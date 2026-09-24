Juan Manuel Cerúndolo arrancó con triunfo: fue el primer argentino en ganar en la gira asiática

Juan Manuel Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Chengdu (Crédito: EFE/EPA/ANTHONY ANEX)

Guardar

En el comienzo de la gira asiática sobre canchas duras, Juan Manuel Cerúndolo consiguió el triunfo en el ATP 250 de Chengdu, China, al derrotar al local Yi Zhou por 6-4 y 6-3. Mientras que Camilo Ugo Carabelli y Sebastián Báez se despidieron en el debut. Este viernes se presenta Tomás Etcheverry en Hangzhou.

En el Sichuan International Tennis Center, el menor de los hermanos Cerúndolo, ubicado en el puesto 53 del ranking mundial, no tuvo inconvenientes para superar al chino Zhou (273°), quien recibió una invitación para formar parte del cuadro principal.

PUBLICIDAD

Las estadísticas del argentino en su debut asiático reflejaron siete aces y una doble falta. Tuvo un 66% de efectividad con su primer saque, con el que ganó el 78% de los puntos. Consiguió tres quiebres y salvó los tres break points que tuvo en contra. Además, ganó 69 de los 125 puntos disputados.

El porteño atraviesa una temporada 2026 con varios resultados destacados. El argentino alcanzó los cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro, Eastbourne y Winston-Salem, fue campeón del Challenger 175 de Burdeos y llegó hasta los octavos de final de Roland Garros, donde consiguió una de las victorias más importantes de su carrera frente al entonces número uno del mundo, Jannik Sinner. Además, alcanzó las semifinales en Gstaad, mientras que en el Masters 1000 de Cincinnati llegó hasta la tercera fase.

PUBLICIDAD

Por un lugar en los cuartos de final Cerúndolo enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina (29°), quien comienza su participación desde los cuartos de final por ser el segundo preclasificado. El tenista de Malaga este año consiguió su primer título ATP en Mallorca, sobre césped, donde hasta ese entonces había perdido las cinco finales anteriores en Montecarlo (2022) y Delray Beach, Acapulco, Washington y Basel (2025).

El historial marca que en los dos enfrentamientos previos el ibérico se adueñó de ambos. US Open (2023) Wimbledon (2026).

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (75°) quedó eliminado en la primera ronda ante el italiano Federico Cina (170°), ingresó como perdedor afortunado por la baja del portugués Nuno Borges (48°) por 6-3 y 6-2. Sebastián Báez (51°) fue otro de los jugadores albicelestes que no pudo lograr el triunfo al caer en manos del estadounidense Jenson Brooksby (77°) por 7-5 y 7-5.

PUBLICIDAD

Se presenta Etcheverry

Tomás Etcheverry se prresenta en Hangzhou ante el francés Kyrian Jacquet (Crédito: Reuters/Geoff Burke)

Tomás Etcheverry, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial, llega después de mostrar señales de recuperación en su juego en el US Open, donde alcanzó los octavos de final antes de caer ante el estadounidense Alex Michelsen (34°). Ahora, el platense se presentará en el Hangzhou Olympics Sports Centre para disputar la tercera edición del torneo.

El argentino, único representante nacional en el certamen, se medirá por primera vez ante el francés Kyrian Jacquet (107°) en los octavos de final. El galo avanzó a esta instancia tras derrotar al australiano Aleksandar Vukic (91°) por 7-6(5), 3-6 y 6-3.

PUBLICIDAD

La organización dispuso que el enfrentamiento entre el platense y el francés será en el primer turno de la cancha central, a partir de las 02:30 (hora argentina).