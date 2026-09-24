Una tormenta costera se acerca al noreste de Estados Unidos: estas son las zonas que tendrán mayor riesgo este fin de semana

A ferry boat moves along the Hudson River during a rain storm in New York City, U.S., June 22, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

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Una tormenta costera en el noreste de Estados Unidos mantendrá avisos por viento, lluvias, oleaje e inundaciones en sectores de Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island y Massachusetts entre el 24 y el 28 de septiembre de 2026. El período con mayores impactos se espera entre la noche del viernes 25 y el sábado 26, cuando varias áreas litorales podrían registrar ráfagas, crecidas asociadas a las mareas y condiciones peligrosas para la navegación, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Las alertas alcanzan a residentes de zonas próximas al mar, viajeros y operaciones marítimas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la costa de Nueva Jersey tendrá vigilancia por vientos fuertes desde las 18:00 del viernes hasta las 18:00 del sábado, mientras que partes de Long Island cuentan con avisos y vigilancias por inundaciones costeras en distintos ciclos de marea.

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El fenómeno responde a una baja presión situada sobre el Atlántico occidental, influida por un sistema de alta presión cerca de Quebec. El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos prevé que la baja permanezca próxima al noreste durante el domingo 27 y el lunes 28, antes de desplazarse hacia el este, aunque algunos efectos costeros pueden continuar al inicio de la próxima semana.

¿Cuándo llegará la tormenta costera a Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts?

Los efectos comenzaron el jueves 24 de septiembre en sectores de la costa atlántica, pero la fase de mayor atención se concentra entre el viernes 25 y el sábado 26. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que el sistema llevará lluvias y vientos a Nueva York desde el viernes, con mayor probabilidad de precipitaciones por la tarde y durante el sábado.

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En Nueva Jersey, los avisos meteorológicos ya abarcan varios riesgos. El pronóstico oficial contempla una advertencia por viento hasta las 18:00 del viernes 25, seguida de una vigilancia por vientos fuertes entre esa hora y las 18:00 del sábado 26. También rigen avisos por oleaje alto, inundación costera y corrientes de resaca, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La situación seguirá bajo vigilancia el domingo 27. En el área de Nueva York, el organismo prevé lluvias y viento del norte y noreste durante esa jornada, con una reducción de las precipitaciones a partir del lunes 28. El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos indicó que la baja presión podría permanecer en cercanías de la región hasta entonces.

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A car is seen on a flooded street as Tropical Storm Elsa passes through Hoboken, New Jersey, U.S., July 9, 2021. REUTERS/Eduardo Munoz

¿Qué zonas de Nueva York tendrán riesgo de inundaciones costeras?

El sur del condado de Nassau, en Long Island, figura entre las zonas con advertencias y vigilancias específicas. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió un aviso por inundación costera desde las 19:00 del jueves 24 hasta las 09:00 del viernes 25, además de una vigilancia desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado.

Las autoridades meteorológicas prevén que el nivel del agua aumente durante los ciclos de marea alta. El parte de la oficina de Nueva York del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señala que podrían presentarse inundaciones menores en una zona amplia, con episodios localmente moderados en áreas más expuestas, sobre todo en el sur de Nassau.

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También hay una declaración por inundación costera para sectores del puerto de Nueva York y Nueva Jersey. El riesgo aumenta por la persistencia de vientos del noreste, que trasladan agua hacia la costa y dificultan el drenaje natural durante las mareas altas, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El pronóstico para Long Island prevé una probabilidad de lluvia del 30% durante la tarde del viernes, del 50% por la noche y del 70% el sábado. Durante la noche del sábado, la probabilidad asciende al 80%, con lluvias que podrían continuar el domingo, de acuerdo con la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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¿Habrá vientos fuertes en Nueva Jersey durante el fin de semana?

Las zonas costeras de Nueva Jersey tendrán una de las ventanas de viento más definidas en el pronóstico oficial. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos prevé viento del norte de entre 40 y 48 km/h, con ráfagas de hasta 64 km/h entre la noche del viernes y el sábado en sectores próximos al litoral.

