró el sistema para que el 80% del contenido sea accesible dentro de la mecánica temporal sin necesidad de rejugar la aventura.

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Tomaszkiewicz también respondió a quienes exigen poder verlo todo en una sola partida. Comparó esa expectativa con The Witcher 3, donde las decisiones y sus consecuencias tampoco permiten agotar el juego en un único recorrido. “La mecánica del tiempo contribuye a ello en cierto modo, pero no creo que sea un factor tan determinante”, sostuvo.

El futuro de la mecánica en la franquicia dependerá de cada historia

Rebel Wolves evaluará el uso del sistema de tiempo en sus próximos desarrollos según las exigencias de la historia

A pesar de haber construido toda una obra alrededor del sistema de los 30 días, Tomaszkiewicz no lo concibe como un rasgo permanente de la franquicia. Al ser consultado sobre si esa mecánica aparecerá en el próximo proyecto de Rebel Wolves, respondió con cautela: “Todavía no lo decidimos”.

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El criterio que aplicarán, explicó, será narrativo: si el sistema encaja con la historia que deban contar, lo incorporarán; si no, no lo forzarán. El estudio también evalúa otras ideas para diferenciar sus próximas entregas del resto del género.

“También estamos considerando e investigando otras ideas locas que pueden hacer que el género RPG sea diferente para sorprender a la gente en el futuro”, concluyó el director.