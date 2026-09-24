Así es la edición coleccionista de GTA 6 que vale 400 dólares y no incluye el juego

Rockstar Games presentó la edición coleccionista de Grand Theft Auto VI, denominada The Goodtime State – Vice City Collection, sin incluir el videojuego.

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Rockstar Games presentó la edición coleccionista de Grand Theft Auto VI, una caja de productos llamada The Goodtime State – Vice City Collection, que llegará el mismo día del lanzamiento del juego pero sin incluir ninguna copia del título.

El paquete, disponible para reserva en la tienda oficial de la compañía, reúne más de una decena de artículos temáticos inspirados en Vice City y los Cayos de Leonida, el escenario ficticio donde transcurre la aventura de Jason y Lucia.

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Qué trae la edición coleccionista de GTA 6

La caja incluye una figura de PVC de 15 centímetros (5,9 pulgadas) de Macca, el caimán, con un compartimiento interno para guardar objetos.

También trae un par de lentes de sol Oakley Frogskins en color negro mate con cristales Prizm Sapphire, además de una gorra ajustable New Era 9FORTY con decoraciones de Vice City y Leonida.

La distribución oficial de esta edición especial de GTA VI excluye a México y al resto de Latinoamérica.

Entre los objetos de menor tamaño aparecen un espejo magnético de Macca, un vaso de shot de Chunkee, el manatí, y un agitador de cocteles con la identidad visual de Vice City.

El resto del contenido lo componen un llavero con forma de cuchilla de afeitar, una riñonera de los Cayos de Leonida, pines esmaltados guardados en una lata metálica, una bolsa de pegatinas prémium y un póster de doble cara con el mapa de Leonida.

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Precio, reserva y disponibilidad limitada

El paquete tiene un costo de 399,99 dólares. La reserva ya está abierta en el sitio web de Rockstar y el envío está programado para el 19 de noviembre, la misma fecha fijada para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Cada comprador podrá adquirir una sola unidad, una restricción con la que la compañía busca frenar a los revendedores, aunque la comunidad especula con que el producto se agote rápido y termine cotizándose por encima de su precio original en plataformas como eBay.

El paquete contiene objetos de marca como lentes Oakley Frogskins, una gorra New Era y una figura de PVC del caimán Macca.

Los pedidos requieren iniciar sesión en la tienda oficial y, según lo confirmado, la distribución de esta colección no llegará a México ni a Latinoamérica.

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Además, el envío del paquete no es gratuito, un costo adicional que se suma a los 400 dólares del producto base.

La ausencia del juego y las comparaciones con otras ediciones

El detalle que concentró la atención de los jugadores fue la falta de una copia del propio videojuego dentro de una caja calificada como “edición coleccionista”.

La situación no es inédita: Rockstar aplicó la misma fórmula con Red Dead Redemption 2, cuya edición coleccionista tampoco incluía el juego. La diferencia está en el precio, ya que aquella colección costaba 99 dólares frente a los 400 dólares que exige la de GTA 6.

La ausencia del juego en el paquete provocó comparaciones con la edición coleccionista de Red Dead Redemption 2, cuyo costo era menor.(Rockstar)

Un caso similar ocurrió con la edición coleccionista de Borderlands 4, que tampoco integró el título dentro del paquete de mercancía.

Tampoco se ha confirmado si las copias físicas convencionales incluirán el mapa impreso de Leonida, un elemento que históricamente acompañó a las entregas de GTA y Red Dead dentro de sus ediciones estándar, o si ese póster quedará reservado en exclusiva para quienes paguen por la Vice City Collection.

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Ubisoft premiará a los jugadores que no estén en GTA 6

Ubisoft buscará retener a los jugadores de Rainbow Six Siege que no migren a GTA VI. Joshua Mills, director creativo del título, adelantó que la compañía no entrará en pánico ante la caída de usuarios y prepara recompensas para quienes se queden.

La Temporada 4 llegará justo el 19 de noviembre, fecha del estreno de Rockstar. Mills afirmó: “Nuestra regla de oro es tratar a los jugadores que se queden como reyes y reinas”. El multijugador de GTA VI sigue sin fecha confirmada; Twitch estima que podría llegar en 2027.