La vigilancia por vientos fuertes estará en vigor desde las 18:00 del viernes hasta las 18:00 del sábado en parte de la costa estatal. Antes de ese período, rige una advertencia por viento que se extiende hasta el viernes a las 18:00. El organismo mantiene además un aviso por oleaje alto hasta la noche del sábado y otro por inundación costera hasta las primeras horas de ese día.

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El pronóstico local para Atlantic Highlands contempla lluvias desde el viernes por la tarde, con posibilidades más altas durante el sábado y el domingo. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos espera chaparrones probables el sábado, lluvias durante la noche y nuevas precipitaciones el domingo, cuando el viento todavía puede afectar actividades al aire libre y la circulación en áreas costeras.

Para las aguas atlánticas frente a Nueva Jersey y Delaware, la oficina meteorológica de Mount Holly informó que los vientos sostenidos podrían ubicarse entre 40 y 56 km/h, con ráfagas de hasta 80 km/h. El parte del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advierte que las condiciones en el mar podrían alcanzar fuerza de temporal entre el viernes y el sábado.

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A woman runs through Times Square during a severe rainstorm in New York City, U.S., August 20, 2026. REUTERS/Brendan McDermid

¿Qué se espera en Massachusetts y Rhode Island por la tormenta?

En Massachusetts y Rhode Island, el riesgo principal se concentra en el mar y en las áreas más próximas a la costa. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene una advertencia por condiciones de temporal hasta la madrugada del viernes en varias zonas marítimas, seguida de una vigilancia por condiciones de tormenta desde el viernes hasta la noche del sábado.

Las áreas incluidas abarcan Nantucket Sound, Vineyard Sound, Buzzards Bay, Rhode Island Sound y Block Island Sound. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, los vientos pueden alcanzar entre 56 y 74 km/h, con ráfagas de hasta 93 km/h en el mar durante el viernes y el sábado.

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El organismo anticipa olas de entre cuatro y 5,5 metros en algunas aguas costeras de Massachusetts. En sectores expuestos, las previsiones indican que el oleaje puede superar esos valores durante el fin de semana, lo que limita la navegación y aumenta el riesgo en muelles, playas y zonas próximas a la rompiente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En tierra, la vigilancia por vientos fuertes abarca el este, noreste y sudeste de Massachusetts, además de partes de Rhode Island. El aviso prevé vientos del norte de entre 32 y 48 km/h, con ráfagas posibles de hasta 80 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió que esas condiciones pueden provocar caídas de ramas, árboles y líneas eléctricas.

¿Podrá la tormenta afectar vuelos y actividades marítimas?

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Nueva York prevé condiciones de vuelo reducidas entre el viernes y el domingo, con techos bajos de nubes y lluvias. Los vientos del norte y noreste podrían alcanzar entre 46 y 65 km/h el sábado en los aeropuertos y corredores aéreos más expuestos, en especial al este del área metropolitana.

El pronóstico no equivale a una notificación de cancelaciones o demoras concretas. Sin embargo, las condiciones previstas pueden afectar las operaciones aéreas, por lo que los pasajeros deberán consultar la información de las aerolíneas y las terminales antes de trasladarse. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos anticipa una mejora relativa el lunes, aunque algunas zonas orientales podrían mantener nubes bajas durante las primeras horas.

Las autoridades también recomiendan precaución a navegantes y operadores marítimos. En Massachusetts y Rhode Island, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pidió que las embarcaciones revisen los pronósticos, aseguren sus equipos y evalúen el regreso a puerto antes del empeoramiento de las condiciones entre el viernes y el sábado.

La evolución del sistema dependerá de la ubicación final de la baja presión frente a la costa. El Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos prevé que los vientos, el oleaje, la erosión de playas y los riesgos de inundación costera continúen durante el domingo y parte del lunes. Los residentes de áreas costeras deberán seguir las alertas locales, en especial durante los horarios de marea alta.