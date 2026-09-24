Deportes

Juan Manuel Cerúndolo arrancó con triunfo: fue el primer argentino en ganar en la gira asiática

Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez se despidieron en el debut del ATP 250 de Chengdu, mientras que este viernes se espera por la presentación de Tomás Etcheverry en Hangzhou

Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Chengdu (Crédito: EFE/EPA/ANTHONY ANEX)
Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Chengdu (Crédito: EFE/EPA/ANTHONY ANEX)
Guardar

En el comienzo de la gira asiática sobre canchas duras, Juan Manuel Cerúndolo consiguió el triunfo en el ATP 250 de Chengdu, China, al derrotar al local Yi Zhou por 6-4 y 6-3. Mientras que Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez se despidieron en el debut. Este viernes se presenta Tomás Etcheverry en Hangzhou.

En el Sichuan International Tennis Center, el menor de los hermanos Cerúndolo, ubicado en el puesto 53 del ranking mundial, no tuvo inconvenientes para superar al chino Zhou (273°), quien recibió una invitación para formar parte del cuadro principal.

PUBLICIDAD

Las estadísticas del argentino en su debut asiático reflejaron siete aces y una doble falta. Tuvo un 66% de efectividad con su primer saque, con el que ganó el 78% de los puntos. Consiguió tres quiebres y salvó los tres break points que tuvo en contra. Además, ganó 69 de los 125 puntos disputados.

El porteño atraviesa una temporada 2026 con varios resultados destacados. El argentino alcanzó los cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro, Eastbourne y Winston-Salem, fue campeón del Challenger 175 de Burdeos y llegó hasta los octavos de final de Roland Garros, donde consiguió una de las victorias más importantes de su carrera frente al entonces número uno del mundo, Jannik Sinner. Además, alcanzó las semifinales en Gstaad, mientras que en el Masters 1000 de Cincinnati llegó hasta la tercera fase.

PUBLICIDAD

Por un lugar en los cuartos de final Cerúndolo enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina (29°), quien comienza su participación desde los cuartos de final por ser el segundo preclasificado. El tenista de Malaga este año consiguió su primer título ATP en Mallorca, sobre césped, donde hasta ese entonces había perdido las cinco finales anteriores en Montecarlo (2022) y Delray Beach, Acapulco, Washington y Basel (2025).

El historial marca que en los dos enfrentamientos previos el ibérico se adueñó de ambos. US Open (2023) Wimbledon (2026).

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (75°) quedó eliminado en la primera ronda ante el italiano Federico Cina (170°), ingresó como perdedor afortunado por la baja del portugués Nuno Borges (48°) por 6-3 y 6-2. Sebastián Báez (51°) fue otro de los jugadores albicelestes que no pudo lograr el triunfo al caer en manos del estadounidense Jenson Brooksby (77°) por 7-5 y 7-5.

Se presenta Etcheverry

Tomás Etcheverry se prresenta en Hangzhou ante el francés Kyrian Jacquet (Crédito: Reuters/Geoff Burke)
Tomás Etcheverry se prresenta en Hangzhou ante el francés Kyrian Jacquet (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Tomás Etcheverry, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial, llega después de mostrar señales de recuperación en su juego en el US Open, donde alcanzó los octavos de final antes de caer ante el estadounidense Alex Michelsen (34°). Ahora, el platense se presentará en el Hangzhou Olympics Sports Centre para disputar la tercera edición del torneo.

El argentino, único representante nacional en el certamen, se medirá por primera vez ante el francés Kyrian Jacquet (107°) en los octavos de final. El galo avanzó a esta instancia tras derrotar al australiano Aleksandar Vukic (91°) por 7-6(5), 3-6 y 6-3.

