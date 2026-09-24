Política

En un clima de tensión, el Gobierno se reúne con el PRO en Casa Rosada: “No hay muchos temas para hablar”

La cumbre se lleva adelante desde las 15:00, después de que la convocatoria estuviera en duda hasta último momento. El debate por la ley de discapacidad y la falta de acuerdo en diferentes distritos complicó la relación entre los aliados, que ahora intentarán recomponer el diálogo político y legislativo

Reunión del PRO con La Libertad Avanza
Reunión del PRO con La Libertad Avanza
Guardar

Luego de varias horas de incertidumbre, el Gobierno y el PRO retomaron este jueves, desde las 15:00, la mesa de diálogo que ambos espacios mantienen cada 15 días en la Casa Rosada, en medio de las diferencias que generó el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 y de una falta de acuerdo en el plano electoral.

“Nos llamaron recién y vamos a ir para darle continuidad a las charlas, pero la verdad es que no hay muchos temas para hablar”, sostienen en el partido fundado por Mauricio Macri, que tan solo un día antes publicó un duro comunicado en contra del Poder Ejecutivo.

PUBLICIDAD

Desde Presidencia reconocían durante la mañana que la reunión no estaba incorporada de manera definitiva a la agenda y que la posibilidad permanecía “a confirmar”, mientras que por el lado de los invitados, ya insinuaban que lo mejor era posponer la cumbre para otro momento, dado el contexto.

Finalmente, la cita quedó ratificada para esta tarde, por lo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, recibieron en las viejas oficinas del extinto Minsterio del Interior al jefe del bloque de diputados amarillo, Cristian Ritondo, y al secretario general de ese partido, Fernando de Andreis.

PUBLICIDAD

Un hombre de traje oscuro camina con un maletín frente a un vehículo gris y saluda con la mano levantada
La reunión es encabezada por Santilli

Se trata del cuarto encuentro formal de La Libertad Avanza y sus aliados desde que institucionalizaron este canal de diálogo, que acordaron mantener semana por medio y que por lo pronto nunca se suspendió.

Las reuniones anteriores se realizaron el 13 y el 27 de agosto, y el 10 de septiembre pasado, en la que participó también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Aunque el cónclave casi se susprende por cuestiones de agenda, “El Colo” decidió convocar formalmente a los dirigentes del PRO para este jueves, dadas las complicaciones que hubiera generado posponerla.

La semana que viene Ritondo viaja a Italia a verlo al Papa, como parte de una comitiva de dirigentes argentinos invitados por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), que luego también lo llevará a Armenia.

Por este motivo, si Santilli pasaba el encuentro para algunas de esas fechas, iba a tener que ser sin la presencia del armador aliado en la provincia de Buenos Aires, justo en un momento en el que el acuerdo tambalea.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Argentinos en Paraguay votan
Las partes no llegan a un consenso para un acuerdo electoral (EFE/ Nina Osorio)

En el macrismo cuestionan al oficialismo por la falta de decisiones respecto a la creación de un frente y también protestan porque no hay coincidencias sobre los candidatos en diferentes localidades bonaerenses.

“De todas formas, es cierto que falta mucho para las elecciones, pero hoy estamos lejos de un acuerdo. El Gobierno especula mucho. No terminan de cerrar con ningún gobernador, tampoco con el radicalismo ni con nosotros”, cuestionó un integrante del PRO.

Se espera que la agenda esté atravesada por la discusión sobre discapacidad, que también expuso diferencias entre el oficialismo y sus aliados, que cuestionaron los cambios que el Poder Ejecutivo había incorporado en el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que las modificaciones podían debilitar herramientas centrales para garantizar prestaciones y pensiones.

El Gobierno se equivocó”, señalaron desde el partido amarillo en un comunicado difundido esta semana. De todos modos, el espacio remarcó que continuará acompañando las medidas que considere necesarias para sostener el rumbo económico y la gestión.

El conflicto obligó a la Casa Rosada a revisar su propuesta original. El oficialismo presentó una iniciativa alternativa ante los otros bloques, que conserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, incorpora actualizaciones mensuales por inflación para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza la continuidad de la cobertura médica para los beneficiarios.

La nueva redacción permitió al Ejecutivo reconstruir parte de la negociación parlamentaria. La Libertad Avanza obtuvo este miércoles un dictamen de mayoría para su iniciativa en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados, con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros sectores dialoguistas.

