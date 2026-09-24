La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

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Marcelo Gallardo debutó al frente de Ecuador con una derrota por 3-0 ante Corea del Sur en Suwon. El estreno del Muñeco al frente de la selección quedó marcado por la contundente caída. “No fue el debut esperado. Tenemos que poner todo en contexto”, aclaró en la conferencia de prensa sobre el revés contra los asiáticos.

El entrenador argentino analizó el partido y sostuvo que el desarrollo inicial fue equilibrado, aunque advirtió las limitaciones de su equipo para transformar sus avances en situaciones concretas: “La intención que tuvimos en el partido nos alcanzó solamente para una mitad. Nos empezó a pasar factura el viaje, el poco descanso y las pocas horas de dormir. En el segundo tiempo los muchachos padecieron. Hay que seguir teniendo una conducta de conocimientos y generar cuestiones desde lo futbolístico. Fue un partido difícil de jugar”.

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En esta misma línea, remarcó: “Hay que tener calma en la derrota, más allá de que duela. Hay que descansar y empezar a inyectar conceptos futbolísticos y de ideas. Corregir sobre cuestiones tácticas. Más allá de la bronca del resultado, hay que acompañar por el contexto. En esta gira sabíamos que podíamos padecer esta situación, sobre todo la física, que se vio en la segunda mitad. Hay que darles tranquilidad, vamos a trabajar sobre la cuestión mental y anímica. Vamos a afrontar estos dos partidos que quedan, que serán de suma importancia para ver los conceptos”.

Marcelo Gallardo debutó como director técnico de Ecuador con una derrota por 3-0 contra Corea del Sur (@LaTri)

“Hay que evaluar, descansar y seguir teniendo una conducta de conocimientos. Generar algunas cuestiones que tienen que ver desde lo futbolístico. Darles tranquilidad porque no era un partido fácil de jugar, sobre todo por el contexto que atravesamos en estos días”, argumentó Gallardo. A esto, sumó: “Hay que gestionar con inteligencia. No estaba dentro de lo previsto el resultado. Esto recién inicia. Es importante mantener cierta calma. Siempre una derrota te da la sensación de recuperarte rápidamente”.

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El técnico profundizó sobre las dificultades en ataque, ya que Ecuador solo convirtió dos goles en los últimos cinco partidos: “Lo que intentamos hacer en el partido era tener una postura de equipo. Entiendo que en esa primera mitad fue pareja. Nos costó en ataque, en tener decisión. Nos costó terminar los ataques prometedores”. Los únicos tantos de la Tri fueron contra Alemania para avanzar a los 16avos de final del Mundial.

Gallardo puntualizó en la superioridad física surcoreana y la merma de los ecuatorianos por el extenso viaje hasta Asia. “Los minutos fueron pasando y nos fuimos diluyendo física y mentalmente. En el segundo tiempo se vio un equipo rival muy superior en energía, frescura, calidad de pases. Hay que poner todo arriba de la mesa sin volverse locos. Tenemos que hacer una evaluación individual y del equipo”, afirmó.

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La caída cortó una serie de 42 partidos sin que Ecuador recibiera tres goles en un mismo encuentro, desde el 1-3 ante Australia en un amistoso de marzo de 2024. También terminó un registro de 66 cotejos sin derrotas por una diferencia de tres tantos, que se remontaba a la eliminación ante Argentina en los cuartos de final de la Copa América de julio de 2021.

El combinado conducido por el entrenador argentino perdió en Asia

Corea del Sur abrió la diferencia entre los 54 y los 58 minutos, con dos goles en apenas cuatro minutos. Oh Hyeon-Gyu marcó con un remate desde la puerta del área que se desvió en el camino y descolocó al arquero Hernán Galíndez, mientras que Son Heung-Min convirtió un tiro libre desde un ángulo cerrado que se clavó en el ángulo.

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Ecuador respondió con dos intentos de Juan Riquelme Angulo, delantero de Sunderland y una de las promesas convocadas por Gallardo. Sin embargo, Lee Dong-Gyeong selló el resultado sobre el final, tras recibir un pase filtrado dentro del área y definir ante Galíndez.

Gallardo dirigió apenas un entrenamiento en campo desde la llegada del plantel a Corea del Sur, debido a que varios futbolistas se sumaron tarde a la concentración. La mayoría de los convocados había participado en la Copa del Mundo, en la que Ecuador quedó eliminado en los dieciseisavos de final tras perder 2-0 ante México, entonces bajo la conducción de Sebastián Beccacece.

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La primera lista de Gallardo tuvo ausencias por molestias físicas de Moisés Caicedo, de Chelsea, y Piero Hincapié, de Arsenal. Tampoco fue citado Kendry Páez, ex River y actual integrante del Sub 21 de Chelsea.

Ecuador jugará el 1 de octubre ante Japón en Yokohama, en la Copa Kirin, cuadrangular que completan Panamá y Nueva Zelanda. Cuatro días después disputará la final o el partido por el tercer puesto, según el resultado del otro cruce.