La organización dispuso que el enfrentamiento entre el platense y el francés será en el primer turno de la cancha central, a partir de las 02:30 (hora argentina).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoJuan Manuel CerúndoloTomás EtcheverryCamilo Ugo CarabelliSebastián BáezChengduChinaHangzhoudeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La sincera confesión de la estrella que abandonó el Manchester City para jugar en Arabia Saudita: “Puedo asegurar el bienestar de generaciones de mi familia”

Tijjani Reijnders se marchó de la Premier League a los 28 años y reconoció: “Puedo pensar que mis nietos podrán vivir bien”

La sincera confesión de la estrella que abandonó el Manchester City para jugar en Arabia Saudita: “Puedo asegurar el bienestar de generaciones de mi familia”

El demoledor sprint de la argentina Micaela Levaggi para sacarle 5 segundos a su rival y ganar el oro en los Juegos Suramericanos

La atleta marplatense se consagró en la prueba de 3000 metros en Santa Fe y obtuvo su segunda medalla dorada

El demoledor sprint de la argentina Micaela Levaggi para sacarle 5 segundos a su rival y ganar el oro en los Juegos Suramericanos

Tenía a Cristiano Ronaldo como su ídolo, pero su idea cambió tras caer ante Messi en la semifinal del Mundial: “Imposible”

Morgan Rogers sufrió con Inglaterra el talento del capitán de la selección argentina, que dio dos asistencias en aquel histórico partido: “No puedo imaginar cómo sería en su mejor momento”

Tenía a Cristiano Ronaldo como su ídolo, pero su idea cambió tras caer ante Messi en la semifinal del Mundial: “Imposible”

Se confirmó otra dupla en la Fórmula 1 para el 2027: así está el mapa de pilotos con dos grandes incógnitas

Audi ratificó lo que ya era un hecho: la continuidad de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg. La incertidumbre de la resolución en Haas y Racing Bulls

Se confirmó otra dupla en la Fórmula 1 para el 2027: así está el mapa de pilotos con dos grandes incógnitas

El primer equipo que paró Lionel Scaloni en el inicio del ciclo rumbo al Mundial 2030

El director técnico de la selección argentina probó variantes de cara a este nuevo proceso

El primer equipo que paró Lionel Scaloni en el inicio del ciclo rumbo al Mundial 2030

MALDITOS NERDS

Far Cry 6 supera 17.000 jugadores en Steam gracias a la rebaja de Ubisoft

Far Cry 6 supera 17.000 jugadores en Steam gracias a la rebaja de Ubisoft

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Clive Barker’s Hellraiser: Revival’ sin censura

Order of the Sinking Star estrena tráiler y confirma su lanzamiento en octubre

Warner Bros. retrasa ‘Gremlins 3′ a 2028 y muestra el regreso de Gizmo

Tim Schafer cuestiona los despidos mientras los videojuegos siguen generando dinero

ENTRETENIMIENTO

U2 anuncia ‘Carnaval de Luz’, su nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

U2 anuncia ‘Carnaval de Luz’, su nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

Así luce hoy Rosemary Harris, la eterna tía May a sus 99 años

Taylor Swift revela el adelanto de “Patient Zero”: Dakota Johnson, Colin Farrell y una tumba como escenario central

Todo sobre ‘Cuando fui bonita’, el remake mexicano del kdrama ‘She Was Pretty’: cuándo se estrena y dónde verlo

El viaje a Tailandia que terminó en una pesadilla para una streamer china: piden 90 mil dólares por ella

INFOBAE AMÉRICA

Una tormenta costera se acerca al noreste de Estados Unidos: estas son las zonas que tendrán mayor riesgo este fin de semana

Una tormenta costera se acerca al noreste de Estados Unidos: estas son las zonas que tendrán mayor riesgo este fin de semana

Costa Rica registró un alza de 25% en homicidios dobles y una baja de 18.2% en triples

“Sin derecho a volver jamás”: el desgarrador recuerdo de la Dama de Blanco más joven tras su destierro de Cuba

“Aprender señas no es traducir palabra por palabra”: la experiencia de un estudiante de Lengua de Señas en El Salvador

Guatemala extradita a cuatro presuntos narcotraficantes para que enfrenten procesos por tráfico de cocaína en Estados Unidos