La reunión de esta tarde servirá para medir si ese acuerdo legislativo alcanza también para encauzar el vínculo político entre ambos espacios. El oficialismo necesita sostener ese respaldo para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el resto de las iniciativas que pretende aprobar antes de que la campaña por las elecciones de 2027 ordene la dinámica del Congreso.

Temas Relacionados

GobiernoKarina MileiCasa RosadaPROElecciones 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Régimen penal juvenil: la apelación al polémico fallo de la jueza De Marinis ya tiene juez

La apelación fiscal contra el sobreseimiento de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo quedó asignada a Ignacio Mahiques. En paralelo, la magistrada enfrenta una denuncia ante el Consejo de la Magistratura porteño

Régimen penal juvenil: la apelación al polémico fallo de la jueza De Marinis ya tiene juez

Crisis en la obra social de los militares: ATE ocupó la sede de OSFA por despidos y el destino de 13 hoteles

El gremio alertó que unos 600 empleados podrían quedar afectados por la transferencia de establecimientos turísticos a las Fuerzas Armadas. El Gobierno busca normalizar las prestaciones médicas y resolver una deuda millonaria

Crisis en la obra social de los militares: ATE ocupó la sede de OSFA por despidos y el destino de 13 hoteles

Senado, en vivo: comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La sesión comenzó con 37 legisladores sentados en sus bancas. El número se alcanzó con el aporte de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Convicción Federal, Independencia de Salta y representantes de Misiones y Neuquén

Senado, en vivo: comenzó el debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Milei en New York: “Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”

Durante su exposición ante inversores y banqueros de Wall Street, el Presidente defendió su plan de ajuste y aseguró que su continuidad en la Casa Rosada implicará un crecimiento inédito para el país.

Milei en New York: “Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”

Tregua en la interna del Gobierno: las oscilaciones de Patricia Bullrich y los pronósticos del grupo de Karina Milei

El nivel de confrontación interno bajó sustancialmente con respecto a la semana anterior, que estuvo signada por la discusión por el Presupuesto 2027. La intimidad de las últimas reuniones y las lecturas de cada espacio que hacen que, por el momento, no se prevea nuevo fuego cruzado

Tregua en la interna del Gobierno: las oscilaciones de Patricia Bullrich y los pronósticos del grupo de Karina Milei

DEPORTES

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

Juan Manuel Cerúndolo arrancó con triunfo: fue el primer argentino en ganar en la gira asiática

La sincera confesión de la estrella que abandonó el Manchester City para jugar en Arabia Saudita: “Puedo asegurar el bienestar de generaciones de mi familia”

El demoledor sprint de la argentina Micaela Levaggi para sacarle 5 segundos a su rival y ganar el oro en los Juegos Suramericanos

Tenía a Cristiano Ronaldo como su ídolo, pero su idea cambió tras caer ante Messi en la semifinal del Mundial: “Imposible”

TELESHOW

La escandalosa pelea entre Majo Martino y María Eugenia Ritó: “Parecés el Ratón Mickey”

La escandalosa pelea entre Majo Martino y María Eugenia Ritó: “Parecés el Ratón Mickey”

Analía Franchín se quebró en vivo al escuchar a la hermana de Pity Álvarez: "Sentí mucha culpa por desear que se vaya"

La reacción de Sofía Sola, la hija de Maru Botana, después de que la vincularan con Franco Colapinto

Wanda Nara presentó el tráiler de su primera película y confirmó cuándo llegará a los cines

El gesto de Moria Casán con el embajador de Noruega tras viralizarse el video con sus icónicas frases

INFOBAE AMÉRICA

“La discapacidad auditiva es invisible”: la labor de una intérprete salvadoreña por la comunidad sorda

“La discapacidad auditiva es invisible”: la labor de una intérprete salvadoreña por la comunidad sorda

Nicaragua obligará a taxistas a reemplazar sus vehículos por autos chinos

Niños con bajo peso al nacer pueden tener mayor riesgo de daño renal, advierte nefrólogo salvadoreño

Solicitan que reformas contra el crimen en Honduras respeten los tratados internacionales

Más de 4 mil mujeres y niñas migrantes tendrán oportunidades en Honduras, Guatemala y El Salvador